Вжух и полетели! 12 вещей, которые надо знать о Nintendo Switch

Switch — первая портативная-домашняя игровая система в истории

В Switch можно играть как и где угодно

Switch собрана лучше, чем предшественницы

Switch слабее конкурентов, но это не сюрприз

Операционная система Switch — самая быстрая у Nintendo

В Switch используются картриджи

В Switch не самая мощная батарейка

У Switch есть производственный брак

Switch — консоль, которую можно не прятать от детей

На Switch пока очень мало игр, но есть одна великая

(Пока) никакого киберспорта

Switch — идеальная вторая консоль в доме

3 марта, в том числе и в России, в продажу поступила игровая консоль Nintendo Switch. Мы в нашем киберспортивно-игровом разделе уже неоднократно писали про это устройство. Например, здесь вы можете прочитать наш отчет с мировой премьеры Switch, а здесь — с российской. Теперь у нас в руках оказалась финальная версия игровой консоли. Учитывая, что технические характеристики и другие очевидные вещи мы уже разобрали, на сей раз решили повернуть рассказ в другую сторону. Вот главное, что нужно знать об инновационной японской консоли.Nintendo вот уже долгие годы экспериментирует со своими домашними консолями. Сначала они придумали Wii с палочками-контроллерами и подвижными играми, затем была неудачная WiiU с контроллером с большим экраном, Switch — это тоже в определённом роде эксперимент, продолжение идей предшественниц. Это первая консоль, которая сочетает в себе портативные функции, но при это её можно и нужно подключать к ТВ. Таким образом, при помощи Switch можно играть и в дороге, и дома, почти не прерываясь. Это действительно уникальная концепция, которой нет ни у кого из конкурентов. И если вас раздражает ограниченность игровых PC или других домашних устройств, если вы хотите играть в большие игры в общественном транспорте, а потом быстро перемещаться на ТВ, то Switch для вас — идеальный вариант.Наличие портативных функций добавило вариативности и новые сценарии использования консоли. В Switch можно играть на ТВ при помощи контроллеров Joy-Con или со специальным Pro-геймпадом, в портативном — можно присоединять «джойконы» к экрану или использовать их отдельно. Последний вариант подходит для кооперативной игры с другом. Вариантов использования консоли действительно очень много. И почти все из них Nintendo собрала в одном видео:По качеству сборки и внешнему виду к Switch претензий нет. Красивый матовый пластик, приятный на ощупь, ничего не скрипит, ничего не отваливается и так далее. Кое-кто говорит, что основной экран, особенно с отстёгнутыми от него «джойконами», выглядит немного дёшево, но это уже придирки. В целом консоль выглядит и ощущается в руках намного приятнее, чем, например, WiiU, которая была похожа на китайскую погремушку. Единственная, но важная претензия к конструкции консоли — док-станция. Говорят, что если часто и неаккуратно вставлять туда-сюда основное устройство, то может поцарапаться экран. От этого может и должна спасать специальная защитная плёнка, которую мы обычно приклеиваем на экран родного смартфона. Она, кстати, идёт в комплекте с фирменным чехлом от Nintendo — ещё одним необходимым для покупки аксессуара.11 лет назад Nintendo сознательно вышла из гонки технологий, в которой также принимали участие Sony и Microsoft. Игровая консоль Wii уже уступала в мощности своим прямым конкурентам, тенденция продолжилась и с WiiU, и вот теперь со Switch. Игровая система по мощности и качеству картинки находится примерно посередине между прошлым поколением устройств (PS3 и Xbox 360) и нынешним (PS4 и Xbox One).С другой стороны, Nintendo давно не бравировала графикой, все её эксклюзивные игры — не технологические шедевры. Но при этом их разработчики прекрасно умеют выжимать из каждого устройства все до последней капли. Например, новая The Legend of Zelda выглядит просто феноменально, особенно в портативном формате:К Nintendo всегда были претензии по качеству софта, особенно на домашних устройства. Оболочки работали медленно, количество постоянных обновлений убивало всякое желание играть, игры загружались медленно — в общем, крах. Особенно это раздражало на WiiU.