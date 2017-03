13 минут счастья. 20 фактов о квалификации на мэйджор

Сколько команд развалилось в Южной Америке и чья игра была самой быстрой — в фактах о групповом этапе отборов The Kiev Major.

Бонус-трек

12 марта китайские команды доиграли групповой этап квалификации на The Kiev Major. В общей сложности участники сыграли почти 250 карт, а трансляции только на Twitch.tv собирали около 250 тысяч зрителей. Кто кого обыграл и с каким счётом, все увидели в новостях, так что здесь мы собрали интересные и необычные факты прошедшей групповой стадии.1. Три команды из Южной Америки снялись с квалификаций из-за внутренних конфликтов. Игрок Team Unknown Хосе «15years» Эспиноза покинул игру после неудачного старта, перед этим выложив все артефакты из инвентаря. Организации даже пришлось извиняться перед сообществом за поведение юного киберспортсмена.2. Бирон Йонг «Seyonix» Менг Кин стал лучшим игроков SEA-региона по показателю KDA (8,47), хотя его команда проиграла пять из девяти игр. В первом матче против TNC Pro Team он сделал 18 убийств, а в течение квалификации в среднем за карту умирал всего два раза.3. Самая короткая игра групповой стадии отборов длилась 13 минут и 4 секунды. В ней Natus Vincere обыграла Hive.4. Самая первая карта группового этапа оказалась самой длинной. Квалификацию открывала встреча между Execration и Team Bazaar, которая продлилась 77 минут, а команды трижды отыгрывали преимущество в 10 тысяч золота.5. В плей-офф квалификации в SEA вышли три филиппинские команды: Mineski, TNC Pro Team и Clutch Gamers. Одна из них точно поедет в Киев.6. Северная и Южная Америка — единственные регионы, где в плей-офф прошли команды из открытой квалификации: compLexity в Северной Америке, Infamous и Not Today — в Южной.7. За 6 матчей группового этапа Кертис «Aui_2000» Линг сыграл на 6 разных героях, среди которых керри Abaddon, Vengeful Spirit и Troll Warlord. А в одной из карт он сделал 15 убийств.8. За время группового этапа во всех регионах из доступных героев в пиках не появились только два: Death Prophet и Shadow Shaman. Zeus, Jakiro и Enchantress использовали только по одному разу. Huskar дважды появлялся в пиках, и оба раза в Южной Америке.9. Игроки Alliance забыли забрать Аэгис после убийства Рошана в матче против Elements Pro Gaming. Дойдя до второй башни противников, они заметили пропажу и вернулись обратно.10. Все игры Team NP на групповом этапе уместились бы в видео длиной чуть больше трёх часов.11. Первая девушка в квалификации турнира от Valve, Мэриэль «Layla» Луис, уступила во всех играх. Из своей команды у неё самый высокий показатель KDA, она меньше всего умирала и сделала больше всех ассистов.12. Единственная команда из Кубка чемпионов, которая смогла выиграть хоть одну карту — «4 protect 5» в Европе. Она завершила выступление с результатом 4-5. PWW и Young Elite проиграли все свои встречи, а в американском регионе участников в этой квалификации не нашлось13. Team Onix за 6 игр группового этапа использовала всего 18 героев. Это один из самых низких показателей в квалификациях турниров от Valve.14. Северная Америка — единственный регион, в котором у Centaur Warrunner винрейт составил менее 50%. В этой квалификации он выиграл только три матча.15. В общей сложности во всех регионах на групповом этапе команды играли 127 часов (и это без учёта стадии драфта и пауз во время матчей)16. Rubick — самый популярный герой групповой стадии, его использовали 118 раз. В Китае в пиках лидирует Lifestealer (25 матчей), В Северной Америке — неудачник-Кентавр с 11 картами. В Европе популярность набрал Ogre Magi (23 матча), а в СНГ чаще всего использовали Slardar (28 игр). Южноамериканские команды следовали общей моде и 25 раз использовали Rubick.17. Самыми «кровавыми» матчами группового этапа стали встречи 4p5 и Elements Pro Gaming, а также матч между Faceless и Execration. За эти карты игроки сделали 77 убийств.18. Лучшим игроком группового этапа по KDA стал Ариф «MSS» Анвар (13.00). За 6 игр он умер всего 9 раз, хоть и играет на сложной линии.19. Лидером по среднему количество смертей стал Якуб «Kacor» Коцьян, саппорт ALTERNATE aTTaX. В среднем он умирал 9 раз за игру.20. Это будет первый турнир от Valve со времен The Interantional 2, куда не смогла попасть китайская команда LGD. Коллектив не прошёл групповую стадию квалификации, уступив в переигровках.KDA Романа «RMN» Палея на Tuskar за две игры — 2/24/6.