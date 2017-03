«Надеюсь, Na'Vi сможет выиграть и Lil заткнётся»

Квалификации на The Kiev Major, тематика The International и футбольный клуб, готовый прийти в киберспорт, — в подборке горячих тем Reddit.

Дела секретные

Вы думаете, что это из-за Кемаля началась вся эта фигня? Кемаль — это только половина проблемы. Puppey — вторая её половина. И Puppey остался здесь. С Cyborgmatt тоже были проблемы в прошлом. Не так уж и много изменилось.

Квалификация на The Kiev Major

Даже с абсолютно другим составом Na'Vi остаются Na'Vi. Сначала 1-3 в первый день, потом очередное поражение на старте второго дня, когда у тебя практически нет шансов. А затем пять побед подряд.

Женщина на корабле

Все на дно!

Никто не может получить визы, так что TI пройдет на яхте Габена в Атлантике.

Греческий переворот

Арт недели

Косплей недели

Момент недели

Фейл недели

Прошлая неделя началась с новостей из стана Team Secret. Её директор, Кемаль, нашёл занятия поинтересней, а его место занял Джон Яо. Следом за этим последовало небольшое заявление от Клемента «Puppey» Иванова, в котором он принёс извинения всем игрокам, которые когда-то испытывали проблемы с выплатами зарплат и призовых. И пообещал, что теперь они встанут на путь истинный и такого больше не повторится. На это заявление Джеки Мао отреагировал серией твитов с подсчётами, сколько и чего так и не отдала Team Secret ему и другим игрокам. Получилась солидная сумма в $ 200 тыс. и пресловутая видеокарта, которую так и не дождался киберспортсмен. История снова сложилась неприятная, но, видимо, и её Puppey проигнорирует.* «Мне нравилось, как Kuro и n0tail определяли, какой должна быть Team Secret, когда впервые собрали её. Будет интересно, если Puppey решил к этому вернуться после всех темных делишек, которые произошли после прихода Кемаля».* «Secret уже потеряли очень многих фанатов, и я уверен, что игроки будут избегать Team Secret и любой команды, где есть Puppey».* «Если честно, со стороны Puppey было очень правильно подождать, пока все уляжется, а потом покончить с этой драмой».* «Что ему не давало извиниться сразу? Эгоизм? Если бы он извинился вовремя, это бы защитило его имя».* «Не знаю, к чему это приведёт, но я рад, что Envy не сидит просто так и не смотрит, как происходит всё это дерьмо».* «Хватит, Envy, прекрати! Репутация Puppey и так уже мертва!»* «Боже мой, как можно было заявить о том, что ты выполнил все обязательства, когда ты даже не поговорил с игроками?»Основная тема всех обсуждений последние несколько дней — это квалификации на The Kiev Major. Шесть регионов, почти 60 команд, сотни игр с невероятными переворотами — уследить за всем этим помогают только турнирные таблицы и комментарии на Reddit. Эти отборы уже назвали «камбэчным». Команды перемещаются по сетке с последнего на первое место, а графики в картах скачут, как кардиограмма человека, болеющего за Na’Vi. В 4 из 6 регионов даже понадобились переигровки!* Все филиппинские команды так стараются, чтобы попасть на турнир, а потом им все равно не дадут визу.* Если Na'Vi пройдёт квалификацию, я сыграю 100 рейтинговых игр на Chen. Но они всё равно этого не сделают, они всегда меня разочаровывают.* Жаль, что VP не позвали. Может, квалификации в СНГ были бы интересными.* «В чём смысл действий RMN? Он пытается побить рекорды Maelk?»* «Если NP провалят квалификацию, я набью «Еternalenvy» себе на лбу. — Melonzz: смелый ход».* «Я не понимаю, что произошло с Bazaar. Они были топовой командой, но даже в открытых квалификациях были очень уязвимы. Видимо, не надо было название менять».