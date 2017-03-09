Типичный Counter-Strike. Самые нелепые баги текстур великой игры

Мы собрали 5 самых необычных текстурных багов в Counter-Strike 1.6.
1. «Товарищ, у вас ствол торчит»
Одним из текстурных багов, который встречали, вероятно, 99 процентов игроков в CS 1.6 — это торчащая через текстуру часть игровой модели или ствол оружия. Обычно это происходило, когда игрок становился слишком близко к каким-либо тонким текстурам карты вроде стенок вентиляционной шахты, будки охраны или обычной двери. Самой богатой на такие сюрпризы была карта de_nuke. Понятно, что обычно после обнаружения неловкого игрока в место, где он прятался сразу же летели пули.
Забавно, что иногда, убив игрока атакующей команды, например, в будке на том же de_nuke, защитники могли забрать его оружие, даже не забегая внутрь. Если винтовка террориста находилась в необходимой близости от стенки, подобрать её можно было с другой стороны. Поэтому, когда в следующий раз вам кто-нибудь скажет, что Counter-Strike это реалистический шутером про борьбу спецназа и преступников, не верьте. Все эти годы игра была настоящим противостоянием магов и фокусников, пользовавшихся такими вот ошибками, что тоже, конечно, придавало ей определённое очарование.
Как правило, тонкие текстуры были пригодны для другого магического трюка: прохождения сквозь них, если один игрок подсаживал другого и как бы проталкивал первого наверх. На de_nuke было сразу несколько таких «волшебных» мест (тот же киоск и комната с радио), да и на других картах подобных вещей хватало. Об аналогичном трюке на cs_assault мы уже писали.
2. «А я вас вижу!»
Раскрыть позицию соперника с помощью далеких от совершенства старых текстур Half-Life было достаточно просто. Все знают, как можно забраться на одну из стен на базе А на карте de_dust2. Подпрыгивая на ней контр-террористы могли увидеть всё, что происходит в длинном проходе и быть готовым к атаке террористов на сто процентов. Однако на киберспортивных турнирах такой трюк считался жульничеством и команда за него могла получить бан.
В это же время легальной оставалась возможность подсмотреть за игроками соперника не над, а под текстурами. Например, на карте de_inferno многие контр-террористы занимали позицию в маленькой яме около базы А и через щель под одним из ящиков могли наблюдать находится ли там кто-то из игроков атакующей команды. Позиция за этим ящиком была популярным местом для установки бомбы, поэтому данная фишка действительно помогала «контрам».
Стоит оговориться, что увидеть что-либо в эту щель можно было лишь в прицел снайперской винтовки.
3. Неожиданные гранаты
В подобные щели в текстурах легко залетали гранаты. Причём некоторые из них полностью игнорировали какую-либо логику и игровую физику. Самым популярным примером такой «баговой» гранаты является флэш-баг на de_dust2, когда один из игроков контртеррористов мог легко остановить быструю атаку соперника через тёмный тоннель, кинув световую гранату в неприметную щель между двумя ящиками около базы В.
Каким-то невероятным чудом эта граната оказывалась внутри тоннеля и ослепляла практически всех игроков нападения. Само собой, этот приём быстро запретили на большинстве профессиональных турниров.
4. Большая неожиданность
Прострелами и даже баговыми флешками опытных игроков в Counter-Strike удивить сложно. Однако бывают моменты, когда даже самые заядлые любители «Контры» открывают рот от удивления.
Подобное произошло в 2008 году в матче команд n!faculty и hoorai в рамках чемпионата Германии. Игроки «Факульти» в пистолетном раунде за защиту всей командой отправились на нижнюю базу, где соорудили огромную подсадку. Вышедшие на верхний плант террористы, ничего не заподозрив, установили бомбу, а n!faculty смогли её разминировать прямо через пол.
Пожалуй, это был единственный раунд в истории профессионального Counter-Strike, в котором не погиб ни один игрок.
Данный баг, кстати, перекочевал и в CS:GO, только сделать его теперь можно куда проще, используя всего лишь двоих игроков для подсадки.
5. «Ломай меня полностью»
Ну и, чтобы добить тему текстурных багов и многострадальной карты de_nuke, на которой большая их часть и происходила, давайте вспомним и про текстуры, которые особенно настырные игроки могли попросту сломать.
Во-первых, речь идёт о металлической двери на верхней базе, которую для краткости игроки называют «скрип». Её можно было открыть с помощью гранаты или, например, выкинутого пистолета. Однако иногда, когда в дверь попадала выпавшая бомба, та начинала вести себя очень странного.
Во-вторых, автоматические двери на нижней базе лишь на первый взгляд выглядят как очень надёжный и исправно работающий механизм. На деле с помощью касания двери в нужный момент перед закрытием, металлический каркас и само стекло начинали открываться и закрываться в разных фазах. Таким образом, можно было добиться того, что металлическая рама выезжала без стекла и делала возможным прострелы планта из тоннеля даже не из бронебойного оружия.
Впрочем, на деле этот баг, как и многие другие, для своей пользы применять было достаточно сложно. Именно поэтому многие подобные ошибки разработчиков карт так и остались известны лишь самым заядлым игрокам в Counter-Strike 1.6.