У Switch по первым неделям всё в порядке. Минималистичный лаконичный дизайн, быстрая работа, понятный интерфейс — всё на хорошем современном уровне. Единственное, что вводит в некоторое замешательство, — минимальный программный функционал. То есть, кроме игровых функций, встроенного цифрового магазина и системных настроек, в Switch ничего нет — ни мультимедийных плееров для прослушивания музыки или кино, ни других приложений, ничего. Возможно, Nintendo добавит функционал уже совсем скоро, но на данный момент это исключительно игровое устройство.Nintendo в 2017 году взяла и реанимировала картриджи, когда все уже благополучно о них забыли. Зачем это она сделала? Всё просто: дисковод в портативную консоль встроить было бы намного сложнее. Лоток для картриджей же занимает примерно столько же места, сколько и слот для карточек памяти в современных планшетах или смартфонах. Учитывая, что Switch слабее конкурентов по железу (см. следующий пункт), то и в супервместительных блюреях нет никакой надобности. Единственная проблема: небольшой формат картриджей. Как и раньше, если вы любите покупать игры на физических носителях, придётся купить и какую-нибудь сумочку для картриджей.Ещё одна забавная вещь, связанная с картриджами, раскрылась неожиданно. Оказалось, что Nintendo покрыла магнитную поверхность картриджей веществом битрексом — безвредным для человека, но самым горьким в мире. Как сказали представители компании, это сделано для того, чтобы маленькие дети не пытались съесть маленькие картриджи. Разумеется, первыми начали пробовать их на вкус тем, кому положено — игровые журналисты.В конструкции консоли есть два аккумулятора. Первый спрятан в контроллерах Joy-Con и выдерживает до 20 часов игры, второй — в портативном экране, и вот тут всё не так радужно. В «большие», требовательные к устройству игры вы сможете поиграть от 3 до 4 часов — примерно столько работает экран, например, с запущенной новой The Legend of Zelda. Далее придётся подзаряжать консоль — либо напрямую, либо вставив её в специальную док-станцию, которая идёт в комплекте. Она же, кстати, и позволяет почти мгновенно выводить сигнал на ТВ. Для этого нужно только вставить консоль в станцию.С одной стороны, 3-4 часа — это неплохой результат для портативного устройства такой мощности. С другой, хотелось, чтобы Nintendo всё-таки сделала какой-то технологический прорыв. А то получается, что так сильно разрекламированные сценарии использования в роликах (например в самолёте) возможны только если у вас всегда в сумке лежит переносной аккумулятор.Как и у почти любого современного устройства, в первых партиях Switch есть бракованные консоли. У кого-то экран в помехах, у кого-то постоянно виснут игры, у других — не читаются картриджи. В общем, проблем хватает. Но это, к сожалению, происходит в индустрии электроники довольно часто — можно вспомнить и проблемы с «айфонами», и горящие Note 7 от Samsung, и многое другое. Поэтому тут важен не столько брак в первых партиях, сколько реакция Nintendo на это всё — надеемся, что компания победит все недуги устройства, а также будет быстро менять проблемные консоли по гарантии. Если вам интересно, вот тут собраны все проблемы Switch, с которыми столкнулись игроки на старте:Я редко играю дома в видеоигры, потому что маленький ребёнок не должен многое ещё видеть. Единственное, что я себе позволяю, — это FIFA 17. Кровь, кишки, убийства в виртуальных пространствах я себе позволяю, только когда ребёнок уже спит или гостит у бабушек.Так вот, Nintendo Switch — это первая игровая консоль, которую я не прячу от дочки. Все игры тут подчёркнуто аккуратные — никакой расчленёнки, жестокостей и прочего. «Зельда» вообще похожа на мультфильм студии Ghibli, который не стыдно показать даже Хаяо Миядзаки. И в этой как бы «детской» линейке игры — одно из преимуществ устройства. Конечно, я не призываю приучать детей к видеоиграм с самого детства и прекрасно понимаю, что любая книжка в таком возрасте или подвижная игра будет восприниматься чадом лучше и больше пойдёт ему на пользу, но Switch дает возможность не скрывать от детей собственные игровые увлечения и точно не напугает или не нанесёт никакого вреда даже самым маленьким дочкам и сыночкам.