Не бабское это дело. Как и зачем девушки приходят в киберспорт

Киберспорт Шредингера

Женский экстрим

Их киберспортивное прошлое сразу разрушало мнение, что девушки ничего не понимают в играх. Яна Химченко уверена, что для этого просто стоит перекинуться парой слов.

«Не хочу слышать «она же девушка, ей можно»»

«Я наоборот стараюсь, чтобы мне не делали послаблений, просто потому что я девушка. Это лишняя мотивация доказать, что я с ними наравне. Я не хочу слышать «она же девушка, ей можно». Это не даёт мне права на послабления. Я должна работать больше, чтобы добраться до их уровня», — заявляет Мила.

Встречают по одежке

«С тех пор как я работаю в киберспорте, каждый мой день — это борьба. Поэтому если ты не твёрд духом, тебе здесь будет сложно. Борьба с Twitch-чатом, с коллегами. Нужно отстаивать свои идеи, какими гениальными они ни были», — констатирует Маша.

Женское дело

«Однозначно могу сказать, что отношение к девушкам-журналистам отличается. С ними парни мягче и терпимее», — поделилась Яна Химченко.

Бесполый киберспорт

«Например, в Китае — это уже совершенно нормально. Они комментируют, ведут турниры, играют. Это естественно. Я бы хотела, чтобы у нас было также. Не должно быть подобного разделения в профессии. Только в игре можно почувствовать разницу, а в медиа или где-то еще его не может быть», — уверена Мила.

