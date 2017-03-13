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175 лет назад 2016
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Riot Games открыла студию «Континентальной лиги» для зрителей
Текст: Георгий Ядвидчук

«У League of Legends теперь есть своя «Открытие Арена»!»

Компания Riot Games открыла студию «Континентальной лиги» для зрителей. Теперь фанаты League of Legends знают, где проводить выходные.
13 марта 2017, понедельник. 20:30. Киберспорт
«У League of Legends теперь есть своя «Открытие Арена»!» — заявил руководитель по коммуникациям московского офиса компании Riot Games Геворг Акопян.

К старту зимнего сезона организаторы «Континентальной лиги» по LoL построили небольшую студию на территории Главкино, а под конец начали впускать болельщиков. Вместительность пока скромная — свыше 50 человек. Однако это первая арена, куда еженедельно могут приезжать фанаты, чтобы поддерживать команды, как на футболе. В день открытия для зрителей попала не только молодёжь, но и родители киберспортсменов. Мама и папа Эмиля «Pooh» Алиева из Team Just Alpha пришли поболеть за сына. В тот день команда победила Na’Vi.
«Зрители — розочка на торте, — утверждает Алексей Крайнов, глава российского офиса Riot Games. — Мы увидели, что, когда люди смотрят наши стримы, в чате они задают вопросы: «Как попасть в вашу студию?», «Как можно купить билет?» и т. д. Люди говорили: «Да, мы хотим здесь находиться». И в целом люди ожидают это из-за LCS и других наших лиг по всему миру, которые проводятся со зрителями. Мы поднапряглись, хоть и планировали попозже, но решили: давайте сделаем сейчас, потому что мы можем, а сообщество «Лиги Легенд» будет от этого только счастливо».
В студии обещают организовать «сувенирную» лавку и сделать так, чтобы зрители ощущали себя, как на празднике. Болельщиков будут доставлять на шаттлах от метро «Улица 1905 года». Когда поступят в продажу сами билеты и сколько они будут стоить, пока не уточняется.

«Первые несколько выходных мы распространяем билеты с помощью команд, участвующих в «Континентальной лиге». Мы собираем отзывы, чтобы понять, что можно улучшить. Дальше у нас план такой: билеты поступят в продажу. Пока не могу сказать, когда именно, но уже в этом сезоне можно будет приобрести билеты, приехать и отлично провести время», — отметил Олег Сукалкин, координатор по киберспорту в России и СНГ Riot Games.
В дни эфира в студии работают от 60 до 80 человек. Режиссер эфиров, работники «аппаратной», операторы — большинство пришли в киберспорт с телевидения. Для сотрудников Riot, как и для игроков, предусмотрены зоны отдыха. Здесь же есть четыре тренировочные комнаты, где можно разогреться перед матчами.

В Riot считают, что их задумка «прокачает не только сообщество League of Legends, но и в целом киберспорт в регионе». Пока что это первая студия в России, где занимаются профессиональным освещением и проведением матчей.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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League of Legends
Новости. Киберспорт
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