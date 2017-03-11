Четыре камбека за карту. Лучшее из квалификаций мэйджора в Киеве

Execration — Team Bazaar
Execration и Bazaar открывали региональную квалификацию на The Kiev Major. И первая же карта продлилась больше часа. Команды четыре раза переворачивали игру, отыгрывали больше 10 тысяч золота, а закончилось противостояние эпичным разменом тронами с отличной игрой от Kim0 на Rubick.
Alliance — Team Secret
Team Secret начала выступление в европейской квалификации в ранге фаворита. От Alliance же зрители ждали сюрпризов и нестабильной игры. В этой карте шведы порадовали и тем, и другим. Команды успели разменяться сторонами и старательно пытались переиграть друг друга на карте. Комментаторы назвали этот матч одним из лучших за последнее время.
Vega Squadron — Effect
Квалификацию в СНГ открывали Vega и Effect. После 30-й минуты Effect легко набрали преимущество и штурмовали базу «акул», но несколько успешных сражений перевернули игру. Vega оставалось только воспользоваться моментом, но это оказалось не так просто.
Team NP — is GG
Американский регион в первый игровой день не отличился матчами с переворотами и камбэками, но зато команды порадовали оригинальными пиками и подходом к игре. Например, is GG решили использовать подзабытых Phantom Lancer и Nature's prophet. Так что команде Джеки «EternalEnvy» Мао пришлось подстраиваться и бороться с непривычным давлением.
Team Unknown — SG e-sports
Бразильцы из SG e-sports — явные фавориты квалификации в Южной Америке. Но в первой же встрече команда встретила серьёзное сопротивление со стороны нового состава Team Unknown. Перуанцы играют вместе чуть больше двух недель, но были в шаге от победы, а потом показали невероятную стойкость, отбиваясь от опытных противников.