Слишком много Доты. 5 выводов о квалификациях на The Kiev Major

Comeback season

Команды могли несколько раз за карту захватить преимущество, потерять его, а в конце напряженной игры разменяться тронами. Что-что, а нервы эта квалификация точно не пожалела.

Предсказуемый итог

Американец китайцу не товарищ

Квалификация не по росту

Слишком много Доты

Марафон квалификаций на The Kiev Major подошел к концу, список участников турнира утвержден, а команды разъезжаются с буткемпов по домам. Для Valve это был первый опыт проведения сразу шести отборочных этапов одновременно, а для зрителей — 200 часов игр из разных регионов. Рассказываем, чем запомнится эта квалификация и над чем Valve стоит задуматься.Региональные квалификации на The Kiev Major порадовали красивыми сюжетными поворотами достойными блокбастеров. Причем отличились в этом сразу три региона.Пристальней всего зрители следили за выступлением Natus Vincere. Украинская команда с международным составом в первый же день разочаровала своих поклонников, проиграв 3 из 4 карт. Начав и второй день с поражения, Na'Vi имела лишь математический шанс оказаться в плей-офф. В итоге команда выигрывает пять встреч подряд, включая переигровку, и оказывается в основной стадии. Комментаторы называют это признаком моральной силы и собранности коллектива, а зрители указывают, что Na'Vi просто не повезло с сеткой в первый день. После первого поражения в плей-офф «Рожденные побеждать» опять поднимаются с колен и прорываются прямо в гранд-финал через всю нижнюю сетку. Пока злые языки готовили мемы и приветы для Ильи «Lil» Ильюка, VP с легкостью одолела Na'Vi во второй раз и забрала у них из-под носа долгожданную путевку. Триумфальной концовки истории не получилось, но зрелище вышло захватывающее.Зато в Поднебесной красивая история сложилась до конца. IG.Vitality, которую в Китае считали явным фаворитом квалификации, первый день заработала всего одну победу в пяти встречах. Учитывая уровень конкуренции в регионе, команду уже списали со счетов и отдавали предпочтение их конкурентам. Только IG.V во второй день не проиграла ни одной карты и зацепилась за тройные переигровки, где подряд одолела сначала VG.P, а потом и LGD. Плей-офф для фаворитов закончился двумя победами в сериях и почетным первым местом в региональной квалификации. Неплохой переворот после предпоследней строчки в первый день.Самой серьезной сенсацией отличился американский регион, где все в финале ждали противостояния compLexity и Team NP. Там фаворитов на повороте обошла Team Onyx, которая отсиделась на задних рядах на групповой стадии. Она, конечно, не была на грани вылета, но подобный американский переворот определенно выделился на фоне других регионов.Причем тенденция камбэков держалась не только в турнирных таблицах, но и в самих играх.Впрочем, в отношении результатов удивительных историй не случилось. Если кто-то пропустил все действо, то вряд ли удивится списку команд, которые поедут в Киев.В СНГ Virtus.pro откровенно выглядела гигантом среди лилипутов. Игроки позволяли себе необдуманные действия, экспериментальные пики, но все равно одерживали победы. Пользователи Reddit заговорили о том, что их ситуацию можно сравнить с EG 2014 года, когда команда просто требовала отдавать ей приглашения на турниры, ведь иначе квалификации теряли смысл. Если турниры продолжат выделять СНГ в отдельный регион, то им придется задуматься о такой необходимости.В Европе серьезным потенциалом блистала B)ears, но реализовать его на финишной прямой не получилось — верх взяли более опытные соперники. Дело даже не в количестве наигранных часов, а в разнообразии подходов к игре. Победу одержала Secret, которая показала, что способна играть как в командные тактики, так и в классическую 4+1 стратегию.Даже в Южной Америке не случилось сюрприза. Регион представят бразильцы из SG e-sports — одна из двух команд, которая получила прямое приглашение на квалификацию. Парни давно играют вместе и вообще выглядят белой вороной в своем регионе, не меняя игроков каждый месяц. Стабильность взяла свое и оказалась сильнее едва подобранного стака талантов.Региональные квалификации и гибкая мета продемонстрировали, насколько по-разному к пикам и стратегиям подходят в Европе, Китае и Америке. Сошлись регионы только в одном — Shadow Shaman сейчас слишком слаб, чтобы оказаться в драфте.