Киберспорт — это не для девушек. В детстве девочки должны играть в куклы, а не бить монстров в мониторе, в подростковом возрасте записывать секретики в розовенькие блокнотики на замочке, а не торчать в полуподвальных компьютерных клубах. «Киберспорт – мужской мир», — заявляет ведущая Йорин «Sheever» ван дер Хейден. Но именно без Йорин сейчас не обходится ни один крупный турнир по Dota 2 . Несмотря на стереотип о мужской индустрии, девушки в киберспорте уверены, что без них -— никуда.Говорят, что игры — это вообще не для девчонок, особенно все эти «стрелялки» или средневековая беготня с мечом наперевес. Женщины чересчур эмоциональны, не так быстро реагируют и слишком много думают. Девушки смотрят на это иначе. Они считают, что быстрее взрослеют и реалистичнее смотрят на жизнь. Когда мальчишки забрасывали учебу и отдавали по 10 часов игре, девушки сдавали экзамены и получали дипломы. Когда парни штурмовали первые турниры, девчонки начинали обустраивать личную жизнь и думали о счастливом семейном будущем.Женский киберспорт — это кот Шредингера индустрии. Он застрял между ростом и небытием и выживает за счёт отдельных дисциплин, хотя в начале десятилетия он был чуть ли не ведущим трендом. Каждая крупная организация открывала женские составы по CS:GO и Dota 2 , возила своих девочек на турнира и хвасталась их достижениями на киберспортивном поприще. А потом то ли девчонки повзрослели, то ли мальчишкам-зрителям приелись одни и те же лица. Женский киберспорт почти исчез, а женщины в киберспорте остались.Их мало, но такова специфика индустрии. Сейчас, когда в игре парни слышат женский голос, то всё заканчивается либо криком «АААА, GRILL!», либо нарочитым заискиванием с попыткой добавиться в друзья. По данным опроса Pew Center, игры одинаково любят мужчины и женщины, но только пока дело не доходит до высокого или профессионального уровня. Здесь девушек от силы процентов 10, а среди зрителей — около 15. Аудитория групп в социальных сетях, посвященных киберспорту, на 95% состоит из мужчин разных возрастов. Примерно такое же соотношение сохраняется и внутри индустрии: на 9 комментаторов мужчин — одна девушка, а некоторые дисциплины и вовсе обходятся без женского надзора.2016 год стал настоящим девчачьим бумом в киберспорте: появились несколько талантливых ведущих, которые не отстают от коллег-мужчин. В некоторых мужских командах появились девушки —Сариндхорн «JinNy» Ванотаярнчай из Тайладна стреляет с парнями в CS:GO, Мария «Remilia» Кревелинг выступила в Championship Series по League of Legends, а Мариэль «Layla» Круз примет участие в квалификации на мэйджор по Dota 2 «Я бы не сказала, что сейчас девушек отправляют на кухню и говорят, что это не женское дело. Даже к девушкам-комментаторам относятся сейчас спокойнее. На Starladder сейчас работает 3 девочки в кадре. Три! Это на три больше, чем в прошлом году», — не без иронии рассуждает Анна «Vitaminka» Андрюшкова, руководитель аудитороного блока Elements Pro Gaming.Путь девушки в киберспорте мало чем отличается от мужского. Кто-то следит за играми старших сестер и братьев, кто-то знакомится с компьютером самостоятельно. Для Марии Гуниной, комментатора студии Starladder, игры стали одной из альтернатив книг — волшебный мир, в который можно окунуться с головой. Мила Алиева, работающая сейчас в студии RuHub, начала играть на спор. Объединяет большинство киберспортивных леди одно — все они 5-7 лет назад прошли путь становления женского киберспорта и выступали в тех самых звездных составах Na’Vi, Virtus.pro, M5 и других.Только вот кто-то не увидел перспектив развития, а кого-то расстроила финансовая составляющая:«Женский киберспорт не развивался, и я понимала, что не смогу зарабатывать себе этим на жизнь, а времени тренировки отнимали очень много», — рассказала Яна «b2ru» Химченко, журналист Natus Vincere.Многие из девушек, бравших чемпионские титулы, в конце концов находили «мирскую работу». Кто-то из них и вовсе забросил игры, отдав предпочтение реальной жизни. Но при этом девчонки сохраняли киберспортивные контакты и даже старались совмещать прошлое увлечение с новыми. Например, Маша Гунина работала в «ВКонтакте» и имела сразу две киберспортивные «подработки». В конце концов, игровое прошлое взяло своё.«Работа в «ВКонтакте» — это тоже необычный опыт, это не какая-нибудь «Почта России». Но в какой-то момент мне захотелось чего-то особенного, каких-то острых ощущений», — поделилась Мария.Те, кому не захотелось возвращаться к киберспортивной карьере, легко нашли себя в медиа. Журналисты и интервьюеры — им легко было найти героев для интервью, путешествовать по турнирам и общаться с уже знакомыми организаторами.Ну а если речь идёт о стереотипах глобальных масштабов, то здесь не хватит и целого трактата, написанного женской рукой.«В киберспорте есть два типа девушек. Первые — это утрированно женственные, милые, со всеми приветливые, которые иногда вызывают умиление, а иногда — жалость. Которые порой выбирают позицию жертвы. А другие — это борцы, которые стремятся быть равными. Они наоборот стараются минимизировать свои женские качества. Эти два пути могут привести тебя к успеху, главное не идти против своей природы», — размышляет Мария.