* «День 1: Alliance is back. День 2: Navi is back».* «Быть фанатом Alliance — это как играть в русскую рулетку со своим психологическим здоровьем».* «Надеюсь, Na'Vi смогут выиграть и Lil заткнется».Но эти квалификации отличились не только своей напряженностью, но и интересным участником. Впервые на отборочном этапе к турниру от Valve сыграла девушка — Мэриэль «Layla» Луис из команды WWWW. Ну и что, что выступление у неё не задалось, а коллектив проиграл все свои карты? Зато начало положено!* «И это в Международный женский день. По крайней мере, в моём часовом поясе».* «А что случилось с Axx? Её команда выглядела многообещающе. — Её посадили на скамейку запасных».* «Это больше чем забавный факт. Это очень важно для всей Dota-сцены в целом. Надеюсь, она вдохновит других девушек играть на профессиональном уровне, это только улучшает сцену».* «Меня всё ещё удивляет отсутствие девушек на профессиональной сцене. Я понимаю, что для того есть статистические причины, но отсутствие хотя бы просто поразительно».* «Основная причина, почему их мало, — они плохо играют в видеоигры».Пока все обсуждали квалификации, Valve анонсировала тематику следующего The Intertnational. Он будет посвящён воде, морям и океанским глубинам — именно такой стилистики попросили придерживаться создателей сетов для будущего коллекционного сундука. Пользователи Reddit начали рассуждать, что всё это значит, и как Valve может использовать эту тему.* «Team Liquid выиграют TI7!»* «Может, четвёртый спирит будет водным и его представят на TI7? — Переименуют Morphling в Aqua Spirit».* «Мои самые тёплые воспоминания об этой игре связаны со вторым TI, у которого была синяя тем. Теперь жду, когда увижу её снова».* «Если бы я умел делать сеты, я бы сделал Timber-подводную лодку».Если кому-то пришлось играть квалификации, то Ad Finem могла спокойно отдыхать. Но пока появилось свободное время, греки решили сменить организацию. Команда теперь не будет выступать под своим «львиным» названием и логотипом и совсем скоро представит нового спонсора. Выдвигались предположения, что это Penta, но игроки и сама организация эти слухи опровергли. Однако многие реддиторы уверены, что не зря футбольный клуб «Панатинаикос» задумывался о киберспорте.* «Выглядит так, как будто у них забрали слишком много денег с выигрыша. — Их владелец сказал, что все деньги из Бостона они отдали игроками. Но зарплата у них маленькая».* «Если они подпишут контракт с Панатинаикосом, то мы увидим турнир в Греции».* «Кто выиграет в тотализаторе AF? Mouse? Escape? TSM? — Ну у Mouse есть 500k с продажи Niko...»* «Fnatic нужно подписать этих ребят и забросить попытки с Юго-Восточной Азией».Каждый крупный патч Reddit замирает в ожидании выхода долгожданной арканы на Juggernaut. А пока приходится довольствоваться новыми красивыми обоями для рабочего стола.На прошлой неделе в Бостоне проходила очередная выставка PAX. Конечно же, не обошлось без сурового, но зато оригинального косплея.Хоть и The Kiev Major радует фееричными игровыми моментами, на прошлой неделе Reddit больше всего впечатлил Артур «Arteezy» Бабаев. Он устроил замысловатый побег от врагов на Spectre и выжил на последних HP.А вот выбрать одного неудачника на этой неделе практически невозможно, так что в этой номинации будет сразу три претендента.Для начала неназванный герой из рейтинговой игры, который очень сильно хотел помочь Лассе «Matumbaman» Урпалайнену.Затем насмешили всех забывчивые Alliance. Они убили Рошана и просто вышли из его пещеры. Оставив Аэгис на земле.Ну а закрывает топ ситуация из матча Team Empire — Virtus.pro. Ghostik был вынужден провести немного грустные минуты в своей игровой карьере.