Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео Фэнтези Лига чемпионов Билеты на спорт Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
Выбор героев Dota 2 на региональных квалификациях The Kiev Major
Текст: Владимир Чайка

Современная мета. Выбор героев на квалификациях The Kiev Major

На отборочных к киевскому мэйджору было сыграно более 300 матчей, и только трём героям, доступным в Captain’s Mode, не нашлось места в игре.
14 марта 2017, вторник. 14:30. Киберспорт
Статистика завершившейся квалификации на киевский мэйджор наиболее точно характеризует текущую мету в Dota 2. На соревнованиях было сыграно более 300 матчей, и всякий раз команды отдавали предпочтение лишь тем героям, в силе которых были уверены на все сто процентов.

Наиболее популярными на стадии драфта оказались Centaur Warrunner, Lone Druid и Slardar, которые были использованы в 90% игр. Но если Centaur и Slardar чаще других оказывались в списке выбранных героев и вошли в тройку самых популярных пиков, то Lone Druid большую часть отборочных просидел в бане. Всё трио показало винрейт выше отметки в 50%. Сейчас профессионалы в один голос твердят, что Aghanim’s Scepter делает ультимативную способность Centaur Warrunner слишком сильной. Дело в изменившемся темпе игры и усилившейся мете на командные бои. Именно столько времени прошло с момента выхода патча 6.84, когда и был добавлен скипетр для этого героя.
Профессионалы в один голос твердят, что Aghanim’s Scepter делает ультимативную способность Centaur Warrunner слишком сильной, но для осознания этого игрокам понадобилось более двух лет.
Ogre Magi — босс квалификаций на The Kiev Major

Ogre Magi — босс квалификаций на The Kiev Major


Чаще всего в пике появлялся Rubick — 154 игры с долей побед в 50,65%. Но настоящий фурор произвёл Ogre Magi, который вошёл в пятёрку самых популярных пиков и показал сногсшибательный винрейт — 64,76%! Похвастать подобным при столь большом количестве игр не может ни один герой. На позиции «саппортов» также частенько появлялись Earth Spirit, который заменял на четвёртой позиции Slardar, и Disruptor, Warlock, Dazzle и Keeper of the Light.

Среди «керри»-героев игроки чаще всего хотели видеть Juggernaut, Lifestealer и Weaver. Ничего удивительного здесь нет, так как эти герои могут быть выбраны на первой стадии драфта, способны стоять линию в одиночку и сильны на всех стадиях игры. Именно эти аспекты и стали основополагающими при выборе персонажей основы на квалификациях The Kiev Major.

Альтернатива на ключевые позиции нашлась в лице Ursa, Troll Warlord. Изюминка этих персонажей — возможность ротации между средней и легкой линиями. Указывая их на первой стадии драфта, команды не раз вводили соперников в заблуждение, оставляя выбор второго героя основы на последний пик. Такая стратегия помогала одержать верх в играх разума по расстановкам линий и преимущественно приводила к положительному результату, о чём свидетельствуют винрейты: Ursa — 58,3% в 60 играх; Troll Warlord — 53,5% в 43 играх; Sniper — 63,2% в 38 играх.
Указывая Ursa, Troll Warlord и Sniper на первой стадии драфта, команды не раз вводили соперников в заблуждение, оставляя выбор второго героя основы на последний пик.
20 самых популярных героев отборочных

20 самых популярных героев отборочных


На центральной линии закрепились Ember Spirit, Invoker и Shadow Fiend. И если первые два героя имеют винрейт выше 50-процентной планки, то SF расположился на 5% ниже неё. Неудачи частенько подстерегали и Outworld Devourer, который в более чем полусотне игр имеет долю побед 41%. Лучшим ситуативным пиком на «мид» оказался Magnus, имеющий в среднем 6 побед из 10 в 47 играх.
Полным фиаско обернулись отборочные на киевский мэйджор для Sand King, который в 60 играх имеет винрейт на уровне 36%. Ещё хуже дела у Silencer и Slark, чей винрейт ниже на пару процентов, правда, при меньшем количестве игр. Но это ещё куда ни шло. Команды, которые предпочли играть с Brewmaster и Faceless Void, в среднем побеждали только в 1 игре из 4.


Наиболее красноречиво любые тенденции в Dota 2 характеризует средняя продолжительность игр, ведь именно от неё отталкиваются профессиональные команды при выборе героев. Квалификации на The Kiev Major во всех регионах показали, что средняя длительность игры в современной мете варьируется в диапазоне 30-35 минут. Взглянув на список самых популярных героев отборочных, мы не встретим там ни одного, который бы не раскрывал свой потенциал в этом промежутке времени. Все они могут получить значительные улучшения путем покупки относительно дешёвых предметов, сборка которых не занимает большого времени.
Квалификации на The Kiev Major во всех регионах показали, что средняя длительность игры в современной мете варьируется в диапазоне 30-35 минут.
Centaur Warrunner наверняка получит ослабление для Aghanim’s Scepter в ближайшее время

Centaur Warrunner наверняка получит ослабление для Aghanim’s Scepter в ближайшее время


Основные акценты в драфте профессиональные команды делают на захват раннего преимущества. Происходит это за счёт активных перемещений героев поддержки, которые сейчас выступают дирижёрами игры. Неотъемлемым атрибутом любого пика является наличие сильных массовых заклинаний, ведь без драки стенка на стенку не обходится ни одна игра.

