«За тебя, малец». Себастьян и Экко против волчанки

Рассказываем, как Riot Games поддержала игрока League of Legends в борьбе с неизлечимой болезнью.

Разработчики игр, спортсмены, актёры, бизнесмены — кто сейчас только ни занимается благотворительностью. Индустрия игр и киберспорта тоже не остаётся в стороне. В 2016 году игроки Wings Gaming сразу после победы на The International 6 накупили подарков и навестили своего самого преданного фаната, больного лейкемией. В марте 2017-го датский комментатор, без которого невозможно представить ни один турнир по CS:GO, запустил кампанию по сбору средств для друга. Тому тоже не повезло — рак.Игры объединяют, чтобы сохранять человечность, мы должны помогать друг другу, так считает, стрелок команды Ninjas in Pyjamas. Окружающие соглашаются: «У нас небольшое сообщество, и мы должны держаться как семья».Несколько лет назад Себастьяну диагностировали волчанку — болезнь, от которой невозможно излечиться. В конце 2016-го она снова начала прогрессировать. Благодаря врачам, правильно подобранному лечению и поддержке семьи парень выкарабкался. Чтобы подбодрить Себастьяна, его двоюродная сестра обратилась в компанию Riot Games. Дело в том, что парень очень любит League of Legends и персонажа Экко (Ekko).Тогда сотрудники компании связались с CandySnow, чтобы девушка сшила одеяло с пиксельным изображением персонажа в стиле 8-бит. В Riot отказались от скидок и символической стоимости и оплатили заказ полностью (да ещё подарили в довесок мини-фигурку Экко в знак благодарности).В коробку с подарком разработчики положили письмо, написанное от руки: «К нам обратился Экко и пожелал составить тебе компанию в твоём приключении. Надеемся, это одеяло подарит тебе тепло и комфорт». Себастьян очень обрадовался такому подарку. Ведь теперь его связывает с персонажем не только виртуальная модель чемпиона, но и нечто более осязаемое.Когда история попала на форум Reddit, сотни человек выразили поддержку Себастьяну и его семье. В комментарии даже приходили люди, которые делились советами и опытом, на что следует обращать внимание во время лечения.Это не первый случай, когда Riot Games помогает своим игрокам. Компания часто занимается благотворительностью. В 2011 году за неделю она собрала $ 162 тыс. на продаже образа «Медсестра Акали». Деньги пошли Красному Кресту на помощь пострадавшим от землетрясения в Японии в 2011 году.В 2012-м 17-летний Джо вместе с отцом посетил главный офис Riot Games в Санта-Монике. Фонд Make-A-Wish помог устроить встречу. Парень боролся с саркомой Юинга. По словам разработчиков, встреча с Джо их вдохновила помогать и другим детям. Тогда они отдали фонду 100% от продаж чемпиона Джакса и образа «Джаксимус», который так нравился подростку.Спустя два месяца после встречи с «райотерами» Джо скончался. В память о нём разработчики добавили особую фразу.«За тебя, малец!»