Девочек-милашек в киберспорте любят. Рядом с ними парень, не державший в руках ничего тяжелее мышки с шариком, чувствует себя настоящим мужчиной. Им позволено ошибаться во время эфира, дурачиться в кадре и скромно опускать в пол глаза. Эти девушки — душа компании, которые придают киберспорту немножко домашнего уюта. Они ведут интервью на диванчиках и обязательно дружат с игроками.«Всё зависит от того, как себя подать. Например, я просто начинаю с ними дружить, и потому они не хотят мне отказывать. Mitch не любит вести социальные сети, оформлять посты. Но если я прошу, то он всегда делает, — делится секретом успеха Анна. — Женское очарование работает. Можно улыбнуться, надавить на жалость — и тебе помогут. А парня-менеджера в такой ситуации просто пошлют куда подальше».Но сочетание подобного типажа с высоким профессиональным уровнем и умением преподнести себя создает девушек-звёзд в киберспорте. Йорин «Sheever» ван дер Хейден, Елена «mEG» Урусова, Эфьё «Sjokz» Депортере — для своих дисциплин они стали примером не только стиля, но и профессионального мастерства. Олеся «Olesami» Денисенко так и вовсе стала лицом Hearthstone в СНГ, чем-то вроде Виталия «V1lat» Волочая в Dota 2 . И нет ни одного мужчины-ведущего, которого на сцене The International ждут больше, чем Кейси Айтчисон.Когда речь идёт о «железных леди» в киберспорте, речь обязательно заходит об Ольге «KozaDereza» Дунаевой. Рыжеволосая «Королева СНГ-киберспорта» прошла путь от редактора группы в «ВКонтакте» до контент-директора холдинга Esforce. И если наблюдатели со стороны привыкли приписывать её заслуги мужу, Ярославу «NS» Кузнецову, то близкие знакомые удивляются трудолюбию и силе воли Ольги.«Единственное, чем помог Ярослав Оле, — это знакомство с Антоном Черепенниковым. Остального она добилась сама своей работой. Я вообще не знаю, спит она когда-нибудь или нет. Мне кажется, она всегда работает», — рассказала о ней Мила.Такие пробивные девушки редко довольствуются одним только эфирным временем на позиции ведущих или комментаторов. Они организовывают турниры, подписывают спонсорские договоры и руководят целыми подразделениями. Глава киберспортивного отдела Blizzard, между прочим, тоже девушка — Ким Фан. В 2006 году она свой путь начала в качестве ассистента продюсера. Но и жить в мужском мире таким дамам сложнее — в твоем профессиональном кармане должно быть с десяток козырей, чтобы покрыть порой ущемленное самолюбие коллег.Впрочем, даже те девушки, которых с ходу хочется отнести к первому типу, стараются не давать коллегам и зрителям спуску. Кто-то не хочет, чтобы преимущества использовали в корыстных целях, а кто-то просто не дает себе лишних поблажек.Бесконечные публикации с набором фотографий дам модельной внешности сложили стереотип, что красивая фигура и миловидная внешность — это чуть ли не обязательное требование для появления девушки в киберспортивных кругах. Вот они, любительницы компьютерных игр: ноги от ушей, маникюр и бюст с декольте поглубже. На деле всё не так просто.Одна только обложечная внешность позволит тебе разве что стоять в кадре, как девушке из прогноза погоды, да размахивать руками, рекламируя спонсоров. Чтобы найти место поинтересней, придётся работать наравне с мужчинами, а то и больше.«Парню, чтобы попасть про-команду, достаточно играть на 7 из 10. Но девушке нужно иметь десятку. Девушка должна быть профессионалом на голову выше в любом деле, где правят мужчины. К ней всегда будут завышены требования», — констатирует Мария.Девушки уверены, что внешность для леди в киберспорте важна не больше, чем в любой другой профессии. Всё будет зависеть от того, чем она хочет заниматься.«Я не помню, чтобы девушка была профессионалом, но её не взяли работать, просто потому что она не вышла внешностью. Ей может не подойти работа в кадре, но её способности вполне можно приложить и к другим сферам. И это вопрос не даже киберспортивной аудитории, а медиа в общем», — размышляет Мила.Осенью 2016 года главным открытием англоязычной сцены в Dota 2 стала Энни «AnneeDroid» ЛеКлер. Она работала по 15 часов подряд в одиночку и показывала невероятный класс комментирования. В неё зрители влюблялись «с первого замеса», услышав, как бодро она комментирует массовые драки. И сообществу ничуть не помешали её красные волосы и немодельная фигура.Да и чтобы закрепиться в киберспорте, редко хватит одной очаровательной улыбки. Здесь нужен целый арсенал качеств, без которых в мужском мире высоких технологий и завышенных запросов не продержаться.«Девушке в киберспорте обязательно нужна коммуникабельность. Здесь нужно постоянно строить контакты, чтобы остаться внутри сферы. А ещё уметь ограничивать мужское внимание. Банально отшивать тех мужчин, которые проявляют излишнее внимание. Девочек в киберспорте мало, так что без этого не обходится. А ещё нужна очень хорошая память. Все эти решаффлы, перестановки, кейсы, спонсоры — это очень полезно помнить», — перечисляет Аня Андрюшкова.