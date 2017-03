Отверженные. Кто представит Северную Америку на мэйджоре

Через год Mason выиграл несколько сезонов NEL, добрался до лидерских позиций рейтинга в Америке и заполучил один из самых высоких винрейтов в Dotabuff.

Абеда позвали играть в американскую команду, на что поклонники сказали, что это самый изощрённый способ уничтожить свою карьеру в 16 лет.

Когда-то Кайл не попал на The International 6, потому что самонадеянно отдал этому парнишке одного из любимых его героев с процентом побед 90%.

Когда зрители в Европе и СНГ в последние дни с утра открывали новостную ленту, там их обычно ждал десяток новостей о прошедших матчах американских квалификаций на The Kiev Major. От Южной Америки на турнир поехали бразильцы из SG e-sports. Вполне заслуженно, учитывая их историю и преданность игре. Северную Америку представит Team Onyx… Стоп. Кто?На форуме NADota их прозвали «Отверженными»., который сам говорил, что родная сцена от него отвернулась,, практически забытый бронзовый призёр The International 4, и, слабое звено любой команды, куда он попадал за последние полтора года. Это сочетание приправили игроками из Юго-Восточной Азии, так что от него сразу повеяло духом то ли клоунства, то ли разочарования. Впрочем, обо всём и всех по порядку.Джимми в Америке любят, но как-то по-особенному. Предпочитают проявлять свои чувства со стороны, не связываясь всерьёз с этим парнем. Перед поездкой в Юго-Восточную Азию он пробовал играть даже с перуанцами и трижды собирался закончить карьеру. Джимми — безбашенный и неуправляемый клоун. Таков стереотип об этом парне.В июне 2016 года он приехал на Филиппины, где взял под опеку четырёх талантливых пацанов. Через два месяца на чемпионате мира они выбили главных фаворитов, двукратных чемпионов мэйджора OG. Ещё через одну серию Джимми стоял на балкончике и плакал, потому что не смог пробиться в четвёрку лучших, хотя чувствовал, что способен на это. Как только он попал под управление жёсткого капитанав составе Fnatic, его снова ждал провал. Разочарованный DeMoN, столько раз говоривший, что родная американская сцена его отвергла, решил вернуться домой. Только новая строчка в послужном списке, «топ-6 The International», не изменила отношения к взбалмошному мечтателю и беспечному путешественнику. Джимми снова возвращался в свою американскую френдзону: «Ты прикольный парень, но у нас с тобой ничего не получится».прошёл ещё более печальный путь. Если звёздный час DeMoN случился полгода назад, то об успехах Бульбазавра, который когда-то рвал и метал, стали забывать даже его поклонники. После триумфального выступления на The International 4 он сыграл в пяти составах мирового уровня. И ни один из них не достиг чего-то действительно стоящего.В конце концов, его назвали «убийцей команд». Как только он пришёл в Evil Geniuses, перестала попадать в топ-3. С Team Secret он закончил выступление на TI6 на последнем месте. В Team Liquid Сэм пришёл саппортом, но дажене смог вытащить этот «неподъемный груз». Бульбе тысячу раз говорили, что он может стать успешным тренером. Так какого чёрта ты заставляешь себя играть и рушишь карьеры другим? Сэм захлопывал диалоги, Reddit, чаты и собирал новый состав.Список американских неудачников был бы неполным без. Как же ворвался этот парень на профессиональную сцену! Весной 2014 года его пригласили поиграть на замене за Evil Geniuses, пока Клинтон «Fear» Люмис лечил травмированную руку. Профессиональный игрок на 4000 MMR в итоге взял с EG первый The Summit, D2L, а закончил свое триумфальное путешествие бронзой чемпионата мира и парочкой респект-банов от противников. После этого его, как маленького ребёнка, попросили подождать за дверью, пока взрослые дяди будут обсуждать серьёзные вопросы. Мейсон в команде оказался лишним, ему сказали сердечное спасибо и отправили восвояси на местные лиги и 4000 MMR.Через год он выиграл несколько сезонов NEL, добрался до лидерских позиций рейтинга в Америке и заполучил один из самых высоких винрейтов в Dotabuff. В перерывах от скуки и разочарования Mason играл в League of Legends, язвил на форумах и распускал слухи на стримах. В общем, жил счастливой американской жизнью. Но так и не нашёл стабильную команду.На самом деле то, что Mason всё это время пребывал в небытии, иллюзия. При возможности ему можно было вручить медаль «почётный топ-5 Америки». Его команды всегда были первыми среди второго дивизиона. Сомнительное достижение, когда до серьёзных ребят остаётся пропасть в координации и личном мастерстве. А если тебя повсеместно считают злым язвительным клоуном, который играет на трёх героях, то вообще сложно найти своё место в жизни.К этим ребятам, которые уже навевают сомнения своим списком достижений, присоединились два таланта из Юго-Восточной Азии —Первый стал главным героем The International 6, хотя даже не прошёл в основную стадию турнира. Тогда ещё 15-летний мальчишка из Execration показал всем этим «ветеранам сцены», как нужно играть на Meepo. Всё могло бы закончиться успехом, если бы этого героя не забанили в следующей встрече. На бостонский Major Абед не попал, потому что половина команды не смогла получить визы в США. Хотя, может, оно и к лучшему. Результаты Execration постепенно спали до средних и сравнительно плохих, и даже Abed уже не выглядел звездой на общем тускловатом фоне.