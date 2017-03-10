Третьи сутки в пути. 5 причин смотреть квалификации на мэйджор

Первая среди парней
Когда речь заходит о грандиозных квалификациях на мэйджоры, редко выделяют отдельных игроков. Но этот случай стороной не обошёл даже сайт Forbes. Впервые в отборочном этапе на турнир от Valve сыграет девушка. Мэриэль «Layla» Луис выступает в команде Wheel Whreck While Whistling на роли саппорта. К этому составу она присоединилась в январе 2017 года, но на американской сцене о талантливой девушке игроки знали давно. Её личный рейтинг не пробивает потолки, но зато она умело управляется с саппортами и легко находит общий язык с коллегами по команде противоположного пола.
В пабликах Мэри любит поиграть на Rubick и лесных Enchantress и Chen, а в профессиональных играх предпочитает командных и эффективных Disruptor и Warlock. Ещё во время открытых квалификаций она не раз вытаскивала свою команду из неприятных ситуаций. Даже если WWWW не сможет пробиться через региональные отборы, игру Мэри будут обсуждать на каждом углу. Может, именно она вдохновит других девушек на игровые подвиги.
Круглосуточная дота
За год мэйджоров квалификации превратились в привычный поток матчей. Стартуют Китай и Юго-Восточная Азия, затем подключается Европа, а ночью самые стойкие следят за вакханалией в Америке. В этот раз Valve решила усложнить зрителям жизнь и накинуть два региона, а вместе с ними ещё сотню матчей.
На групповом этапе команды сыграют 270 карт — и это в течение двух дней. Поздним вечером, когда СНГ и Европа будут доигрывать последние встречи, а в Америке только начнётся квалификационный день, параллельно будут идти 8 разных матчей. И каждая из сыгранных карт важна — в формате best-of-1 может случиться что угодно. За следующие два дня команды проведут больше 30 серий best-of-3 и больше 100 карт в перспективе. При средней продолжительности игр в 35 минут это почти 9 суток геймплея из разных регионов (хотя уже первая карта квалификаций заняла 107 минут). Если вы планируете посмотреть все матчи на досуге, то пора подумать об отпуске или серьёзном запасе кофеина.
При средней продолжительности игр в 35 минут это почти 9 суток геймплея из разных регионов.
Чемпионы местного розлива
Ещё одно нововведение Valve пока не слишком прижилось на квалификациях к мэйджору. В региональный отборочный этап попали не только приглашённые команды и победители открытых квалификаций, но и чемпионы внутриигрового Кубка. Изначально система выглядела многообещающей. Любая команда паберов высокого уровня могла просто выигрывать еженедельные турниры прямо в клиенте, а потом побороться за квоту в региональную квалификацию. Не нужно весь сезон потеть за приглашение на куче разных лиг и чемпионатов и никакой нервотрёпки и мясорубки открытых отборов. Только из первого блина даже кома-то не получилось.
Например, в Америке не нашлось ни одной команды, которая бы играла Battle Cup на нужном уровне, а потом зарегистрировалась на отборы. Большинство игроков решили взяться за открытые квалификации, а та же Team NP получила прямое приглашение. В итоге в Северной Америке сгорела ещё одна квота. В Юго-Восточной Азии история превратилась в комичную: здесь не нашлось местных команд 8-го уровня, а на Кубок чемпионов зарегистрировался только состав из Америки, трое игроков которого перебрались в SEA. В итоге они попали в региональную квалификацию на мэйджор без борьбы.
Европейский регион, где конкуренция всегда была выше, смог провести чемпионский Кубок. Отборы выиграла команда IKEA, но ей пришлось поменять название. Valve решила не создавать проблемы с лишней рекламой, так что попросила убрать из тега известный бренд. Теперь шведы выступят под названием 4 protect Five.
Чуть больше чем поездка в Киев
Главная задача каждой команды на квалификации — заработать поездку в Киев в конце апреля. Там тебе обеспечат славу, деньги и любовь фанатов. Но для некоторых участников отборочного этапа это ещё и стратегическая задача, которая не ограничивается одним турниром.
Европейцы из B)ears сначала удивили зрителей своим серьёзным составом, а потом порадовали отличной игрой. Но пока «мишки» засветились только на одной квалификации. Второго места в европейских отборах на DAC недостаточно, чтобы назвать себя серьёзной силой в регионе, а скептики и без того называют этот результат удачным стечением обстоятельств. Для Fata и его команды отборы в Киев нужны, чтобы доказать свою состоятельность и выйти в свет не только с новым спонсором, но и с серьёзным багажом побед.
В подобном положении находится и Team Secret. Только команде Клемента «Puppey» Иванова нужно не закрепить результат, а вернуть его. Фанаты, которых в 2015 году легендарный капитан разбаловал победами, заждались новых титулов и уже устали искать козлов отпущения. Квалификация на мэйджор — это не только вопрос поездки в Киев, но и возвращения прежнего славного имени.
А на другом континенте compLexity Gaming предстоит оправдать свою замену в середине сезона. Антонио «Cancel» Михай хоть и ушёл из команды сам, но в организации, кажется, только рады, что им удалось обновить пятёрку. Да и сам Cancel не сидит без дела и пробился в европейскую квалификацию. Чем не повод доказать, что все были правы и всем друг без друга хорошо
Квалификации без фаворитов
Обычно к старту квалификаций на мэйджор в каждом из регионов выделяются одна-две команды, которым зрители и аналитики безоговорочно и досрочно выдают путёвки на главный турнир. Причём в большинстве случаев эта вера оправданна, а список участников турнира предсказуем. На этот раз ситуация намного сложнее и запутаннее.
СНГ всегда радовал зрителей непредсказуемыми результатами если не в каждой игре, то во многих отборочных противостояниях. А здесь ещё и подходящий для этого формат группового этапа, который может удивить даже явных фаворитов турнира. Virtus.pro здесь стоит явным особняком, они фавориты. Проблема лишь в том, что в реальном деле их давно никто не видел. Сменилась мета, подтянулись соперники — безоговорочную победу «медведям» уже не отдают, с опаской оглядываясь на Team Empire и ожидая новых чудес от Natus Vincere.
Безоговорочную победу «медведям» уже не отдают, с опаской оглядываясь на Team Empire и ожидая новых чудес от Natus Vincere.
В Европе всего за одну путёвку сразятся Secret, B)ears, Cloud9 и непостоянная Alliance, которые могут удивить не столько поклонников, сколько сами себя. Одной путёвки на все ещё большой регион мало, так что и явного лидера здесь нет.
И если в таких регионах всё совсем запутанно, то что говорить о Южной Америке, где явные фавориты всего регионального отборочного этапа провалили первую открытую квалификацию? В Перу уверены, что новые составы Infamous и Not Today дадут жару старичкам из SG Esports, которые уже пакуют чемоданы в Киев. Но пока звёзды грызутся между собой, их вполне может обойти на повороте ушлая Mad Kings.