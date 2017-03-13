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175 лет назад 2016
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Факты о групповом этапе квалификаций на The Kiev Major
Текст: Яна Медведева

13 минут счастья. 20 фактов о квалификации на мэйджор

Сколько команд развалилось в Южной Америке и чья игра была самой быстрой — в фактах о групповом этапе отборов The Kiev Major.
13 марта 2017, понедельник. 12:00. Киберспорт
12 марта китайские команды доиграли групповой этап квалификации на The Kiev Major. В общей сложности участники сыграли почти 250 карт, а трансляции только на Twitch.tv собирали около 250 тысяч зрителей. Кто кого обыграл и с каким счётом, все увидели в новостях, так что здесь мы собрали интересные и необычные факты прошедшей групповой стадии.

1. Три команды из Южной Америки снялись с квалификаций из-за внутренних конфликтов. Игрок Team Unknown Хосе «15years» Эспиноза покинул игру после неудачного старта, перед этим выложив все артефакты из инвентаря. Организации даже пришлось извиняться перед сообществом за поведение юного киберспортсмена.

2. Бирон Йонг «Seyonix» Менг Кин стал лучшим игроков SEA-региона по показателю KDA (8,47), хотя его команда проиграла пять из девяти игр. В первом матче против TNC Pro Team он сделал 18 убийств, а в течение квалификации в среднем за карту умирал всего два раза.

3. Самая короткая игра групповой стадии отборов длилась 13 минут и 4 секунды. В ней Natus Vincere обыграла Hive.

4. Самая первая карта группового этапа оказалась самой длинной. Квалификацию открывала встреча между Execration и Team Bazaar, которая продлилась 77 минут, а команды трижды отыгрывали преимущество в 10 тысяч золота.

5. В плей-офф квалификации в SEA вышли три филиппинские команды: Mineski, TNC Pro Team и Clutch Gamers. Одна из них точно поедет в Киев.

6. Северная и Южная Америка — единственные регионы, где в плей-офф прошли команды из открытой квалификации: compLexity в Северной Америке, Infamous и Not Today — в Южной.

7. За 6 матчей группового этапа Кертис «Aui_2000» Линг сыграл на 6 разных героях, среди которых керри Abaddon, Vengeful Spirit и Troll Warlord. А в одной из карт он сделал 15 убийств.

8. За время группового этапа во всех регионах из доступных героев в пиках не появились только два: Death Prophet и Shadow Shaman. Zeus, Jakiro и Enchantress использовали только по одному разу. Huskar дважды появлялся в пиках, и оба раза в Южной Америке.

9. Игроки Alliance забыли забрать Аэгис после убийства Рошана в матче против Elements Pro Gaming. Дойдя до второй башни противников, они заметили пропажу и вернулись обратно.

10. Все игры Team NP на групповом этапе уместились бы в видео длиной чуть больше трёх часов.

11. Первая девушка в квалификации турнира от Valve, Мэриэль «Layla» Луис, уступила во всех играх. Из своей команды у неё самый высокий показатель KDA, она меньше всего умирала и сделала больше всех ассистов.

12. Единственная команда из Кубка чемпионов, которая смогла выиграть хоть одну карту — «4 protect 5» в Европе. Она завершила выступление с результатом 4-5. PWW и Young Elite проиграли все свои встречи, а в американском регионе участников в этой квалификации не нашлось

13. Team Onix за 6 игр группового этапа использовала всего 18 героев. Это один из самых низких показателей в квалификациях турниров от Valve.

14. Северная Америка — единственный регион, в котором у Centaur Warrunner винрейт составил менее 50%. В этой квалификации он выиграл только три матча.

15. В общей сложности во всех регионах на групповом этапе команды играли 127 часов (и это без учёта стадии драфта и пауз во время матчей)

16. Rubick — самый популярный герой групповой стадии, его использовали 118 раз. В Китае в пиках лидирует Lifestealer (25 матчей), В Северной Америке — неудачник-Кентавр с 11 картами. В Европе популярность набрал Ogre Magi (23 матча), а в СНГ чаще всего использовали Slardar (28 игр). Южноамериканские команды следовали общей моде и 25 раз использовали Rubick.

17. Самыми «кровавыми» матчами группового этапа стали встречи 4p5 и Elements Pro Gaming, а также матч между Faceless и Execration. За эти карты игроки сделали 77 убийств.

18. Лучшим игроком группового этапа по KDA стал Ариф «MSS» Анвар (13.00). За 6 игр он умер всего 9 раз, хоть и играет на сложной линии.

