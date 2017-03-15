Дзагоев, Депай и другие — в новой команде недели в FIFA 17!

Иван Куэльяр («Спортинг» Хихон, рейтинг 78 → 81)
Вратарь хихонского «Спортинга» провёл отличный матч в Валенсии в минувшем туре против одноимённого клуба. Испанец на 55-й минуте сумел отразить пенальти в исполнении Даниэля Парехо и принёс своему клубу ценную ничью на выезде.
Лоик Перрен («Сент-Этьен», рейтинг 82 → 86)
Для командира обороны «Сень-Этьена» Лоика Перрена это уже второе попадание в команды недели в FIFA 17 — прошлая коллекционная карточка у него была с рейтингом 84. На сей раз Перрен выдал прекрасную игру против «Метца» дома. Его клуб не победил (матч закончился вничью 2:2), но защитник забил, а также сделал голевой пас на Берича.
Кристоф Жалле («Лион», рейтинг 79 → 82)
«Лион» провёл очередной впечатляющий поединок во французском чемпионате, разгромив «Тулузу» со счётом 4:0. Одним из двух игроков, попавших в итоге в команду недели, стал правый защитник Кристоф Жалле. В матче он забил, а также ассистировал Мемфису Депаю во время третьего гола.
Мехди Бенатия («Ювентус», рейтинг 83 → 85)
В минувшем туре лидер итальянского футбола встречался со своим заклятым врагом «Миланом» и с трудом победил со счётом 2:1, благодаря пенальти в компенсированное время. Из всех футболистов в составе «Ювентуса» EA Sports выбрали Бенатию, который забил первый мяч в игре и вообще провёл очень мощный матч, действуя в центре обороны.
Эвер Банега («Интер», рейтинг 84 → 86)
С Банегой всё просто. В прошлом туре «Интер» сенсационно уничтожил на своём поле «Аталанту» (7:1), а аргентинец сделал хет-трик, а также отдал одну голевую передачу на Мауро Икарди, о котором чуть позже.
Алан Дзагоев (ЦСКА, рейтинг 81 → 84)
В EA Sports очевидно не знают о проблемах «Томи», а то, возможно, включили бы в команду кого-то другого. Но так или иначе Дзагоев, даже против столь слабого соперника, провёл отличный матч. Полузащитник сборной России забил гол после прекрасного розыгрыша штрафного Игнашевичем, а также отдал две голевые передачи.
Эмре Джан («Ливерпуль», рейтинг 80 → 85)
«Ливерпуль» продолжает в английском первенстве натужно играть против не самых титулованных клубов. Вот в выходные команда Юргена Клоппа одержала натужную победу над «Бёрнли» со счётом 2:1. Её принес клубу гол немецкого полузащитника Джана. Это уже его второй апгрейд в FIFA 17.
Селчук Инан («Галатасарай», рейтинг 80 → 83)
Полузащитник одного из самых знаменитых и титулованных клубов Турции, стамбульского «Галатасарая», стал лучшим игроком встречи против «Генчлербирлиги» в минувшем туре национального первенства (3:2). Именно его дубль принёс клубу победу в матче. Отметим, что второй мяч Инан забил на 90-й минуте.
Мауро Икарди («Интер», рейтинг 84 → 89)
Мауро Икарди — постоянный участник команд недели в FIFA 17. Для аргентинского форварда это уже четвертое тут появление. На сей раз очень заслуженное. Именно Икарди вместе с Банегой стали главными героями унижения «Аталанты» на Сан-Сиро. Икарди, как и его партнер по команде, оформил в матче хет-трик.
Давид Вилья («Нью-Йорк Сити», рейтинг 82 → 86)
Чемпионат MLS только недавно вышел из зимней спячки, а неугомонный Давид Вилья уже забивает. На сей раз испанец сделал дубль, а также отдал одну голевую передачу в матче против «Ди-Си Юнайтед», а его команда победила со счётом 4:0.
Мемфис Депай («Лион», рейтинг 80 → 86)
Главный герой минувшего уик-энда. И дело даже не в том, что Депай опять забил дважды, чем поспособствовал своему новому клубу добиться очередного разгрома во французском первенстве. Главное достижение Депая — умопомрачительный гол с центра поля, после которого EA Sports, конечно, не могла не включить голландца в эту команду.
Замены:
— Феликс Видвальд из «Вердера»
— Михаэль Ланг из «Базеля»
— Хуан Кинтеро из «Индепендьенте»
— Хосеф Мартинес из «Атланты»
— Бас Дост из «Спортинга»
— Николаи Йоргенсен из «Фейеноорда»
— Гвидо Бургшталлер из «Шальке-04».
— Феликс Видвальд из «Вердера»
— Михаэль Ланг из «Базеля»
— Хуан Кинтеро из «Индепендьенте»
— Хосеф Мартинес из «Атланты»
— Бас Дост из «Спортинга»
— Николаи Йоргенсен из «Фейеноорда»
— Гвидо Бургшталлер из «Шальке-04».
Полный состав команды выглядит так:
Все игроки из команды недели будут доступны в FIFA 17 15 марта начиная с 21:00 по московскому времени.