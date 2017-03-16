Отставка из Na’Vi. Стариксам тут не место?

Многократный чемпион мира был участником той золотой пятёрки Natus Vincere, которая громила всех и вся ещё в Counter-Strike 1.6. Впрочем, в CS:GO в последнее время дела у «Рождённых побеждать» шли не очень хорошо.
Афтершоки из головного офиса
Главный вопрос последней недели: действительно ли Ищук отдал команде всё, что мог, или его отставка стала лишь очередным этапом формирования управленческой команды нового генерального директора Na’Vi Евгения Золотарёва, возглавившего украинскую киберспортивную организацию почти два месяца назад? В пользу последней версии говорит и отставка главного редактора командного сайта Ростислава Груби: новый шеф Natus Vincere явно взял курс на своего рода перезагрузку проекта.
Впрочем, комментарии из стана команды всё-таки позволяют предположить, что рокировка на ключевой позиции в организации имеет лишь косвенное отношение к смене тренера состава по CS:GO. Скорее всего, проблемы в этом коллективе назрели достаточно давно, что в своих публичных заявлениях отмечали сразу несколько игроков.
Об этом же в своём прощальном комментарии, опубликованном в социальных сетях, сказал и сам Starix:
После многочисленных внутрикомандных обсуждений мы поняли, что не показываем прогресса и пришло время что-то менять. В результате было принято решение о том, что я уступлю место тренера нашему аналитику. Возможно, я дал команде всё, что мог, возможно, команда Na’Vi видит тренера в другом облике, а возможно, новый взгляд поможет ребятам достигнуть лучших результатов, и пришло время дать дорогу молодым.Тем не менее личные отношения бывшего директора проекта Александра Кохановского или Сергея Ищука, вне всякого сомнения, были цементирующим фактором для команды. С уходом ZeroGravity в сторону от операционной деятельности проекта эта связь была нарушена, что на фоне внутрикомандного кризиса, похоже, вылилось в произошедшую отставку.
Конфликт поколений
Тем не менее довольно честный и взвешенный комментарий Ищука отражает понимание украинского специалиста, что его команде была жизненно необходима подобная встряска. Natus Vincere после замены Даниила «Zeus» Тесленкона Александра «s1mple» Костылева оказалась в ситуации, когда представители новой киберспортивной школы начали по-настоящему доминировать внутри коллектива.
Известный российский киберспортсмен Дмитрий «Hooch» Богданов считает, что это отчасти могло сказаться на качестве взаимодействия тренера и команды.
Тренер может сильно повлиять на игру команды лишь при наличии нескольких условий. Во-первых, игроки должны уважать и слушаться тренера неукоснительно. Во-вторых, наличие сильного тренера и координатора в одной команде может сильно усложнить процесс, если у них разный взгляд на то, как следует строить игру. Безусловно, очень важно, чтобы люди были на одной волне хотя бы в плане работы. В-третьих, тренер должен быть талантливым, жёстким и постоянно следить за тем, как меняется игра, чтобы брать самое передовое из мировой практики и улучшать игру своей команды.Перед многоопытным тренером Na’Vi встал вопрос: продолжать ли и дальше сдерживать амбициозных молодых игроков в их тяге к игре «по-новому» или в чём-то отступить от своего глобального видения и передать реальную власть в руки игроков?
Под игрой «по-новому» следует понимать не только новые тактические идеи или смену игрового стиля на более агрессивный, что с приходом таких игроков, как Егор «flamie» Васильев и Александр «s1mple» Костылев, было логичным. Вопрос и в создании новой внутрикомандной конструкции, в которой тот же Костылев на правах первой скрипки Na’Vi может на ходу перестраивать плейбук команды под себя, как это было во время ESL One New York прошлой осенью.
Та победа в каком-то смысле спасла прошлогодний сезон для Natus Vincere, ведь ей предшествовало почти восемь месяцев без финалов. Соблазн следовать новой, казавшейся удачной тактике и принципу организации жизни команды был слишком велик, и опытный тренер рано или поздно должен был стать тормозящим фактором.
Словом, даже сохранив дружеские отношения и расставшись по-джентльменски, избежать после этого конфликта мировоззрений игрокам «Рождённых побеждать» не удалось. Далее этот состав Na’Vi будет возглавлять помощник тренера и бывший аналитик Андрей «Andi» Прохоров, который уже успел сделать широкий жест, заранее взяв всю вину на себя.
Команде и менеджменту действительно требовалось провести психологическую черту после серии поражений, чтобы начать новый период в работе и преодолеть «тильт». Этим событием послужило отстранение ответственного за результаты команды сотрудника и назначение нового тренера. Теперь вопрос в первую очередь должен быть обращён к игрокам: насколько они готовы быть собранными, дисциплинированными и готовыми реализовать свой потенциал, извлечь уроки и поражений и вспомнить, кто на арене хозяин.Однако решению Na’Vi можно поаплодировать и в контексте того, что традиция подобных отставок ради перезагрузки в киберспорте только лишь формируется. В предыдущие годы организации часто прибегали к увольнению игроков и рушили карьеры киберспортсменов по чём зря. Сейчас игроки вместе со своими контрактами и большой фанатской базой стали важнейшей частью капитала для любой организации, и умеющее считать свои деньги руководство десять раз подумает, перед тем как пойти на очередной «решафл». Во всяком случае, так выглядит идеальная картина мира, и решение Natus Vincere чуть приближает к ней порой совсем неприглядную реальность, за что украинской организации стоит сказать спасибо.
В это же время споры о роли тренера в команде не утихают до сих пор. Создатель образовательного проекта в сфере киберспорта под названием «Phoenix» Никита Шестаков считает:
Хороший тренер способен выстроить тренировочный процесс таким образом, что более слабые игроки продуктивно растут. Конечно, здесь мы говорим об игровых навыках. Но если проблемы игрока заключаются в падении мотивации, конфликтах внутри команды, необходимо вмешательство тренера, то есть специалиста, занимающегося неигровой подготовкой коллектива, которую многие в киберспорте, к сожалению, недооценивают. Таким образом, синергия нескольких хороших специалистов позволить не только сохранить состав, но и глобально улучшить совместную работу.Ему вторит и тренер действующих чемпионов мира Astrals Дэнни Сёренсен, который в своём недавнем интервью подчёркивал важность работы с командой не только игрового тренера, но и психолога. Болельщикам Natus Vincere стоит надеяться, что и такую опцию менеджмент организации предусмотрел для своих ребят, которые в последние месяцы выглядят откровенно уставшими от Counter-Strike.