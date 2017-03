Кузница талантов. Где начинался путь звёзд Dota 2

При удачном стечении обстоятельств проявившие себя игроки из малоизвестных команд могут претендовать на контракты с титулованными организациями.

Balkan Bears

Джесси «JerAx» Вайникка

4 Anchors + Sea Captain

Финн Калле «Trixi» Сааринен загорелся желанием собрать воедино сильнейших представителей своей страны по Dota 2 и создал 4 Anchors + Sea Captain.

Team Life

Урош «Swiftending» Галич

4 Clover & Lepricon

Мартин «Saksa» Саздов

Yellow Submarine

Команда Yellow Submarine из игроков с постсоветского пространства смогла попасть на европейские региональные отборочные The International 2015 и достойно там выступить.

ScaryFaceZ

Виктор «General» Нигрини

Stay Free

Внимание всего Дота-сообщества сейчас приковано к открытым квалификациям на киевский мэйджор, где тысячи команд сражаются за место в региональных отборочных. Среди них присутствуют как малоизвестные профессиональные команды, так и любительские коллективы. Именно на таких соревнованиях рождаются новые звёзды, которые в скором времени покорят сердца миллионов фанатов. При удачном стечении обстоятельств эти игроки смогут претендовать на контракты с Evil Geniuses, Natus Vincere, OG и другими титулованными организациями, как это уже случалось ранее. «Чемпионат» вспомнил команды, которые хоть и не добились высот на мировой сцене, но дали билет в большое будущее нынешним идолам Dota 2 Киберспортивная румынская организация Balkan Bears была создана в мае 2014 года. Несмотря на то что команде суждено было остаться на плаву всего один год, она помогла раскрыть свой потенциал одним из лучших игроков современной европейской сцены. Первые шаги на большую сцену в разное время здесь сделали. Единственным LAN-турниром для команды стал первый сезон JoinDOTA MLG Pro League в Коламбусе в апреле 2015 года, где w33 и YapzOr смогли победить только у перуанцев Not Today, заняв предпоследнее место. В общей сложности Balkan Bears заработала за год существования чуть более $ 8 тыс. Примечательно, что в первом составе зрители особо выделяли португальца, который занимал капитанскую позицию, но после ухода из румынской организации его карьера завершилась.После распада европейского состава Fnatic самый известный на тот момент финский игрок Калле «Trixi» Сааринен загорелся желанием собрать воедино сильнейших представителей своей страны по Dota 2 . Во время национального киберспортивного турнира Assembly-2014 он присмотрелся к лучшим игрокам, которых и позвал к себе в команду. В первый состав вошли тогда никому неизвестные. Последний едва не вывел свою команду на The International-2015. Тогда игрой MATUMBAMAN на первой позиции восхищались все зрители европейских отборочных, после чегов межсезонье позвал его в свой коллектив.В июле 2013 года под знаменами Team Life собрались малоизвестные датские игроки, которые принимали участие в небольших турнирах с призовыми фондами от $ 200 до $ 1 тыс. Среди них был и, который ныне является капитаном Evil Geniuses и двукратным чемпионом мэйджора. Его партнёрами по команде были трое игроков нынешнего состава Cloud 9:. Отсутствие результатов и призовых послужило причиной распада коллектива, после чего Cr1t и Ace сначала ушли в mousesports, а затем снова вернулись в Team Life. Братья Дженет решили поставить Доту на паузу, вернувшись к соревнованиям только летом 2015-го.Идея создания команды 4 Clover & Lepricon принадлежит, пожалуй, лучшему скауту в Dota 2 . В первом составе засветились известные в сообществе личности, а дорога молодым талантам открылась лишь спустя несколько месяцев. В своё время за европейский микс успел поиграть, а также один из самых перспективных «керри» серб, выступающий сейчас за балканский состав Elements Pro Gaming. Но лучшие времена для 4C&L наступили летом 2015 года, когда капитанский слот занял македонец, вице-чемпион The International-2016 в составе Digital Chaos. Здесь он заработал себе имя, а также около $ 15 тыс. призовых, что очень солидно для первопроходца.Ярким примером значения победы на открытых квалификациях служит история Yellow Submarine. Команда, состоящая из игроков с постсоветского пространства, смогла попасть на европейские региональные отборочные The International-2015 и достойно там выступить. В скором времени капитаном «подлодки»заинтересовалась Natus Vincere и пригласила его к себе. Свой путь здесь также начинал нынешний капитан Team Empire. В целом же Yellow Submarine стала домом для десятка многообещающих игроков, которые ещё имеют все шансы заявить о себе в ближайшем будущем.Ещё одной кузницей СНГ-талантов является команда ScaryFaceZ, которой принадлежит мировой рекорд по длительности игры в Dota 2 . В рамках квалификации на Starladder XII украинский коллектив оказался сильнее именитой Cloud 9 в матче продолжительностью 200 минут. Осенью 2015 года в составе ScaryFaceZ играли, которые уже спустя полгода блистали на мировой сцене. На текущий момент они являются ключевыми игроками составов Natus Vincere и Virtus.pro, соответственно.Что касается американской Доты, то здесь наиболее ценным оказалось существование малоизвестного коллектива Stay Free в 2013 году. Именно в нём свои первые шаги в соревновательной «Доте» делали. После нескольких месяцев выступлений они перебрались в Super Strong Dinosaurs, где выступали с ComeWithMe и Arise, а затем присоединились к команде SAD BOYS, которая положила начало именитому составу Evil Geniuses. После ухода ppd и zai из Stay Free организация продолжила своё существование, и через команду прошлии братСвой вклад в развитие профессиональной Дота-сцены сделало и множество других малоизвестных организаций, команд и отдельных личностей. Это прекрасно понимает Valve, которая сейчас способствует восхождению новых звёзд, выделив слот в региональных квалификациях The Kiev Major для победителей боевого Кубка. Возможно, в выступлении этих ребят получится разглядеть нового Миракла.