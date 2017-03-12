Геймер и победительница конкурса красоты. Лицо League of Legends

«Мы проверили твою статистику на герое Джинкс в рейтинговых матчах. Цифры нельзя назвать потрясающими, но в этой игре ты ничего так отыграл», — с улыбкой произносит Депортере. Йеспер «Zven» Свеннингсен закусил нижнюю губу, а потом надул щёки. Друзья так не подкалывали датчанина, а тут девушка, да еще в прямом эфире. Бомбануло.
Депортере много общается с игроками, поэтому может позволить себе колкости. Она знает, где проходит грань, и старается не переступать черту. «Вот уж точно, если у тебя не получается играть здесь, в Европе, стоит попробовать силы в североамериканской команде». Вот так одной фразой можно поджечь фанатов LoL в США (регион, в который чаще всего едут на заработки).
Главный учитель Депортере — Рейчел «Seltzer» Квирико, вместе с которой бельгийка работала на двух киберспортивных чемпионатах. Она научила её, как нужно вести себя перед камерой, на публике, какие вопросы задавать, как одеваться. Рейчел помогла адаптироваться и стать хорошей подругой. Она сама та ещё штучка. Несмотря на красоту, обаяние и потрясающе красивые ноги, Квирико запросто уделает вас в армрестлинге, а потом надерёт задницу в Overwatch.
Однако свой путь в большом киберспорте Эфье «Sjokz» Депортере начала задолго до знакомства с Рейчел. Ещё подростком бельгийка участвовала в турнирах по Unreal Tournament, даже выиграла несколько кубков вместе с национальной командой. Никнейм Sjokz как раз пошёл из UT. Shock Rifle – оружие, благодаря которому к ней прицепилось прозвище. Даже сейчас, спустя годы, она мастерски раздает хедшоты и набивает «мультикиллы». А говорят, бабы не умеют играть…
Увлечение пришлось бросить из-за учёбы в Гентском университете. За шесть лет она получила три высших образования – журналиста, историка и учителя. Взрослая жизнь постучалась в дверь так же неожиданно, как и предложение поиграть в League of Legends. После университета только и делала, что и залипала в MOBA — хоть какая-то отдушина. Однако регулярные счета и домашние заботы возвращали в реальность.
Так и начался период, когда Депортере совмещала занятость на временных работах и игру в LoL. Официантка, уборщица, администратор в отеле — работала, где придётся. А чего стесняться? Эфье хорошо отзывается о тех временах и ни о чём не жалеет. На трансляцию профессиональных матчей по LoL Депортере наткнулась случайно. Понравилось. Вспомнила прошлое — Unreal Tournament. В общем, вышло как в голливудском кино.
Поначалу Эфье писала новости, очерки, вела репортажи, брала интервью. Сперва даже боялась подойти к игрокам, чтобы просто договориться побеседовать на камеру. Такая принцесса – и стесняется. Но любопытство, детский азарт и желание доказать себе, родителям, бельгийскому правительству, которое наседало с поиском стабильной работы, что её увлечение не мимолетная ерунда, взяли своё.
Конец 2012 года Депортере провела в разъездах, но на самое главное собеседование в карьере так и не смогла прийти. В тот день она работала в салоне, где продавала автомобили: нужны были деньги. В компании ESL пошли на уступки – можно и по скайпу пообщаться. Депортере так понравилась руководителям, которые помогали Riot Games проводить первый сезон LCS, что её сразу пригласили приехать в кёльнскую студию. Со временем Riot выкупила весь персонал и начала сама проводить мероприятия. Вместе с командой Эфье не успела понять, как она стала кумиром молодёжи и лицом League of Legends на соревнованиях.
Депортере болеет за сборную Бельгии по футболу, любит Эдена Азара, уважает хорошее пиво и просит не рассказывать маме, что вообще пьёт. В 2009 году она победила в конкурсе красоты Aardbeienprinses van Beervelde. В 2011-м заняла третье место как «Мисс стиль Бельгии». Депортере особо не любит распространяться об этой странице биографии, но и не скрывает. То, что попало в Интернет, уже ни от кого не скроешь.
Однажды во время турнира в Китае в прямом эфире Депортере попросили дать интервью для местных зрителей. Да сколько угодно! Задали вопрос на китайском. Переводчик так загляделся на Эфье, что продолжил говорить на родном языке, а не переводить на английский. Когда до него дошло, он готов был провалиться от стыда. Пришлось извиниться и неловко улыбаться до конца интервью.
«Мне говорят: «Единственная причина, почему ты здесь, — ты девушка и выглядишь достойно». Я очень хочу вытащить этого чувака из экрана и сказать ему: «Вы вообще понимаете, как много нам приходится работать? И я работаю не меньше, чем остальные», — говорит Депортере. Она ненавидит, когда люди считают, что все её достижения благодаря милой мордашке. Как и Рейчел, она даст фору любой леди. Уколет шуткой, удивит знаниями о футболе или игрой в UT. Принцесса с повадками пацана.
«Многие сверстники хотят завести семью, растить детей. Я уважаю их позицию, но это не для меня». Эфье могла бы сидеть спокойно в Бельгии, но её тянет на приключения. Пока она может выходить в эфир, она будет работать хоть каждый день. Камера, мотор, поехали!