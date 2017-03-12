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175 лет назад 2016
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История Дэнни «Zonic» Сёренсена
Текст: Кирилл Овсянников

Super Zonic. Великий игрок, великий тренер

Как датчанин Дэнни «Zonic» Сёренсен стал одним из самых успешных игроков и тренеров в истории киберспорта и CS:GO.
12 марта 2017, воскресенье. 12:30. Киберспорт
Эпоха великого Counter-Strike 1.6 уходит. Всё меньше на нынешней профессиональной сцене CS:GO остаётся ярких представителей, сделавших себе имя ещё на прошлом витке развития киберспорта. От этого ещё более удивительно наблюдать, как авторитеты прошлого реализуют себя в, по сути, новой игре и, главное, в новых условиях насыщенного турнирного графика и высочайшей конкуренции.

Одним из таких спокойных среди бурь китов можно смело назвать датчанина Дэнни «Zonic» Сёренсена — легендарного игрока mTw, а ныне тренера не перестающих приятно удивлять Astralis.

Ранние годы


Свою карьеру игрока датчанин начал в начале нулевых, однако впервые ему удалось засветиться лишь в 2005 году, когда он был приглашён в команду SK Gaming (ex-Titans), вместе с которой занял второе место на ESWC. Уступив в финале главного турнира года американцам из compLexity, датчане по-настоящему заявили о себе.

В следующем году, оказавшись в составе NoA, Серёнсен побеждает на турнире shgOpen 2006, который проходил в Копенгагене. Родные стены помогли уроженцу датской столицы завоевать свой первый крупный титул. Стоит отметить, что в финале турнира был повержен легендарный состав Fnatic с Патриком “cArn” Саттермоном и Патриком «f0rest» Линдбергом в составе, доминировавший на киберсцене в те годы. Видео —
В этом же году состав NoA перестал быть интернациональным, мастит норвежцев сменили датчане Кристин «Paddy» Йул, Александр «ave» Хольдт и Мохамед «mJe» Эйд которые были отлично знакомы

Сёренсену по датским интернет-кафе и первым полупрофессиональным турнирам.
Стоит отметить, что в финале турнира был бит легендарный состав Fnatic с Патриком «cArn» Саттермоном и Патриком «f0rest» Линдбергом в составе, доминировавший на киберсцене в те годы.
В 2007 году команда, координирование которой взял в свои руки Zonic, заняла выиграла два важнейших серебра на главных турнирах года — Electronic Sports World Cup и World Cyber Games. В Сиэтле на Киберолимпиаде NoA в финале уступили французам EmuLate, а в Париже в шаге от золота их остановили поляки PGS.

Датский прорыв


По-настоящему удачно сложился для Сёренсена 2008 год. Датчане простились с норвежской организацией NoA и перешли в немецкий клуб mortal Teamwork (mTw). Именно с этим тегом связан расцвет датского Counter-Strike
в эпоху версии игры 1.6.

За этот год mTw победили на все трёх мэйджорах того времени. К тому же к золоту ESWC, WCG и KODE5 добавились первые места на WEM 2008 и турнире Rekrut.ru. Таким образом, сразу два титула было выиграно датчанами в Москве.

После победы в финале Intel Extreme Master весной 2009 команда потеряла лидирующую позицию на фоне возрастающей конкуренции со стороны польской пятёрки AGAIN и шведских коллективов SK Gaming и fnatic. В 2010 году в этот список конкурентов добавились и появившийся украинский коллектив Natus Vincere.
Впрочем, команда стойко выносила обидные поражения в финалах и полуфиналах игроках крупнейших турниров, за что была вознаграждена и вплоть до 2011 года с завидным постоянством оказывалась на пьедестале.

После роспуска mTw Сёренсен пробовал свои силы в составе другой немецкой организации — Mouz, однако с ним в составе коллектив так ничего не добился. В апреле 2012 года zonic сыграл свой последний официальный матч в Counter-Strike 1.6: в составе национальной сборной он уступил Швеции в финале Кубка Европы ClanBase NationsCup XV.
Команда стойко выносила обидные поражения в финалах и полуфиналах крупнейших турниров, за что была вознаграждена и вплоть до 2011 года с завидным постоянством оказывалась на пьедестале.
В историю киберспорта zonic вошёл не только как сильный и стабильный игрок, а также отличный координатор, но и как разработчик революционных стратегий и тактических приёмов. Например, именно его авторству приписывают создание стратегии быстрой атаки верхней базы на de_nuke. С помощью гранат атакующая сторона ещё на подходе к плэнту открывала дверь и раскидывала световые гранаты в заранее определенные точки. Таким образом, защитники попросту не успевали занять хорошие позиции для защиты этой базы и зачастую были вынуждены отбивать её уже после установки бомбы.
Кроме того, Zonic считается автором или, как минимум, популяризатором многих необычных подсадок и раскидок гранта на большинстве турнирных карт. «Флэшка Зоника» была даже мемом в русскоязычном сообществе киберспортсменов. Никто так точно и не знал, какой из хитрых трюков датчанина имелся в виду, но самим термином обозначался любой хитрый трюк, связанный с раскидкой гранат.

Мастер своего дела


Вплоть до 2015 года Сёренсен находился вне профессионального киберспорта, успев закончить высшее образование в Копенгагенской школе бизнеса. Кроме того, в тот год Дэнни стал отцом.

Вернуться в любимую игру Сёренсен смог в качестве тренера датской команды Dignitas, однако сотрудничество долго не продлилось, и уже в начале 2016 мастера тактики переманила будущая пятёрка Astralis.

Именно с приглашением этого специалиста дела датчан пошли в гору, уже в конце года они смогли занять второе место ELEAGUE Season 2 и победить на Esports Championship Series, заработав только за эти два турнира почти $ 400 тыс.
Сказка, где вместо золотой рыбки в невод Astralis попался тридцатилетний специалист, не закончилась и в наступившем году. «Звёзды» уже к началу весны успели победить на ELEAGUE Major 2017 и в финальном турнире Intel Extreme Masters, возглавив все рейтинги профессиональных команд.

Впрочем, сам Сёренсен никогда не старается тянуть одеяло на себя. После победы на ELEAGUE и выигрыша $ 500 тыс. он отметил, что главным фактором успеха Astralis стало приглашение состав Лукаса «gla1ve» Россандера и привлечение к работе с командой профессионального спортивного психолога.
Сказка, где вместо золотой рыбки в невод Astralis попался тридцатилетний специалист, не закончилась и в наступившем году. «Звёзды» уже к началу весны успели победить на ELEAGUE Major 2017 и в финальном турнире Intel Extreme Masters, возглавив все рейтинги профессиональных команд.
Крупный и фактурный Сёренсен, скалой возвышающийся над спинами своих подопечных, не только не давит молодых датских игроков, но и всячески подчёркивает их вклад в командный успех. Воистину, это тот пример скромности, который не вредит ни делу, ни имиджу.

Вписав своё имя в историю мирового киберспорта, Сёренсен вернулся, чтобы сделать это снова уже в ипостаси игрока, и пока этот план у него получается. Более того, амбициозный тренер, похоже, войдёт в историю своей страны, с учётом того, насколько серьёзно датчане относятся к набирающему популярность киберспорту. Это ли не наивысшее достижение из возможных для человека, начавшего свой путь в неизвестных компьютерных клубах на окраине Копенгагена?
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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