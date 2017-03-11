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175 лет назад 2016
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Что известно о шутере Quake Champions
Текст: Георгий Ядвидчук

Условно-платный. Каким будет новый Quake

Рассказываем, во что разработчики собираются превратить новую часть легендарной киберспортивной серии шутеров.
11 марта 2017, суббота. 16:30. Киберспорт
На выставку PAX East в Бостоне впервые привезли бета-версию Quake Champions для обычных геймеров. До этого id Software приглашала только звёзд киберспорта ради показательных матчей на QuakeCon. В то же время креативный директор студии id Software Тим Уиллитс дал интервью порталу Polygon, в котором рассказал о финансовой модели распространения. Мы собрали в один материал всё, что известно о Quake Champions.

Возвращение к корням


Quake Champions — ещё одна попытка вернуть былое величие легендарной серии. В начале 2000-х Quake считался образцовым шутером, в котором индивидуальное мастерство возводилось в абсолют. То же самое делал, например, StarCraft: Brood War, но в жанре стратегий.

С годами студия id Software разбазарила всё лучшее, что было. Quake быстро превратился в нишевую дисциплину, популярную в немногочисленном кругу хардкорных фанатов. Ни о каком величии речи уже не шло.

Летом 2016 года на выставке E3 во время презентации Bethesda Softworks разработчики показали дебютный трейлер Quake Champions.

«Главное, что я хотел бы донести до поклонников, это то, что соревновательный дух многопользовательских битв на арене и та атмосфера, за которую любят Quake, сохранятся в Quake Champions», — успокаивал Тим Уиллитс.

«Главное отличие Quake Champions — чемпионы»


Нет, речь не идёт о новом Overwatch. Перед нами всё тот же Quake, только герои приобрели пассивные и активные умения. На E3 анонсировали и показали 5 чемпионов.

Рейнджер — герой первого Quake. Он использует портативный телепорт для мгновенного перемещения в другую точку прямо в бою. Визор может видеть врагов сквозь стены. Броненосец за счёт габаритов ломится напролом и расталкивает всех на своём пути. Анарки использует ховерборд для стремительного перемещения по арене.

8 марта разработчики выпустили более подробное видео о Никс, скоростной и быстрой убийце. Чемпион из народа мелемов использует силу Сферы постижения для «Призрачного шага».
Способность позволяет Никс исчезнуть на время — переместиться в другое измерение, стать неуязвимой и невидимой. Когда чемпион появляется на месте противника, она разрывает его на куски. Другая особенность Никс — боковые прыжки от стен.

На официальном сайте игры добавлены профили восьми чемпионов. Там есть как известные герои, так и новые: робот по имени Клатч, рептилия Сорлаг и нечестивый паладин Галена. Истории о чемпионах планируют выпускать до конца мая 2017 года.

Арены и пушки


Пока известно только о двух картах: «Кровавый ковенант» и «Развалины Сарната». Первая арена основана на The Camping Grounds. Разработчики переосмыслили знаменитую карту, добавили кровавый пруд посреди арены, чтобы можно было восстановить здоровье. Многие элементы остались на месте.

В «Развалинах Сарната» главная фишка — зал с супердробовиком. Примечательный объект — глаз, скованный цепями, который постоянно мечется. Разработчики обещают выпускать больше видео, в которых будут рассказывать о чемпионах и аренах детальнее.

С оружием в Quake Champions всё в порядке. Тяжёлый пулемёт, супергвездомёт, супердробовик, ракетница, молнемёт и рельсотрон — всё на месте. Некоторые пушки звучат не так хорошо, как хотелось бы фанатам. Но разработчики обещают прислушиваться ко всем мнениям во время бета-теста. Закрытый этап должен начаться скоро. Зарегистрироваться можно тут.

Free-to-play


Шутер от id Software будет распространяться по условно-бесплатной модели. Рейнджер станет базовым чемпионом для всех геймеров. Остальных можно приобрести либо за реальные деньги, либо за внутриигровую валюту.

«Мы хотим, чтобы наш проект попробовало как можно больше пользователей. Особенно за пределами Европы и Северной Америки. Для них мы добавили возможность играть бесплатно», — заявил Тим Уиллитс.

Креативный директор студии id Software уверяет, что у пользователей не возникнет проблем с доступом к другим чемпионам. Геймерам будет просто зарабатывать внутриигровую валюту. Однако доступ к персонажам не безграничный, а временный.

«Мы стараемся избегать слова «аренда». Да, игроки должны будут потратиться, чтобы получить временный доступ к новым героям, но при этом в ход пойдут не реальные деньги, а favor (внутриигровая валюта)», — поясняет Уиллитс.

Посетители PAX East увидели меню с контейнерами, как в Overwatch. Рюкзаки открывают новые цепочки заданий, которые приведут к получению новых образов для чемпионов или к самим персонажам, утверждают разработчики.


«Мы считаем, что наша игра доступнее остальных, а её режимы отлично дополняют уже существующие киберспортивные дисциплины. А ещё у нас есть преимущество в виде того, что многие нынешние фанаты Overwatch и Counter Strike: Global Offensive росли на Quake. Мы рассчитываем на то, что сможем привлечь их внимание», — сказал Уиллитс.

Киберспорт


Как и все предыдущие игры серии, Quake Champions нацелен на киберспорт. Разработчики совместно с Bethesda Softworks готовы продумывать стратегию по запуску турниров, лиг и чемпионов сразу после выхода шутера.

Пока Уиллитс и его команда не готовы раскрывать подробности. Однако на QuakeCon 2016 id Software привозили легендарных игроков в шутер со всего мира: от американца Fatal1ty до evil из России.

«В первую очередь, мы хотели сделать игру Quake Champions достойной продолжательницей традиций серии Quake. Нам нужно было заинтересовать лучших мировых игроков в Quake и заручиться их доверием, чтобы продемонстрировать, что мы делаем настоящий Quake и соревновательная суть серии никуда не делась», — заявил Уиллитс.

Создатели шутера не устают повторять Quake Champions — киберспортивная игра, доступная каждому. Игра будет эксклюзивом для PC из-за желания добиться 120 кадров в секунду. В компании боятся, что если они выпустят проект и для консолей, то растеряют хардкорное ядро.

«Есть игроки, обладающие нечеловеческими способностями, — считает Уиллитс. — Если мы говорим, что делаем игру для них, мы обязаны заставить её работать очень быстро. Если мы потеряем профессиональных игроков, мы окажемся в беде».
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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