Дзагоев, Депай и другие — в новой команде недели в FIFA 17!

Дзагоев за разгром «Томи», Депай — за супергол с центра поля, Икарди и Банега — за расстрел «Аталанты». Главные герои недели в FIFA 17.

Замены:



— Феликс Видвальд из «Вердера»

— Михаэль Ланг из «Базеля»

— Хуан Кинтеро из «Индепендьенте»

— Хосеф Мартинес из «Атланты»

— Бас Дост из «Спортинга»

— Николаи Йоргенсен из «Фейеноорда»

— Гвидо Бургшталлер из «Шальке-04».