Стартовая линейка Switch — одна из самых скучных и немногочисленных в истории индустрии. Но и в ней есть что выбрать. Главный лот для тех, кто хочет купить консоль сейчас, конечно, The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Это великая игра, одна из самых высоко оценённых в истории. На агрегаторе рецензий Metacritic.com у неё сейчас 98 баллов из 100 — и это четвёртый результат в истории.Помимо «Зельды» можно обратить внимание на сборник мини-игр 1-2-Switch, раскрывающий возможности устройства (в нем есть игра про дойку коровы например), или забавную головоломку Snipperclips про нарисованных человечков, в которую можно играть с ребёнком, а также заводной танцевальный симулятор Just Dance от Ubisoft. Но вообще, это все крохи. Основные релизы (кроме «Зельды») для Switch намечены на вторую половину года, поэтому если вы не являетесь оголтелым поклонником Nintendo или современных девайсов, то лучше отложить покупку устройства до осени.Но об играх мы ещё расскажем в отдельном материале.Во время первого анонса Switch компания Nintendo сделала очевидный реверанс в сторону киберспорта. В ролике можно было заметить, как на новой консоли тренировались настоящий киберспортсмены, играя в Splatoon. Очевидно, что Nintendo понимает, что компьютерный спорт развивается семимильными шагами, и не хочет игнорировать это.Правда, пока с киберспортом на Switch всё непонятно. Splatoon 2, кооперативный мультяшный шутер, на который очевидно делает ставку Nintendo, выйдет только летом, и тогда можно будет уже делать какие-то выводы. Надеемся, что японская компания действительно будет развивать киберспортивное направление, причём не только на главных рынках, но и в России, где позиции «Нинтендо» не так прочны. Ждём к выходу игры плотное расписание мероприятий и турниров, а также какую-то внятную концепцию по продвижению киберспорта на Switch.Официальная цена на Switch в России — 22 499 рублей. Xbox One можно найти дешевле, PS4 — чуть дороже. И это важный вопрос. Учитывая молодость устройства, небольшое количество игр и другие вещи, очень сложно будет заставить кого-то, кроме гиков и фанатов Nintendo купить устройство здесь и сейчас. Но Switch, по нашим убеждениям, и не должно рассматриваться как основное устройство, по крайней мере пока. Сейчас это идеальное второе игровое устройство в доме, и вот почему.Во-первых, на Switch выйдут рано или поздно продолжения всех великих сериалов от Nintendo — «Зельда» уже, новая игра про Марио будет осенью, Fire Emblem — тоже, а там, может, и Metroid возродят. И эти великолепные игры вы нигде больше не найдёте.Во-вторых, Switch действительно предлагает вам уникальный игровой опыт, где угодно — хоть дома, хоть в метро, хоть на работе. Это ни на что не похожее устройство. В отличие от PS4, Xbox One и игровых PC, которые во многом дублируют друг друга.***Я был одним из самых рьяных противников Nintendo Switch во время анонса. Меня раздражало странное позиционирование консоли, слабая линейка игр и вечные нинтендовские проблемы, вроде слабого железа.За три недели общения с Nintendo Switch у меня к ней остаётся немало вопросов. Игр маловато, цена высоковата, не все дизайнерские находки меня радуют. Но вместе с тем нельзя не признать, что Switch — это большой шаг вперёд для Nintendo, особенно после провала WiiU. В анонсе и устройстве чувствуется, что японцы усвоили многие ошибки прошлого и сейчас более аккуратно относятся к своим изделиям и, конечно, фанатам.Разумеется, сейчас (повторюсь) советовать Switch можно только трём категориям людей — гикам, которые не пропускают ни одного важного анонса или устройства, фанатам Nintendo, а также людям, которые хотят поиграть в «Зельду» (которая, впрочем, есть и на WiiU). Всем остальным советуем дождаться осени. Там появится немало долгожданных игр, к тому же Nintendo обещала ещё несколько громких анонсов. Выражаясь театральным языком, 3 марта начались предпремьерные показы, а именно осенью нас ожидает полноценная премьера устройства. В любом случае, если всё будет хорошо, про Nintendo Switch мы расскажем ещё не раз.