Зачастую Valve не вмешивается в мету до окончания мэйджора, поэтому есть все основания полагать, что стратегии останутся неизменными до главного события, которое состоится в конце апреля в Киеве. Конечно же, мелких правок не избежать, и многие, к примеру, настаивают на изменениях Aghanim’s Scepter для Centaur Warrunner, но это не окажет слишком значительного влияния на обозначившиеся тенденции. У команд осталось чуть больше месяца, чтобы отточить свои стратегии до блеска и на финишной прямой показать свою лучшую игру.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 20
Теги
Dota 2
Новости. Киберспорт
14 марта 2017, вторник
17:57 Хуан «HZ» Чжэнь стал игроком TyLoo по CS:GO
17:38 Организация OpTic Gaming получила инвайт на IEM XII Sydney по CS:GO
17:03 Дмитрий «Dilvish» Смит возглавил Федерацию компьютерного спорта России
14:32 Доминик «Black^» Рейтмайер: Jabz — это наше секретное оружие
13:59 Режим Dropshot появится в Rocket League через неделю
13:52 Invictus Gaming стала последним участником The Kiev Major
13:05 Александр «XBOCT» Дашкевич: это не первый опыт общения с футбольной командой
10:55 Blizzard переиздаст оригинальный StarCraft
10:18 Cloud9 получила приглашение на турнир DreamHack Austin по CS:GO
09:15 Уильям «draken» Сундин присоединился к составу NiP по CS:GO
06:28 The Kiev Major: Team Onyx и SG esports представят американский регион на турнире
00:35 Team Secret поедет на The Kiev Major
13 марта 2017, понедельник
23:01 Андрей «Andi» Прохоров: всю критику адресуйте только мне
20:59 The Kiev Major: Virtus.pro представит СНГ на мэйджор-турнире
20:28 Flickshot: Якоб «pyth» Моуруярви покинул Ninjas in Pyjamas
18:50 The Kiev Major: Natus Vincere сыграет с Virtus.pro в гранд-финале квалификации
17:13 Ким «Wisdom» Тэ-Ван покинул состав Origen по League of Legends
16:53 Анонсированы даты проведения третьего сезона Dota Professional League
15:06 The Kiev Major: Natus Vincere вышла в финал нижней сетки квалификации
14:56 The Kiev Major: iG.Vitality стала победительницей китайской квалификации
14:46 Чемпион Премьер-Лиги по киберфутболу примет участие в чемпионате Европы
14:06 The Kiev Major: TNC Pro Team выиграла квоту на LAN-финал в Киев
13:32 Профессионалы в CS:GO поддержали благотворительную акцию по борьбе с раком
11:33 Джои «CRUC1AL» Стеузел покинул состав Splyce по CS:GO
07:42 The Kiev Major: Not Today! и compLexity вышли в финалы квалификаций
12 марта 2017, воскресенье
22:07 The Kiev Major: Virtus.pro вышла в гранд-финал квалификации в СНГ
20:48 The Kiev Major: IG.Vitality сыграет в плей-офф китайской квалификации
19:18 The Kiev Major: Team Empire стала второй финалисткой верхней сетки
19:01 Одного из организаторов B.E.A.S.T. обвинили в сексуальных домогательствах
18:39 The Kiev Major: Vici Gaming, CDEC и IG обеспечили себе место в плей-офф
17:21 The Kiev Major: Alliance и Secret сыграют в финале верхней сетки квалификации
16:13 The Kiev Major: Natus Vincere уступила Virtus.pro в первом полуфинале
16:05 Правительство Вашингтона инвестирует в киберспорт $ 65 млн.
15:55 The Kiev Major: Team Faceless заработала путевку на LAN-финал
14:20 Алан «Nahaz» Бестер: На мой взгляд, Double Elimination — это более удачный выбор
12:57 Команда Unknown принесла официальные извинения за матч с Infamous
12:25 The Kiev Major: Team Faceless и Mineski разыграют первую путёвку в Киев от ЮВА
10:17 Алексей Кондаков: простите нас, что не оправдали надежд
07:43 The Kiev Major: Not Today обошла SG e-sports в переигровке за первое место
07:01 The Kiev Major: Team NP и compLexity пробились в плей-офф квалификации
07:01 The Kiev Major: Team Secret сыграет с Ninjas in Pyjamas в полуфинале плей-офф
06:59 The Kiev Major: Natus Vincere сыграет в плей-офф СНГ-квалификации
11 марта 2017, суббота
23:16 The Kiev Major: Team Spirit и Team Empire обеспечили себе места в плей-офф
20:49 The Kiev Major: Virtus.pro пробилась в плей-офф СНГ-квалификации
20:49 Континентальная лига: M19 разгромила ROX
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+