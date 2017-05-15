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175 лет назад 2016
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Чего мы ждём от FIFA 18
Текст: Андрей Загудаев

Ждем не дождёмся. 6 вещей, которые мы хотим увидеть в FIFA 18

Китайская лига, продолжение истории в The Journey, новые легендарные игроки и другие важные вещи, которые мы ждём в FIFA 18.
15 мая 2017, понедельник. 14:00. Киберспорт

Несмотря на то что полноценного анонса FIFA 18 ещё не было, все поклонники точно знают: он состоится в начале июня в Лос-Анджелесе в рамках пресс-конференции EA Play (на которой мы, разумеется, тоже будем присутствовать). А пока, за несколько недель до презентации, мы собрали несколько вещей, которых очень ждём в FIFA 18. Надеемся, что разработчики футбольного симулятора удовлетворят все наши желания.

Продолжение The Journey

Сюжетный режим The Journey, премьера которого состоялась в FIFA 17, стал одной из жемчужин игры, к которому было приковано большое внимание в первые месяцы после релиза. В нём, если кто не знает, игроку предстоит прожить один сезон за начинающего английского игрока Алекса Хантера. История обрывалась на полуслове, когда Хантер выиграл Кубок Англии и получил приглашение в сборную. В FIFA 18 мы ждём продолжения банкета. При этом хотим, чтобы история главного героя ограничивалась не только английским футболом, но и продолжилась в Европе. Помимо этого, хотелось бы увидеть больше второстепенных персонажей, чтобы в сюжете появилась нелинейность и другие сюрпризы. Разработчики уже прозрачно намекнули, что продолжат The Journey в FIFA 18, и нам остаётся ждать и надеяться, что они реально превзойдут прошлогодний результат.

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Китайская лига

FIFA всегда славилась огромным количеством лицензий — внутри игры есть почти все популярные лиги и игроки. Ну, почти все. Учитывая все события в китайском футбольном чемпионате — возросшие зарплаты, приезд звезд, поддержка футбола со стороны государства — именно появление лиги из Поднебесной все ждут в FIFA 18. Причём её включение в игру будет выгодно всем: игроки вновь получат возможность сыграть за Халка, Оскара, Рамиреса и других сильных футболистов, китайские футбольные чиновники — масштабно прорекламировать собственный чемпионат, EA Sports и FIFA — дополнительный приток фанатов в Китае. И, кажется, что китайская лига все-таки появится в игре. На это прозрачно намекнул Алекс Тейшейра в своём «инстаграме» ещё в начале года, выложив фотку со съёмок какого-то рекламного видео, а в тегах указав игру от EA Sports. Потом, впрочем, фотография была удалена.

Новые легенды

Каждый год EA Sports добавляют в игру по 10 новых легенд. И это хорошо, но многие футбольные фанаты резонно высказывают недовольства выбором футболистов. Вместо Лаласа, Донована, Эрнандеса и даже Каррагера, они хотят видеть более звучные фамилии — Бекхэма, Зидана, Роналдиньо, Яшина, Марадону. Каждый год разработчики говорят, что делают всё возможное, но желанные футболисты так в игре и не появляются. Скорее всего, не появятся и в этом году, если верить сливу информации, который случился несколько месяцев назад. Единственное исключение — Марадона. По информации, которая попала в Сеть, у аргентинца из всего длинного списка самых популярных игроков прошлого, самые высокие шансы на попадание в FIFA 18.

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Стабильная работа серверов

Сериал FIFA в прошлом году сделал большой шаг в киберспорт, запустив онлайн-режим FUT Champions, лучшие игроки в котором получали приглашения на большие региональные соревнования по игре. К сожалению, прекрасное начинание (по всем опросам, FUT Champions нравится подавляющему большинству болельщиков) было омрачено определёнными техническими проблемами. На протяжении некоторых уик-эндов сервера не справлялись с наплывом игроков, случались вылеты из матчей и игрокам засчитывались поражения. И если для обычных пользователей такие обрывы соединения были лишь поводом для ругани, то для профессиональных киберспортсменов, которые тоже играли в FUT Champions, были сродни катастрофе. Ведь их выступления частенько зависели не от уровня игры, а от технических проблем игры. Надеемся, что в FIFA 18 разработчики всё это починят.

Режим наблюдателя (Observer Mode)

FIFA вот уже который год пытается стать мощной киберспортивной дисциплиной, а разработчики до сих пор не сделали для неё нормальный режим наблюдателя. Очень хочется, что у комментаторов и режиссёров киберспортивных трансляций появились дополнительные настройки, как у коллег с ТВ: возможность настройки камеры, самостоятельный запуск повторов, вывод статистики на экран и так далее. Думаю, что все эти рюшечки только бы украсили киберспортивные трансляции по игре.

Больше российского

В июне 2017 года Россия проведёт Кубок конфедераций, через год — мировое первенство. Но в FIFA всё российское ограничивается лицензионным первенством и присутствием сборной, у которой даже нет реалистичной формы. Хотелось бы, в преддверии таких футбольных турниров, чтобы в игре было больше российского. Например, никто бы не отказался от появления современных футбольных стадионов «Спартака», ЦСКА, «Краснодара» и других, дополнительных режимов, посвящённых ЧМ, российского игрока на обложке, раскрашенной под хохлому — в общем, чего-то запоминающегося. Надеемся, EA и верим.

А каких нововведений ждёте вы?

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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FIFA 17
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