В это время Dubu собственными руками пытался реанимировать MVP.Phoenix, которая ещё полгода назад была птицей самого высокого полёта. Корейцы меняли игроков местами, выдёргивали киберспорстменов из вторых и третьих составов, но Франкенштейн из них не получился. Благодаря сомнительному региональному успеху MVP получила приглашение в Бостон, выиграла там одну карту и благополучно развалилась, раздав последних игроков другим коллективам. «Бесхозным» оставался только DuBu, который тоже мысленно похоронил корейскую доту и перевёз свои нехитрые пожитки в Америку.Подобрался неплохой актёрский состав для немногосерийного фильма «Поиграть до первых квалификаций». Вначале им даже пришлось выступать с заменой, потому что Abed долго и муторно получал визу в США. Играть из дома не мог — подводил Интернет, потом юное дарование вообще осталось без компьютера. Только через месяц после анонса состава счастливый Абед приземлился в стране свободы, бургеров и суровых пабов и познал радости и тяготы американской сцены.Настоящий командный путь для Team Onyx начался на квалификациях к Starladder. Состав затесался в середину турнирной таблицы, породил десяток несмешных мемов про итоговую статистику 3-2-2 и удивил разве что натянутой ничьей с compLexity. На отборах к DAC Onyx снова проигрывает тем же coL и NP и остаётся на традиционном 4-м месте. За это время в американских пабах все начинают уважать трудоголика Abed и тихонько ненавидеть диковатого Dubu, который без перерыва играл на Naga Siren, Alchemist и Ember Spirit.Когда речь заходила о квалификации на киевский мэйджор, о существовании Onyx забывали даже местные игроки. «Ах да, там же ещё стак DemoN!». Одинво время AMA сказал, что верит в своего давнего друга Мейсона. Судя по реакции его товарищей по команде Артур был не слишком серьёзен.Выступление на отборочном этапе Onyx начала без изысков. На групповой стадии обыграли ребят из открытой квалификации, обошли Team Freedom и резонно уступили Team NP и compLexity. Результат не слишком впечатляющий, но команд в Америке нашлось всего 7, так что попасть в четвёрку лучших было несложно. В первом матче плей-офф Bulba и его ребята с треском в очередной раз проигрывают coL, ни разу не дойдя до вражеской базы. 12 марта по завершении первых матчей плей-офф на Onyx зрители ставят крест. Даже предлагают талантливому Абеду перестать прожигать лучшие годы своей карьеры рядом с людьми, которые никогда ничего больше не выиграют.в «Твиттере» публикует многозначительные фотографии своих любимых игрушек — огненный Чермандер, его любимец, доминирует над Бульбазавром. Так Мао показывает, как легко он обыграл Bulba ещё на драфте.В последний день квалификаций «Ониксы» начали с самого дна — первого раунда «лузеров» и проигранной карты Team Freedom. Комментаторы потирают руки в ожидании быстрой развязки и предсказуемого финала, но в общей сложности меньше чем за 45 минут Onyx переворачивает серию в свою сторону.Следующий соперник — Team NP. Команда, к уровню которой им даже близко не удавалось подойти прошлые месяцы. Первое поражение «анимешников» зрители оправдывают их привычкой закидывать очевидные игры, да и вообще, первый матч за сегодня, им простительно. Во второй карте Джеки «EternalEnvy» Мао, то ли осмелев, то ли забыв заглянуть в листочек со статистикой, отдаёт Onyx Meepo. Улыбающийся Абед, который за всю свою карьеру на этом герое проиграл всего два профессиональных матча, оформляет Rampage и отправляет Джеки извиняться в «Твиттере» и смотреть самую грустную серию любимого аниме. И отправить уже новую фотографию, где Чермандер печально повержен зеленоватым монстром под номером 1.«Ну, это Envy, у него бывает», — заключают комментаторы и аналитики. В гранд-финале Team Onyx ждёт compLexity Gaming, которым поклонники мысленно собрали чемоданы и купили билеты в Киев. Уверенность в успехе пошатнулась в первой же карте. За 25 минут на кураже Onyx разделывается с coL и уходит на перерыв, после которого также просто проигрывает следующий матч. Решающая карта, от которой зависит и поездка в Киев, и будущее всей команды.решил использовать домашнюю заготовку и избавился от всех неприятных героев. Но забыл одного. В пуле остаётся Meepo, который четвёртым пиком уходит к довольным Onyx. «Законтрит!» — уверенно провозглашают комментаторы.Через 38 минут Abed со счётом 17-2 и тремя Diffusal Blade в кармане развлекался на базе противника и старательно колотил лопатками по трону. На Reddit шутили, что Poof от Meepo теперь будет сниться Кайлу в кошмарах.Когда Onyx уже добивали трон противника, Bulba на радостях первым написал Good Game, не ожидая, что coL ещё будут отбиваться. После игры Mason отправил в чат: «Сожалею, что мы заранее написали GG». На что Кайл ответил: «Нет, ты не сожалеешь». Наверное, он прав.На Team Onyx с момента её создания смотрели как на команду-пустышку. Коллектив клоунов, неудачников и искателей лучшей жизни. У таких в Америке обычно ничего не получается. Противники смотрели на них свысока, закрывали глаза на их прошлые успехи. Говорите, невозможно построить команду за месяц? Почему бы и нет. Нельзя выбивать три best-of-3 подряд против фаворитов квалификации? Вы нас недооцениваете. Onyx внезапны, как Meepo, который врывается в драку со всех сторон.Поклонники игроков уверены, что это теперь не Оникс. Они эволюционировали в Стиликса, добавив к своему характеру немного металла. Ну что, кто ещё готов назвать их неудачниками?