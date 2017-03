«Мама думает, что я в компьютерном клубе». Как прошёл IEM

Соревнования серии Intel Extreme Masters можно было бы смело назвать польским «Игромиром», если бы не два «но» — арена «Сподек» и около 9-10 тысяч болельщиков.Ежедневно примерно с 9 утра змейкой выстраивалась гигантская очередь. Пропускали не спеша, зато обходилось без давки. Для местных болельщиков Катовице — город, где умеют придавать киберспорту магический лоск.Компания ESL собрала под одной крышей фанатов трёх разных дисциплин — Counter-Strike: Global Offensive StarCraft 2 и Heroes of the Storm. В итоге турниры разбили на зоны. Чтобы пространство не пустовало, на мероприятие пригласили компании разных калибров — от местных IT брендов до Sprite.Спонсорские стенды ютились в большом помещении, где располагалась сцена чемпионата по Heroes of the Storm. Орущие ведущие, в колонках долбит рэпчина, пакеты с халявой, конкурсы и толпы народу — чем не «Игромир»?На одном из стендов установлена будка с особым ноутбуком Intel. Внутри неё парень пытается играть. Выходит так себе — кресло постоянно крутит, а с потолка валит дым. В этот момент на сцене ведущий, похожий на Децла, проводит конкурс битбоксеров. Иногда звуки попадают в такт крутящемуся креслу. Толпа зевак обступает стенд.Что в бизнес-зоне, что в обычных помещениях, очень много проектов с VR. У посетителей раздолье — им дают шанс поиграть как в самые последние новинки, так и в соревновательные дисциплины — CS:GO, League of Legends.В последний день не обошлось и без конкурса косплееров. 30-40 нарядных моделей в костюмах разной сложности расхаживали по «Сподеку». StarCraft 2 притягивал болельщиков самых разных возрастов. Родители с маленькими детьми, парочки, бородатые дядьки, которые, как и многие из нас, до сих пор не вылезли из детства. Шумные, креативные, готовые поддерживать всех участников.С ведущей зрителям тоже повезло. Сью «Smix» Ли — украшение любого турнира. И дело не только во внешности девушки, но и в профессионализме. Сложно найти человека в индустрии кто не восхищался бы ее работой.В день финала чемпионата по SC2 Майк Морхейм, президент и соучредитель Blizzard, лично поставил кубок на сцене. На встрече с ним польские фанаты подарили баннер с портретом.Победителем стал Чон «TY» Тэ Янг. Он обыграл своего бывшего напарника по команде Stats со счётом 4:3.В перерывах между финалом по StarCraft 2 и CS:GO нидерландский диджей Роберт ван де Корпут (он же Hardwell) устроил шоу. Заодно и зрители встряхнулись, потрясли попой и посмотрели на огненное представление.Финал получился не менее ярким и запоминающимся, чем рубилово двух старкрафтеров. Чего стоит только выражение лица тренера Astralis Дэнни «zonic» Соренсена во время одного раунда.В тот вечер датчане победили в сумасшедшей серии best of 5 и взяли второй трофей после ELEAGUE Major.Решающие матчи по Heroes of the Storm заканчивались тёмной ночью. Игроки команды Dignitas дважды дозванивались, как говорят фанаты, в «камбэчную». 3:2 в финале нижней сетки, 3:2 в гранд-финале. В общем, на лицах сотрудников студии вещания всё написано.Во время разговора с одним из посетителей IEM прозвучала фраза «Моя мама думает, что я в компьютерном клубе, пойду фотографию для неё сделаю». Мамы, нам больше не нужно ходить ни в какие клубы. Мы давно собираем стадионы.