Европа и СНГ задали общий тон, который казался повсеместным из-за популярности и охвата местных квалификаций. Здесь господствовал «аганимный» Centaur и повсеместно полезный Rubick. Из пика в бан и обратно лавировал Slardar, а под запретом вечно сидел Lone Druid.Тем временем Северная Америка отдала предпочтение Abaddon, причем на кор-позициях. В этом регионе он снова вернулся в сложную линию, где легко стоял даже против трех героев противника. А новым веянием местной моды стал Abaddon-керри, которого можно оставить одного «фармить» на линии, а потом усиленно давить на линии противника уже к 15 минуте. Centaur, которым так пугают игроков на другом континенте, здесь еле перевалил за 30% побед, а Rubick появился в пике только 4 раза. Зато Америка так и не отказалась от универсального Juggernaut, который может и в мид пойти, и в легкой линии постоять, и в игру вернуться, если начало совсем не задалось. Да и боятся здесь других персонажей. Дольше других «саппортов» под запретом находился Keeper of the Light, способный вытащить своего «керри» из неприятностей, самостоятельно фармить, да еще впоследствии обеспечить команду дополнительным обзором.В Китае и Юго-Восточной Азии самым опасным персонажем посчитали Slardar. В Поднебесной к нему присоединились нехарактерные для других регионов Nyx Assassin и Magnus. Учитывая серьезную популярность здесь Lifestealer, подобные баны не удивительны. В качестве керри здесь использовали любого персонажа, которого может усилить Магнотавр, а сам Magnus в Китае может оказаться и в миду, и в сложной линии, и даже в лесу. Под все эти комбинации отлично зашел «саппорт» для первой фазы — Disruptor, о котором практически забыли на западе.Южная Америка, которая так обрадовалась собственной квалификации, оставила открытой вопрос о ее целесообразности. В течение отборочного турнира из 10 команд 3 снялись с соревнований, заявив о конфликтах внутри состава. На это зрители и комментаторы стали тыкать в них пальцем, мол, дают вам такую возможность, а вы ей разбрасываетесь! Вряд ли все эти сетования дойдут до самых перуанских и бразильских мальчишек, но вот организации уже сделали свои выводы. Team Unknown отказалась от сотрудничества со своим составом по Dota 2 , назвав их поведение непрофессиональным. Возможно, дисциплина «сверху» этому региону действительно поможет.Странной выглядит и техническая сторона квалификации. Изначально одним из поводов для отделения региона стала не слишком честная ситуация, когда игрокам из Бразилии и Перу приходилось играть на американских серверах с высоким пингом. Казалось, что этой проблемы легче избежать внутри региона. Но почему-то и в этот раз в правилах Valve не появилось пункта о смене серверов. В итоге перуанские команды, подключаясь к бразильскому серверу, получали пинг, схожий с американским. А бразильцы при этом не испытывали никаких технических проблем. Как-то снова нечестно получается.В общем, зрители и жители региона довольны тем, что местным игрокам дали шанс попробовать свои силы, а теперь еще и показать себя на мэйджоре. Борьба к старту плей-офф действительно накалилась. Midas Club, которую списывали со счетов, выбила опытных Infamous и чуть было не расправилась с SG, а Not Today даже со своим звездным составом не смогла взять путевку в Киев. На этих квалификациях было действительно весело, хоть и не всегда понятно, что происходит и почему они играют именно так.Последний вывод, к которому пришли комментаторы, зрители, администраторы и даже игроки к концу третьего дня: формат и расписание квалификаций нуждается в доработке. Нет, дело не в bo1, который, конечно же, рулетка. А в том, что теперь одновременно играют шесть регионов. На групповом этапе это восемь параллельных игр с разными стратегиями, историями и интересными исполнителями. Ты физически не можешь уследить за всем происходящим, а потом судорожно переспрашиваешь у друзей, что там было интересного. Даже разобраться в результатах можно, только поселившись в «Твиттере» или на Ликвипедии, а разделение Европы и СНГ внесло еще больше суматохи.300 серий за 4 с половиной дня. 300 крутых матчей, практически каждый из которого достоин внимания и разбора. Сколько из них увидел обычный зритель? Не больше четверти. А если это все делается не для аудитории и ее привлечения, то зачем?В итоге после просмотра квалификаций осталось ощущение, что это было действительно круто и интересно, только что именно, ты уже не понимаешь. И к концу третьего дня с ностальгией вспоминаешь старые недельные отборы, когда не нужно было изучать десяток сайтов, чтобы вспомнить список участников и турнирную сетку.