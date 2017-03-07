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175 лет назад 2016
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Как в Катовице проходил один из крупнейших киберспортивных турниров
Текст: Георгий Ядвидчук

«Мама думает, что я в компьютерном клубе». Как прошёл IEM

В Катовице завершился один из крупнейших киберспортивных турниров в Европе. Рассказываем, как это было.
7 марта 2017, вторник. 13:47. Киберспорт
Соревнования серии Intel Extreme Masters можно было бы смело назвать польским «Игромиром», если бы не два «но» — арена «Сподек» и около 9-10 тысяч болельщиков.

Ежедневно примерно с 9 утра змейкой выстраивалась гигантская очередь. Пропускали не спеша, зато обходилось без давки. Для местных болельщиков Катовице — город, где умеют придавать киберспорту магический лоск.

Компания ESL собрала под одной крышей фанатов трёх разных дисциплин — Counter-Strike: Global Offensive, StarCraft 2 и Heroes of the Storm. В итоге турниры разбили на зоны. Чтобы пространство не пустовало, на мероприятие пригласили компании разных калибров — от местных IT брендов до Sprite.

Спонсорские стенды ютились в большом помещении, где располагалась сцена чемпионата по Heroes of the Storm. Орущие ведущие, в колонках долбит рэпчина, пакеты с халявой, конкурсы и толпы народу — чем не «Игромир»?

На одном из стендов установлена будка с особым ноутбуком Intel. Внутри неё парень пытается играть. Выходит так себе — кресло постоянно крутит, а с потолка валит дым. В этот момент на сцене ведущий, похожий на Децла, проводит конкурс битбоксеров. Иногда звуки попадают в такт крутящемуся креслу. Толпа зевак обступает стенд.

Что в бизнес-зоне, что в обычных помещениях, очень много проектов с VR. У посетителей раздолье — им дают шанс поиграть как в самые последние новинки, так и в соревновательные дисциплины — CS:GO, League of Legends.

В последний день не обошлось и без конкурса косплееров. 30-40 нарядных моделей в костюмах разной сложности расхаживали по «Сподеку».

StarCraft 2 притягивал болельщиков самых разных возрастов. Родители с маленькими детьми, парочки, бородатые дядьки, которые, как и многие из нас, до сих пор не вылезли из детства. Шумные, креативные, готовые поддерживать всех участников.

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С ведущей зрителям тоже повезло. Сью «Smix» Ли — украшение любого турнира. И дело не только во внешности девушки, но и в профессионализме. Сложно найти человека в индустрии кто не восхищался бы ее работой.

В день финала чемпионата по SC2 Майк Морхейм, президент и соучредитель Blizzard, лично поставил кубок на сцене. На встрече с ним польские фанаты подарили баннер с портретом.

Победителем стал Чон «TY» Тэ Янг. Он обыграл своего бывшего напарника по команде Stats со счётом 4:3.

В перерывах между финалом по StarCraft 2 и CS:GO нидерландский диджей Роберт ван де Корпут (он же Hardwell) устроил шоу. Заодно и зрители встряхнулись, потрясли попой и посмотрели на огненное представление.

Финал получился не менее ярким и запоминающимся, чем рубилово двух старкрафтеров. Чего стоит только выражение лица тренера Astralis Дэнни «zonic» Соренсена во время одного раунда.


В тот вечер датчане победили в сумасшедшей серии best of 5 и взяли второй трофей после ELEAGUE Major.

Решающие матчи по Heroes of the Storm заканчивались тёмной ночью. Игроки команды Dignitas дважды дозванивались, как говорят фанаты, в «камбэчную». 3:2 в финале нижней сетки, 3:2 в гранд-финале. В общем, на лицах сотрудников студии вещания всё написано.

Во время разговора с одним из посетителей IEM прозвучала фраза «Моя мама думает, что я в компьютерном клубе, пойду фотографию для неё сделаю». Мамы, нам больше не нужно ходить ни в какие клубы. Мы давно собираем стадионы.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Counter-Strike: Global Offensive StarCraft 2
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