Ещё придётся пожертвовать личной жизнью, посиделками с подругами, а иногда даже их свадьбами. Пока все работают по стандартному графику, девушки (да и парни) в киберспорте дежурят круглосуточными сменами и постоянно меняют ритм жизни в зависимости от турниров и квалификаций. Но самое главное, что нужно любой леди, которая входит в мир киберспорта — это крепкие нервы и стальной характер.Девочкам-комментаторам запрещают читать форумы и чат во время эфира не просто так. Сообщество не привыкло к дамам на месте мужчин. Зрители будут придираться к каждой фразе, искать любой повод съязвить. И очень редко дело дойдёт до конструктивной критики.«Думаю, что я перестала читать чат в тот момент, когда начала работать на камеру. Публика в чате, как бы это сказать попроще, обращает слишком много внимания на то, что я — девушка», — вспоминала Sheever.«Смотри и повторяй за мной», — так позиционируют себя мужчины в киберспорте, когда рядом с ними оказывается девушка-коллега. Кажется, что здесь нет чисто женской работы, с которой леди могла бы справиться лучше. Техника — дело мужчин, аналитика — не женского ума дело, руководство — да кто тебя слушать будет? Но девушки нашли несколько ниш, в которых могут реализоваться.Например, Мария Гунина уверена, что дамы созданы для того, чтобы быть менеджерами команд:«Я с трудом могу представить себе мужчину, который будет жертвовать всем ради пяти своих игроков, а для девушки это нормально. Это заложено в ней природой. Отдать свой завтрак, например. Вот вы пришли в отель, а вам дали не 6 купонов на завтрак, а 5. Ну какой мужик отдаст свою еду? А девушка легко».Девушки-менеджеры — это вторые мамы для игроков. Или классные руководительницы в школе. И их становится всё больше, по крайней мере в Dota 2 . OG помогает Эвани Чанг, за Digital Chaos присматривает Алиса Томпсон. А Келли Уонг за время работы менеджером стала «мамой» для всей дота-сцены, помогая игрокам выбить из организаторов призовые и выжить на LAN-турнирах. Эти девушки не только проведут лучший в мире буткемп, но и приготовят на нем домашнюю лазанью.Комфортней дамы чувствуют себя и в роли журналистов и интервьюеров, им проще располагать парней к себе:Многие представительницы «второй древнейшей» остаются за кадром. Они пишут новости, ведут социальные сети и создают медиа-проекты. Практически в каждой крупной киберспортивной группе в «ВКонтакте» найдётся хотя бы одна девушка, которая будет трепетно относиться к контенту и общаться с читателями.Мало того, девушки не только копируют и «забирают» работу мужчин, но и легко привносят в нее свой женский взгляд.«Нужен женский взгляд на многие вещи. Девушки умеют сглаживать углы, преподносить что-то мягче и интересней, чем мужчины. Даже когда мы разрабатываем какие-то проекты, я помогаю избавиться от шероховатостей или грубого подхода. Это чисто женская черта», — отметила Анна.Девушки легко находят себя в дизайне и фотографии. Три из шести претендентов на звание лучшего фотографа в киберспорте — это девушки, хоть главная премия и досталась в этом году мужчине. Творчество, креатив и все эти эфемерные материи — оставьте это дамам, они явно справятся лучше, а вы помогите им настроить компьютер, если что-то пойдет не так.«Каждый день я общаюсь только с мужчинами. По работе я встречаюсь только с мужчинами. И я не могу себе представить, что должно произойти, чтобы у нас в офисе появилась еще одна девушка. Они идут только в ведущие, иногда в комментаторы. В управлении девушек очень мало, а без них тяжело», — сетует Анна.Киберспортсменки уверены, что у девушек-игроков должны быть такие же права, как у парней. Турниры, отношение, внимание и даже призовые. Ну или хотя бы близкие к этому суммы. Стеф Харви и Джулия Киран, играющие в CS:GO на профессиональном уровне, осенью 2016 года даже создали собственную общественную организацию Missclick, которая должна бороться с этим разделением. Они даже готовы участвовать в смешанных чемпионатах, пусть и не на самом высоком уровне. «Киберспорт — это не мальчиковый клуб», — утверждают они и пытаются доказать, что у этой индустрии нет пола.Менеджеры-девушки, комментаторы-девушки, журналисты-девушки и даже техники-девушки. Кажется, что дамы перепробовали в киберспорте уже все профессии, которые, может, и не рассчитаны на слабый пол. Но их до сих пор воспринимают, как заморскую диковинку и тычут пальцем словно в зоопарке. Исправить положение могут только две вещи: время и еще больше дам в индустрии:Некоторые дисциплины все еще остаются сугубо мужскими. В League of Legends девушек-персоналий пересчитать по пальцам, а в файтингах они и вовсе смотрятся белыми воронами и сразу вызывают вопросы об их половой принадлежности. Но разве важно, о чём игра и сколько там женских персонажей, если девушка — мастер своего дела, пусть его и считают мужским?«Да — талантливым людям в киберспорте, независимо от того, какого они пола, — заключает Мария Гунина. — И нет -— девочкам, которые попадают в киберспорт, просто потому что они девочки».