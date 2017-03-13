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175 лет назад 2016
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Главные события недели по версии Reddit
Текст: Яна Медведева

«Надеюсь, Na'Vi сможет выиграть и Lil заткнётся»

Квалификации на The Kiev Major, тематика The International и футбольный клуб, готовый прийти в киберспорт, — в подборке горячих тем Reddit.
13 марта 2017, понедельник. 15:30. Киберспорт
ТЕМЫ НЕДЕЛИ

Дела секретные


Прошлая неделя началась с новостей из стана Team Secret. Её директор, Кемаль, нашёл занятия поинтересней, а его место занял Джон Яо. Следом за этим последовало небольшое заявление от Клемента «Puppey» Иванова, в котором он принёс извинения всем игрокам, которые когда-то испытывали проблемы с выплатами зарплат и призовых. И пообещал, что теперь они встанут на путь истинный и такого больше не повторится. На это заявление Джеки Мао отреагировал серией твитов с подсчётами, сколько и чего так и не отдала Team Secret ему и другим игрокам. Получилась солидная сумма в $ 200 тыс. и пресловутая видеокарта, которую так и не дождался киберспортсмен. История снова сложилась неприятная, но, видимо, и её Puppey проигнорирует.
Вы думаете, что это из-за Кемаля началась вся эта фигня? Кемаль — это только половина проблемы. Puppey — вторая её половина. И Puppey остался здесь. С Cyborgmatt тоже были проблемы в прошлом. Не так уж и много изменилось.

* «Мне нравилось, как Kuro и n0tail определяли, какой должна быть Team Secret, когда впервые собрали её. Будет интересно, если Puppey решил к этому вернуться после всех темных делишек, которые произошли после прихода Кемаля».

* «Secret уже потеряли очень многих фанатов, и я уверен, что игроки будут избегать Team Secret и любой команды, где есть Puppey».

* «Если честно, со стороны Puppey было очень правильно подождать, пока все уляжется, а потом покончить с этой драмой».

* «Что ему не давало извиниться сразу? Эгоизм? Если бы он извинился вовремя, это бы защитило его имя».

* «Не знаю, к чему это приведёт, но я рад, что Envy не сидит просто так и не смотрит, как происходит всё это дерьмо».

* «Хватит, Envy, прекрати! Репутация Puppey и так уже мертва!»

* «Боже мой, как можно было заявить о том, что ты выполнил все обязательства, когда ты даже не поговорил с игроками?»

Квалификация на The Kiev Major


Основная тема всех обсуждений последние несколько дней — это квалификации на The Kiev Major. Шесть регионов, почти 60 команд, сотни игр с невероятными переворотами — уследить за всем этим помогают только турнирные таблицы и комментарии на Reddit. Эти отборы уже назвали «камбэчным». Команды перемещаются по сетке с последнего на первое место, а графики в картах скачут, как кардиограмма человека, болеющего за Na’Vi. В 4 из 6 регионов даже понадобились переигровки!

* Все филиппинские команды так стараются, чтобы попасть на турнир, а потом им все равно не дадут визу.

* Если Na'Vi пройдёт квалификацию, я сыграю 100 рейтинговых игр на Chen. Но они всё равно этого не сделают, они всегда меня разочаровывают.

* Жаль, что VP не позвали. Может, квалификации в СНГ были бы интересными.

* «В чём смысл действий RMN? Он пытается побить рекорды Maelk?»

* «Если NP провалят квалификацию, я набью «Еternalenvy» себе на лбу. — Melonzz: смелый ход».

* «Я не понимаю, что произошло с Bazaar. Они были топовой командой, но даже в открытых квалификациях были очень уязвимы. Видимо, не надо было название менять».

* «День 1: Alliance is back. День 2: Navi is back».

* «Быть фанатом Alliance — это как играть в русскую рулетку со своим психологическим здоровьем».

* «Надеюсь, Na'Vi смогут выиграть и Lil заткнется».
Даже с абсолютно другим составом Na'Vi остаются Na'Vi. Сначала 1-3 в первый день, потом очередное поражение на старте второго дня, когда у тебя практически нет шансов. А затем пять побед подряд.

