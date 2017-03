Современная мета. Выбор героев на квалификациях The Kiev Major

Профессионалы в один голос твердят, что Aghanim’s Scepter делает ультимативную способность Centaur Warrunner слишком сильной, но для осознания этого игрокам понадобилось более двух лет.

Ogre Magi — босс квалификаций на The Kiev Major

20 самых популярных героев отборочных

Статистика завершившейся квалификации на киевский мэйджор наиболее точно характеризует текущую мету в Dota 2 . На соревнованиях было сыграно более 300 матчей, и всякий раз команды отдавали предпочтение лишь тем героям, в силе которых были уверены на все сто процентов.Наиболее популярными на стадии драфта оказались Centaur Warrunner, Lone Druid и Slardar, которые были использованы в 90% игр. Но если Centaur и Slardar чаще других оказывались в списке выбранных героев и вошли в тройку самых популярных пиков, то Lone Druid большую часть отборочных просидел в бане. Всё трио показало винрейт выше отметки в 50%. Сейчас профессионалы в один голос твердят, что Aghanim’s Scepter делает ультимативную способность Centaur Warrunner слишком сильной. Дело в изменившемся темпе игры и усилившейся мете на командные бои. Именно столько времени прошло с момента выхода патча 6.84, когда и был добавлен скипетр для этого героя.Чаще всего в пике появлялся Rubick — 154 игры с долей побед в 50,65%. Но настоящий фурор произвёл Ogre Magi, который вошёл в пятёрку самых популярных пиков и показал сногсшибательный винрейт — 64,76%! Похвастать подобным при столь большом количестве игр не может ни один герой. На позиции «саппортов» также частенько появлялись Earth Spirit, который заменял на четвёртой позиции Slardar, и Disruptor, Warlock, Dazzle и Keeper of the Light.Среди «керри»-героев игроки чаще всего хотели видеть Juggernaut, Lifestealer и Weaver. Ничего удивительного здесь нет, так как эти герои могут быть выбраны на первой стадии драфта, способны стоять линию в одиночку и сильны на всех стадиях игры. Именно эти аспекты и стали основополагающими при выборе персонажей основы на квалификациях The Kiev Major.Альтернатива на ключевые позиции нашлась в лице Ursa, Troll Warlord. Изюминка этих персонажей — возможность ротации между средней и легкой линиями. Указывая их на первой стадии драфта, команды не раз вводили соперников в заблуждение, оставляя выбор второго героя основы на последний пик. Такая стратегия помогала одержать верх в играх разума по расстановкам линий и преимущественно приводила к положительному результату, о чём свидетельствуют винрейты: Ursa — 58,3% в 60 играх; Troll Warlord — 53,5% в 43 играх; Sniper — 63,2% в 38 играх.На центральной линии закрепились Ember Spirit, Invoker и Shadow Fiend. И если первые два героя имеют винрейт выше 50-процентной планки, то SF расположился на 5% ниже неё. Неудачи частенько подстерегали и Outworld Devourer, который в более чем полусотне игр имеет долю побед 41%. Лучшим ситуативным пиком на «мид» оказался Magnus, имеющий в среднем 6 побед из 10 в 47 играх.Полным фиаско обернулись отборочные на киевский мэйджор для Sand King, который в 60 играх имеет винрейт на уровне 36%. Ещё хуже дела у Silencer и Slark, чей винрейт ниже на пару процентов, правда, при меньшем количестве игр. Но это ещё куда ни шло. Команды, которые предпочли играть с Brewmaster и Faceless Void, в среднем побеждали только в 1 игре из 4.Наиболее красноречиво любые тенденции в Dota 2 характеризует средняя продолжительность игр, ведь именно от неё отталкиваются профессиональные команды при выборе героев. Квалификации на The Kiev Major во всех регионах показали, что средняя длительность игры в современной мете варьируется в диапазоне 30-35 минут. Взглянув на список самых популярных героев отборочных, мы не встретим там ни одного, который бы не раскрывал свой потенциал в этом промежутке времени. Все они могут получить значительные улучшения путем покупки относительно дешёвых предметов, сборка которых не занимает большого времени.Основные акценты в драфте профессиональные команды делают на захват раннего преимущества. Происходит это за счёт активных перемещений героев поддержки, которые сейчас выступают дирижёрами игры. Неотъемлемым атрибутом любого пика является наличие сильных массовых заклинаний, ведь без драки стенка на стенку не обходится ни одна игра.Зачастую Valve не вмешивается в мету до окончания мэйджора, поэтому есть все основания полагать, что стратегии останутся неизменными до главного события, которое состоится в конце апреля в Киеве. Конечно же, мелких правок не избежать, и многие, к примеру, настаивают на изменениях Aghanim’s Scepter для Centaur Warrunner, но это не окажет слишком значительного влияния на обозначившиеся тенденции. У команд осталось чуть больше месяца, чтобы отточить свои стратегии до блеска и на финишной прямой показать свою лучшую игру.