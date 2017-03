«Если бы мы хотели создать Dota 2, мы бы создали её, а не HotS»

— Надеюсь, мы никогда не закроем ни один сервер нашей игры, не говоря уже о продуктах. Люди по-прежнему проводят время в StarCraft: Brood War или WarCraft 3. До тех пор, пока пользователи играют в StarCraft 2 , всё будет работать. Странно слышать, что это мёртвая игра. Люди-то рубятся. И причём их очень много. SC2 – наш успешный продукт, по которому и дальше будут проводиться турниры. Повторюсь, пока зрители смотрят, а киберспортсмены соревнуются, мы будем поддерживать их.— К каждому нашему продукту мы подбираем собственный подход. Смотрим, что будет лучше для конкретной игры. Киберспорт как индустрия растет, всё больше и больше игроков вовлечены в его развитие. Для жанра RTS всегда найдется место на рынке киберспорта. Представь себе человека, который любит стратегии. Это примерно то же самое, что и аудитория, которая смотрит гольф. И ведь она никуда не денется. Пока здесь есть зрители, соревнования по играм жанра RTS никуда не денутся. Может быть, мы выпустим другую стратегию в будущем, и она будет популярнее. Может, мы сосредоточимся больше на StarCraft 2 . Что касается чисел, то их не нужно воспринимать как «мы прекращаем поддержку игры». Речь скорее о том, что нам нужно изменить, чтобы стало лучше.— Ситуация другая. Сейчас больше вариантов и альтернатив. Раньше, когда ты включал телевизор, у тебя была всего пара каналов, которые можно смотреть. И один из них – спорт. Теперь у тебя есть YouTube и контент на канале. И его всё больше. Другое отличие – больше людей, которые готовы потреблять этот контент. Увеличилось число зрителей, которым нравится следить за киберспортом. Все зависит от того, как ты смотришь на ситуацию. StarCraft: Brood War держалась в топе многие годы, да и сейчас игра очень популярна в Южной Корее. Но это не значит, что остальной мир смотрит его так же, как и в других регионах. Сейчас намного больше игр и вариантов для выбора. Как по мне, иметь альтернативы — нормально. Это помогает индустрии расти и привлекать спонсоров.— Продолжим поддерживать. То, что ты здесь увидел, будет и в следующем году. Мы всегда тесно общаемся с игроками, чтобы убедиться, что мы все делаем правильно, а не принимаем решения, которые рушат систему. Сейчас мы выстроили прочную инфраструктуру. Появляется все больше игроков не из Южной Кореи, за которых болеют всё больше людей.— Фанаты StarCraft сделали очень много для нас. Они страстные, шумные. Что мне в них больше всего нравится, так это их прямолинейность – они всегда указывают нам на ошибки. Здесь в Польше, в Катовице, я в очередной раз убеждаюсь, насколько они преданы игре. То, как они болеют за игроков, какие плакаты рисуют, это потрясающе. Прошлые два раза, когда я была в Польше, фанаты принесли гигантский баннер с терранским символом. В этом году они подготовили баннер с портретом Майка Морхейма. Мне нравится и то, как они скандируют имена игроков, заводят зал, подбадривают участников. Не припомню, чтобы кто-то кричал «бу-у-у-у».— Я не могу говорить за разработчиков. Они лучше меня расскажут о причинах создания игры. У Blizzard большое портфолио, в котором есть самые разные игры. Так что, почему бы не принять вызов и попробовать себя в этом сегменте? У нас есть стратегия StarCraft, карточная игра Hearthstone, шутер Overwatch. Blizzard всегда подходила к играм, как «попробуй что-то, что тебе нравится». В компании много людей, которым нравится League of Legends и Dota 2, как и жанр MOBA, в принципе. Мы все геймеры, мы любим игры. Но, когда мы разрабатываем следующий проект, то хотим сделать всё по-своему. Heroes of the Storm – совершенно другая игра. И люди с этим согласны.— Каждому нравится определенный стиль или игра. Если бы мы хотели создать игру на подобии Dota 2, мы бы создали Dota 2 с теми же механиками. Механики в Heroes of the Storm отличаются от других MOBA-игр. Например, разные поля сражений и арены, виды объектов на карте, больший акцент в сторону командного взаимодействия. Если тебе нравятся герои из вселенных Blizzard, то тебе понравится HotS. Мы не можем уделять слишком много внимания другим играм и тому, что в них происходит. Мы должны сосредоточить внимание на том, что классного и весёлого есть в Heroes of the Storm. Люди, которые никогда не играли в наш продукт, пусть попробуют. Если не понравится, то это, вероятно, просто не их игра. У всех есть выбор.— Клаудио и его команда делает действительно много. В первую очередь, мы хотим построить стабильную и прочную систему, чтобы игроки и команды могли демонстрировать свой максимум. Другой момент: и участники турниров, и зрители должны всегда знать, в какое время проводятся матчи, кто с кем играет и многое другое. Чем понятнее система, тем лучше.