Женщина на корабле


Но эти квалификации отличились не только своей напряженностью, но и интересным участником. Впервые на отборочном этапе к турниру от Valve сыграла девушка — Мэриэль «Layla» Луис из команды WWWW. Ну и что, что выступление у неё не задалось, а коллектив проиграл все свои карты? Зато начало положено!

* «И это в Международный женский день. По крайней мере, в моём часовом поясе».

* «А что случилось с Axx? Её команда выглядела многообещающе. — Её посадили на скамейку запасных».

* «Это больше чем забавный факт. Это очень важно для всей Dota-сцены в целом. Надеюсь, она вдохновит других девушек играть на профессиональном уровне, это только улучшает сцену».

* «Меня всё ещё удивляет отсутствие девушек на профессиональной сцене. Я понимаю, что для того есть статистические причины, но отсутствие хотя бы просто поразительно».

* «Основная причина, почему их мало, — они плохо играют в видеоигры».

Все на дно!


Пока все обсуждали квалификации, Valve анонсировала тематику следующего The Intertnational. Он будет посвящён воде, морям и океанским глубинам — именно такой стилистики попросили придерживаться создателей сетов для будущего коллекционного сундука. Пользователи Reddit начали рассуждать, что всё это значит, и как Valve может использовать эту тему.

* «Team Liquid выиграют TI7!»

* «Может, четвёртый спирит будет водным и его представят на TI7? — Переименуют Morphling в Aqua Spirit».

* «Мои самые тёплые воспоминания об этой игре связаны со вторым TI, у которого была синяя тем. Теперь жду, когда увижу её снова».

* «Если бы я умел делать сеты, я бы сделал Timber-подводную лодку».
Никто не может получить визы, так что TI пройдет на яхте Габена в Атлантике.

Греческий переворот


Если кому-то пришлось играть квалификации, то Ad Finem могла спокойно отдыхать. Но пока появилось свободное время, греки решили сменить организацию. Команда теперь не будет выступать под своим «львиным» названием и логотипом и совсем скоро представит нового спонсора. Выдвигались предположения, что это Penta, но игроки и сама организация эти слухи опровергли. Однако многие реддиторы уверены, что не зря футбольный клуб «Панатинаикос» задумывался о киберспорте.

* «Выглядит так, как будто у них забрали слишком много денег с выигрыша. — Их владелец сказал, что все деньги из Бостона они отдали игроками. Но зарплата у них маленькая».

* «Если они подпишут контракт с Панатинаикосом, то мы увидим турнир в Греции».

* «Кто выиграет в тотализаторе AF? Mouse? Escape? TSM? — Ну у Mouse есть 500k с продажи Niko...»

* «Fnatic нужно подписать этих ребят и забросить попытки с Юго-Восточной Азией».

Арт недели


Каждый крупный патч Reddit замирает в ожидании выхода долгожданной арканы на Juggernaut. А пока приходится довольствоваться новыми красивыми обоями для рабочего стола.

Косплей недели


На прошлой неделе в Бостоне проходила очередная выставка PAX. Конечно же, не обошлось без сурового, но зато оригинального косплея.

Момент недели


Хоть и The Kiev Major радует фееричными игровыми моментами, на прошлой неделе Reddit больше всего впечатлил Артур «Arteezy» Бабаев. Он устроил замысловатый побег от врагов на Spectre и выжил на последних HP.

Фейл недели


А вот выбрать одного неудачника на этой неделе практически невозможно, так что в этой номинации будет сразу три претендента.

Для начала неназванный герой из рейтинговой игры, который очень сильно хотел помочь Лассе «Matumbaman» Урпалайнену.

Затем насмешили всех забывчивые Alliance. Они убили Рошана и просто вышли из его пещеры. Оставив Аэгис на земле.