19. Лидером по среднему количество смертей стал Якуб «Kacor» Коцьян, саппорт ALTERNATE aTTaX. В среднем он умирал 9 раз за игру.

20. Это будет первый турнир от Valve со времен The Interantional 2, куда не смогла попасть китайская команда LGD. Коллектив не прошёл групповую стадию квалификации, уступив в переигровках.

Бонус-трек


KDA Романа «RMN» Палея на Tuskar за две игры — 2/24/6.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 1
Теги
Dota 2
Новости. Киберспорт
13 марта 2017, понедельник
14:06 The Kiev Major: TNC Pro Team выиграла квоту на LAN-финал в Киев
13:32 Профессионалы в CS:GO поддержали благотворительную акцию по борьбе с раком
11:33 Джои «CRUC1AL» Стеузел покинул состав Splyce по CS:GO
07:42 The Kiev Major: Not Today! и compLexity вышли в финалы квалификаций
12 марта 2017, воскресенье
22:07 The Kiev Major: Virtus.pro вышла в гранд-финал квалификации в СНГ
20:48 The Kiev Major: IG.Vitality сыграет в плей-офф китайской квалификации
19:18 The Kiev Major: Team Empire стала второй финалисткой верхней сетки
19:01 Одного из организаторов B.E.A.S.T. обвинили в сексуальных домогательствах
18:39 The Kiev Major: Vici Gaming, CDEC и IG обеспечили себе место в плей-офф
17:21 The Kiev Major: Alliance и Secret сыграют в финале верхней сетки квалификации
16:13 The Kiev Major: Natus Vincere уступила Virtus.pro в первом полуфинале
16:05 Правительство Вашингтона инвестирует в киберспорт $ 65 млн.
15:55 The Kiev Major: Team Faceless заработала путевку на LAN-финал
14:20 Алан «Nahaz» Бестер: На мой взгляд, Double Elimination — это более удачный выбор
12:57 Команда Unknown принесла официальные извинения за матч с Infamous
12:25 The Kiev Major: Team Faceless и Mineski разыграют первую путёвку в Киев от ЮВА
10:17 Алексей Кондаков: простите нас, что не оправдали надежд
07:43 The Kiev Major: Not Today обошла SG e-sports в переигровке за первое место
07:01 The Kiev Major: Team NP и compLexity пробились в плей-офф квалификации
07:01 The Kiev Major: Team Secret сыграет с Ninjas in Pyjamas в полуфинале плей-офф
06:59 The Kiev Major: Natus Vincere сыграет в плей-офф СНГ-квалификации
11 марта 2017, суббота
23:16 The Kiev Major: Team Spirit и Team Empire обеспечили себе места в плей-офф
20:49 The Kiev Major: Virtus.pro пробилась в плей-офф СНГ-квалификации
20:49 Континентальная лига: M19 разгромила ROX
19:20 The Kiev Major: B)ears и Team Secret продолжили делить первое место в Европе
18:44 «Континентальная лига: »Vega Squadron обыграла Vaevictis eSports
17:51 The Kiev Major: определились участники плей-офф в Юго-Восточной Азии
17:07 The Kiev Major: Natus Vincere одержала победу над Team Empire
17:06 The Kiev Major: Vici Gaming заняла первую строчку в китайском регионе
16:33 Арсений «ceh9» Триноженко: Counter-Strike не добьётся уровня футбола
14:39 The Kiev Major: Virtus.pro обыграла Vega Squadron в матче СНГ-квалификации
13:43 The Kiev Major: Natus Vincere потерпела четвёртое поражение подряд
11:54 Организаторы DreamHack Austin объявили имя первого участника
11:38 The Kiev Major: RRQeon и Prestige World Wide потеряли шансы на выход в плей-офф
11:23 The Kiev Major: Vici Gaming стартовала с трёх побед в китайской квалификации
10:58 Astralis пригласили на IEM: Sydney 2017
08:03 The Kiev Major: Infamous стала лидером в Южной Америке по итогам первого дня
06:40 The Kiev Major: coL и NP заняли первые строчки по итогам игрового дня
01:04 The Kiev Major: Virtus.pro сохранила беспроигрышную серию
00:33 The Kiev Major: Alliance и Team Secret выбились в тройку лидеров
10 марта 2017, пятница
21:19 The Kiev Major: B)ears вышла в лидеры европейской квалификации
20:49 The Kiev Major: Virtus.pro и Effect удержались на первом месте
19:41 Дольф Лунгрен снялся в рекламе World of Tanks
19:33 Выпущены брендированные PS4 для фанатов «Зенита», «Спартака» и ЦСКА
18:43 The Kiev Major: Na'Vi потерпела два поражения подряд
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