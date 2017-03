Компания Riot Games открыла студию «Континентальной лиги» для зрителей. Теперь фанаты League of Legends знают, где проводить выходные.

«У League of Legends теперь есть своя «Открытие Арена»!» — заявил руководитель по коммуникациям московского офиса компании Riot GamesК старту зимнего сезона организаторы «Континентальной лиги» по LoL построили небольшую студию на территории Главкино, а под конец начали впускать болельщиков. Вместительность пока скромная — свыше 50 человек. Однако это первая арена, куда еженедельно могут приезжать фанаты, чтобы поддерживать команды, как на футболе. В день открытия для зрителей попала не только молодёжь, но и родители киберспортсменов. Мама и папаиз Team Just Alpha пришли поболеть за сына. В тот день команда победила Na’Vi.«Зрители — розочка на торте, — утверждает, глава российского офиса Riot Games. — Мы увидели, что, когда люди смотрят наши стримы, в чате они задают вопросы: «Как попасть в вашу студию?», «Как можно купить билет?» и т. д. Люди говорили: «Да, мы хотим здесь находиться». И в целом люди ожидают это из-за LCS и других наших лиг по всему миру, которые проводятся со зрителями. Мы поднапряглись, хоть и планировали попозже, но решили: давайте сделаем сейчас, потому что мы можем, а сообщество «Лиги Легенд» будет от этого только счастливо».В студии обещают организовать «сувенирную» лавку и сделать так, чтобы зрители ощущали себя, как на празднике. Болельщиков будут доставлять на шаттлах от метро «Улица 1905 года». Когда поступят в продажу сами билеты и сколько они будут стоить, пока не уточняется.«Первые несколько выходных мы распространяем билеты с помощью команд, участвующих в «Континентальной лиге». Мы собираем отзывы, чтобы понять, что можно улучшить. Дальше у нас план такой: билеты поступят в продажу. Пока не могу сказать, когда именно, но уже в этом сезоне можно будет приобрести билеты, приехать и отлично провести время», — отметил, координатор по киберспорту в России и СНГ Riot Games.В дни эфира в студии работают от 60 до 80 человек. Режиссер эфиров, работники «аппаратной», операторы — большинство пришли в киберспорт с телевидения. Для сотрудников Riot, как и для игроков, предусмотрены зоны отдыха. Здесь же есть четыре тренировочные комнаты, где можно разогреться перед матчами.В Riot считают, что их задумка «прокачает не только сообщество League of Legends , но и в целом киберспорт в регионе». Пока что это первая студия в России, где занимаются профессиональным освещением и проведением матчей.