Ну а закрывает топ ситуация из матча Team Empire — Virtus.pro. Ghostik был вынужден провести немного грустные минуты в своей игровой карьере.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Dota 2
Новости. Киберспорт
13 марта 2017, понедельник
15:06 The Kiev Major: Natus Vincere вышла в финал нижней сетки квалификации
14:56 The Kiev Major: iG.Vitality стала победительницей китайской квалификации
14:46 Чемпион Премьер-Лиги по киберфутболу примет участие в чемпионате Европы
14:06 The Kiev Major: TNC Pro Team выиграла квоту на LAN-финал в Киев
13:32 Профессионалы в CS:GO поддержали благотворительную акцию по борьбе с раком
11:33 Джои «CRUC1AL» Стеузел покинул состав Splyce по CS:GO
07:42 The Kiev Major: Not Today! и compLexity вышли в финалы квалификаций
12 марта 2017, воскресенье
22:07 The Kiev Major: Virtus.pro вышла в гранд-финал квалификации в СНГ
20:48 The Kiev Major: IG.Vitality сыграет в плей-офф китайской квалификации
19:18 The Kiev Major: Team Empire стала второй финалисткой верхней сетки
19:01 Одного из организаторов B.E.A.S.T. обвинили в сексуальных домогательствах
18:39 The Kiev Major: Vici Gaming, CDEC и IG обеспечили себе место в плей-офф
17:21 The Kiev Major: Alliance и Secret сыграют в финале верхней сетки квалификации
16:13 The Kiev Major: Natus Vincere уступила Virtus.pro в первом полуфинале
16:05 Правительство Вашингтона инвестирует в киберспорт $ 65 млн.
15:55 The Kiev Major: Team Faceless заработала путевку на LAN-финал
14:20 Алан «Nahaz» Бестер: На мой взгляд, Double Elimination — это более удачный выбор
12:57 Команда Unknown принесла официальные извинения за матч с Infamous
12:25 The Kiev Major: Team Faceless и Mineski разыграют первую путёвку в Киев от ЮВА
10:17 Алексей Кондаков: простите нас, что не оправдали надежд
07:43 The Kiev Major: Not Today обошла SG e-sports в переигровке за первое место
07:01 The Kiev Major: Team NP и compLexity пробились в плей-офф квалификации
07:01 The Kiev Major: Team Secret сыграет с Ninjas in Pyjamas в полуфинале плей-офф
06:59 The Kiev Major: Natus Vincere сыграет в плей-офф СНГ-квалификации
11 марта 2017, суббота
23:16 The Kiev Major: Team Spirit и Team Empire обеспечили себе места в плей-офф
20:49 The Kiev Major: Virtus.pro пробилась в плей-офф СНГ-квалификации
20:49 Континентальная лига: M19 разгромила ROX
19:20 The Kiev Major: B)ears и Team Secret продолжили делить первое место в Европе
18:44 «Континентальная лига: »Vega Squadron обыграла Vaevictis eSports
17:51 The Kiev Major: определились участники плей-офф в Юго-Восточной Азии
17:07 The Kiev Major: Natus Vincere одержала победу над Team Empire
17:06 The Kiev Major: Vici Gaming заняла первую строчку в китайском регионе
16:33 Арсений «ceh9» Триноженко: Counter-Strike не добьётся уровня футбола
14:39 The Kiev Major: Virtus.pro обыграла Vega Squadron в матче СНГ-квалификации
13:43 The Kiev Major: Natus Vincere потерпела четвёртое поражение подряд
11:54 Организаторы DreamHack Austin объявили имя первого участника
11:38 The Kiev Major: RRQeon и Prestige World Wide потеряли шансы на выход в плей-офф
11:23 The Kiev Major: Vici Gaming стартовала с трёх побед в китайской квалификации
10:58 Astralis пригласили на IEM: Sydney 2017
08:03 The Kiev Major: Infamous стала лидером в Южной Америке по итогам первого дня
06:40 The Kiev Major: coL и NP заняли первые строчки по итогам игрового дня
01:04 The Kiev Major: Virtus.pro сохранила беспроигрышную серию
00:33 The Kiev Major: Alliance и Team Secret выбились в тройку лидеров
10 марта 2017, пятница
21:19 The Kiev Major: B)ears вышла в лидеры европейской квалификации
20:49 The Kiev Major: Virtus.pro и Effect удержались на первом месте
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