Турниры как HGC нужны, чтобы выявить лучшие команды. Мы хотим и дальше рассказывать истории о командах, об игроках, что мотивирует их, какой путь они прошли ради достижения цели.— Каждому нужно свое. Киберспорт богат на истории – и это то, что нужно использовать. Задача медиа и журналистов правильно подавать их. Если они не играют в игры, может, это история про их жизнь. В прошлом году, да и в этом, мы устраивали университетскую лигу Heroes of the Dorm.В матчах участвовали далеко не профессиональные игроки. Но мы все знаем, что учебные заведения постоянно соревнуются друг с другом. Например, в баскетболе. Так что, когда мы запустили Heroes of the Dorm, люди начали следить за матчами, потому что команда представляет их колледж. Они ничего не знают об игре, но гордятся учебным заведением. Конечно, были и те, кому не понравилось смотреть матчи по телевидению, но зато мы зацепили другую аудиторию. Есть множество способов, как привлечь к себе внимание. В 2016 году мы устраивали чемпионат мира по Overwatch среди сборных. В финале как раз играла Россия против Кореи. К сожалению, Россия проиграла.— Но те, кто никогда не играл в Overwatch или даже не смотрели турнир, прочитали об этом и посмотрели сюжет. Должно быть, они гордились командой. И после такого им интересно, что это за игра, они хотят узнать больше о случившемся и о том, что только произойдет.— Надеюсь, индустрия будет только расти. Спонсоры, бренды, спортивные клубы интересуются киберспортом. Сейчас отличное время попробовать погрузиться в эту среду и помочь людям освоиться. Через пять лет киберспорт станет вполне нормальным явлением. Для более молодого поколения, которое подрастет, стриминг будет в порядке вещей.— Думаю, это хорошо для индустрии. Пока еще рано говорить о том, к чему это приведет, но в целом довольно интересно. Я была в киберспорте еще до того, как пришла работать в Blizzard. И это было небольшое сообщество, состоящее из хардкорных фанатов. Сейчас все больше компаний интересуются киберспортом. Чем выше интерес, тем больше денег, поддержки от организаций, спонсорских контрактов для игроков, команд, клубов. Индустрия становится более профессиональной. Мы должны делать все зависящее от нас, чтобы защитить пользователей и сохранять ценность каждой из наших игр.— Не думаю, что это вредит всей индустрии. Жульничество – то, с чем мы должны бороться. Даже в традиционном спорте есть это сейчас. Помню, раньше подобное происходило в бейсболе. Когда на кону деньги, всегда найдется тот, кто захочет получить их легким способом. Как с этим бороться? Информированность, понимание того, что они делают и почему, а также активность. Блокировать программы, пользовательские аккаунты, нарушающие пользовательское соглашение.— 11 лет назад такое вообще сложно вообразить. Да, я грезила об этом, потому что для меня игры — увлечение, в которое я была влюблена многие годы. Но я никогда не думала о том, что мы будем играть на стадионах и уж тем более заполнять их. Каждый год я не перестаю удивляться тому, что происходит. Так что сейчас может произойти всё, что угодно.— Я всегда говорю – никогда не сдавайся. Второе – никогда не поздно что-либо начать делать. Порой людям кажется, что прошло много времени, они постарели или уже чего-то не могут. Если ты действительно чем-то увлечен, сделай все для того, чтобы добиться успеха. Я бы ничего не достигла, если бы не тот самый фан-сайт о WarCraft. Я им занялась, потому что мне это нравилось. Я не получала денег, но я была увлечена. Я не воспринимала это как работу, а как нечто естественное. Я не думала о том, что попаду в Blizzard или что стану частью киберспортивной команды. Но у меня получилось, потому что я следовала за увлечением. Если подытожить, 5 правил успеха – иди за мечтой, продолжай, если не получается, никогда не сдавайся, никогда не поздно пробовать что-либо и уж тем более не бойся. Никогда не узнаешь, пока не попробуешь. Даже если не получится, надо смотреть, что дал тебе этот опыта? Мы учимся на ошибках.— Вполне. Сейчас киберспорт стремительно растет. Не обязательно иметь экспертные знания в этой области. Ты можешь быть журналистом или веб-разработчиком и стать частью индустрии. Киберспорт настолько разросся, что нужны талантливые люди из других сфер. Необязательно проводить турниры или соревноваться в них. Рассказывай истории, пиши код для сайтов, занимайся мерчендайзом – сейчас так много всего, чем можно заняться. Если хочешь попасть в киберспорт, пойми, чем собираешься заниматься. Уверена, что для любого человека здесь всегда найдется место.