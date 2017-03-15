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175 лет назад 2016
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Всё про героев Overwatch
Текст: Артём Ращупкин

О дивный новый мир. Обсуждаемые особенности героев Overwatch

По задумке разработчиков герои Overwatch демонстрируют мир во всём его многообразии. Мы собрали самые интересные факты о персонажах игры.
15 марта 2017, среда. 15:30. Киберспорт
Игровой мир Overwatch многогранен во многом благодаря представленным в нём героям. История каждого персонажа выходит далеко за пределы игры и раскрывается в комиксах и видеороликах. Из них поклонники многопользовательского шутера узнают больше о характере и предпочтениях любимых героев. Часто эти подробности рождают в сообществе жаркие дискуссии и споры. «Мы хотим, чтобы игроки смотрели на персонажей и могли идентифицировать себя с ними. Для этого они не обязательно должны быть из вашей страны или иметь тот же цвет волос, что и у вас. Дело в другом. Герои должны обладать разным прошлым, владеть разными профессиями, стремиться к разным идеалам. У каждого своя история», — говорит старший геймдизайнер Overwatch Майкл Чу.

Трейсер любит девушек


Ещё до выхода Overwatch разработчики из Blizzard рассказали, что некоторые персонажи их игры являются представителями нетрадиционной сексуальной ориентации, на что фанаты отреагировали с большим интересом. Тему обсудили на форумах и немного подзабыли, пока на BlizzCon 2016 разработчики сами вновь не вернулись к ней.

«Нам важно сохранить разнообразие наших героев, и это подразумевает наличие персонажей нетрадиционной сексуальной ориентации. Они, вне всяких сомнений, существуют, их даже несколько. Мы принимаем подобное решение в самом начале разработки. Тем не менее мы хотим, чтобы какие-либо романтические взаимоотношения возникали органично в процессе повествования, а в историях, которые мы уже рассказали, пока не было места для подобных вещей», — аккуратно отметили разработчики.

Поклонники Overwatch получили подтверждение, но не услышали главного — кто на самом деле является тем самым персонажем с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Фанаты долго спорили и гадали, пока разработчики игры не опубликовали рождественский комикс под названием Reflections. В нём от лица одного из «танков» Уинстона рассказывалась по-детски милая и прекрасно нарисованная история о дружбе и долге.
Фанаты долго спорили и гадали, кто из персонажей Overwatch окажется представителем нетрадиционной сексуальной ориентации.
Та самая сцена из комикса о Трейсер, благодаря которой отпали все вопросы о сексуальной ориентации героини Overwatch

Та самая сцена из комикса о Трейсер, благодаря которой отпали все вопросы о сексуальной ориентации героини Overwatch


В одной из сцен девушка Трейсер целует другую героиню в благодарность за рождественский подарок, и этот поцелуй не похож на дружеский. Официально комикс не был опубликован на русском языке по решению самих разработчиков. Причиной послужил федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Согласно нашему законодательству, «к информации, запрещённой для распространения среди детей, относится информация, отрицающая семейные ценности, пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения и формирующая неуважение к родителям и (или) другим членам семьи». Комикс попал под этот запрет, поскольку возрастное ограничение Overwatch, указанное издателем, составляет всего 12 лет. Так или иначе, игроки получили ответы на все свои вопросы, а Трейсер стала первым персонажем игры с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

Симметра страдает аутизмом


В сообществе поклонников Overwatch уже давно ходили слухи, что Симметра страдает аутизмом. После выхода комикса «Лучший мир», сюжет которого фокусировался на этом герое, такие разговоры только усилились.
Комикс «Лучший мир» рассказывает о Симметре и её неожиданном задании

Комикс «Лучший мир» рассказывает о Симметре и её неожиданном задании


В одной из сцен комикса Симметра сама говорит, что она отличается от других: «Санджай всегда говорил, что я… не такая, как все. Все мне это говорили. Они меня не понимали. Раньше меня это беспокоило, потому что я и сама знала, что отличаюсь от них. Но всё это осталось в прошлом».


Один из поклонников Overwatch решил не дожидаться официального подтверждения этого факта и написал в Blizzard письмо с прямым вопросом. Совсем недавно директор Overwatch Джефф Каплан ответил фанату и заявил, что Симметра действительно является аутистом. Также он добавил, что этот персонаж Overwatch — один из самых любимых в команде разработчиков, ведь он демонстрирует, насколько потрясающими могут быть люди с аутизмом.
Симметра демонстрирует, насколько потрясающими могут быть люди с аутизмом.
Вице-президент Blizzard Entertainment Джефф Каплан обратился к поклоннику игру с ответным письмом

Вице-президент Blizzard Entertainment Джефф Каплан обратился к поклоннику игру с ответным письмом

Сомбра — не трансгендер. А Заря?


В декабре 2016 года на форуме 4Chan появился анонимный пост, автор которого представился инсайдером, работающим в компании Blizzard. В своём сообщении он поспешил развеять слухи, касающиеся сексуальной ориентации Сомбры. По словам инсайдера, герой задумывался как трансгендер. На эту особенность персонажа указывала мешковатая одежда, а также отсутствие характерных для женщин форм. В конце сообщения инсайдер добавил, что важная часть биографии персонажа будет раскрыта в посвящённом ему комиксе. Однако позднее информация не подтвердилась: Сомбра оказалась вполне обычной девушкой-хакером.
Чем не трансгендер?

Чем не трансгендер?


Вот только сообщество подхватило эту тему и начало активно обсуждать её в соцсетях. Сейчас поклонники игры склоняются к мысли, что мускулистая девушка по имени Заря вполне может оказаться трансгендером. Эта идея настолько понравилась геймерам, что они сделали Зарю самой настоящий гей-иконой. Пользователи Tumblr опубликовали огромное количество фан-артов персонажа, на которых персонаж изображён в виде мужчины-трансгендера.
Поклонники игры склоняются к мысли, что мускулистая девушка по имени Заря вполне может оказаться трансгендером.

Героиня привлекает внимание огромными бицепсами и окрашенными в розовый цвет коротко стриженными волосами. Такой образ типичен для ЛГБТ-сообщества, но разработчики Overwatch пока не спешат причислять Зарю к сексуальным меньшинствам.

Благодаря особенностям персонажей и рассказанным о них историях Overwatch приобрела неофициальный статус самой толерантной компьютерной игры. Как признались разработчики, они хотят угодить сразу всем игрокам и продемонстрировать мир во всём его многообразии. Blizzard не скрывает, что между некоторыми героями будут развиваться романтические отношения, невзирая на жанровые особенности игры. «Даже в мультиплеерном шутере ты взаимодействуешь с героями, проходишь через разные уровни, а значит тебе нужен какой-то пласт истории для мотивации и понимания, какой опыт тебя ждёт», — уверен старший геймдизайнер Overwatch Майкл Чу.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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