Таинственный Яо. Гурман, путешественник и просто красавец

Джон — выпускник Пенсильванского университета. В 2006 году он получил звание бакалавра по гуманитарным наукам, биологии, неврологии и организации здравоохранения. Во время обучения он успел поработать в ветеринарной школе при университете, а затем устроился в консалтинговую фирму Futures Consulting LLC, где занимался аналитикой рынка фармакологии. Затем Яо разработал бизнес-структуру для компании Global Pharmaceutical и CRM-стратегию, которая привлекла дополнительные инвестиции и клиентов. На других проектах он занимался вопросами монетизации, партнёрства и анализом рынка предложений в сфере медицины и здравоохранения.
В конце 2009 года Джон присоединился к Booz & Company (Strategy&), где стал главой одного из направлений и до сих пор занимает эту должность. Он руководит разработками современных систем управления, анализирует финансовое состояние компаний и создаёт бизнес-кейсы для привлечения инвестиций. Самый необходимый набор навыков для руководства организацией, которая всё ещё не может вылезти из финансового скандала с бывшими игроками.
С киберспортом и Team Secret бизнес-консультанта и гурмана познакомил младший брат, Джордж Яо. Он один из лучших игроков в мобильную стратегию Clash of Clans. В 2014 году он 6 месяцев держался на первой строчке рейтинга игры. Тогда он познакомился с турецким бизнесменом Кемалем Садыкоглу, который предложил взаимовыгодное сотрудничество: он покупает Джорджу внутриигровую валюту, а тот взамен поддерживает активность аккаунта турка, пока тот занят делами или находится на отдыхе. В итоге семья Яо и Кемаль стали хорошими друзьями, и как только у бизнесмена появилась возможность пристроить Джорджа в Team Secret, то получил командную футболку и всё, что причитается игроку. Его старший брат Джон не оставался в стороне, ездил на турниры с командой по Dota 2 и даже обзавёлся собственной формой и фирменными кедами.
Фанаты команды встречали его на шанхайском мэйджоре и с восторгом рассказывали, как Яо приятен в общении и легко загорается новыми идеями. В том, что ему по душе киберспорт, они не сомневаются.
Когда дело не касается важных бумаг и отчётов, Джон — любитель коллекционных вин, путешествий и дорогих блюд. На его странице в «Инстаграме» виски 30-летней выдержки, французские винные погреба и костюмы от Dormeuil. Он даже был моделью для одной из коллекций французской компании и снимался для каталога Steed & Wall. Ну и, конечно же, пейзажи разных уголков мира.