«Sheever, держись. В доте нет кнопки «сдаться»». Главные события в Dota 2

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Письмо русскоязычных «талантов»

Начало прошлой недели в дота-сообществе выдалось жарким. На форуме Reddit появилось анонимное письмо от одного из сотрудников русскоязычной студии освещения мэйджоров. Автор рассказал, как компания-организатор PGL пренебрежительно относилась к русскоязычной трансляции и самому LAN-турниру. Также он отметил, что комментаторы из СНГ получили зарплату в разы меньше, чем их англоговорящие коллеги. Reddit отреагировал на это сообщение неоднозначно. Многие начали строить теории заговора, утверждая, что ESforce, который владеет RuHub, просто хочет «отбить» мэйджоры у PGL. Поэтому широкого хода эта история не получила и забылась через сутки.

Мы не будем рабами. Русскоязычная студия вещания против PGL Открытое письмо с критикой румынской компании и их подхода к организации мэйджоров по Dota 2.

— Reddit решил не верить этому заявлению, потому что оно сделано заинтересованными людьми? Но, как уже говорили, большинство русскоговорящих талантов работают в RuHub. Даже англоязычные таланты, которых я встречал на мэйджоре, говорили, что было «много проблем». Так представьте, как творилось в русской студии.

Проблема заключается в том, что все они работают в компании, которая напрямую конкурирует с PGL. ESforce — конкурент PGL. Если PGL потеряет мэйджоры, то ESforce заработает много денег. Это прямой стимул для их сотрудников, вроде v1lat и тех, кто написал это письмо, преувеличить, ввести в заблуждение или просто соврать. Это важно, потому что это пост не «Вот над чем стоит поработать PGL» или «Проблемы на киевском мэйджоре», это «Прекратите работать с нашим конкурентом и заплатите нам».

— Так растеклись мыслью по древу, что сложно найти основные пункты. Вы спутали важное с какими-то личными обидами. Перечислили 10 основных пунктов, но Господи, ни в одном из них не упомянули самого главного: операторы, редакторы, интервьюеры работали за бесплатно. Это единственное, что нужно было написать. И поставить это в заголовок. Этот пост должен быть о том, что вам не заплатили и урезали финансирование.

— Перед тем как открыть охоту на ведьм, я хочу услышать мнение двух сторон. Пожалуйста, не раздувайте, пока нет 100-процентных доказательств.

— Как англоязычный зритель могу сказать, что PGL проводят лучшие турниры с большим отрывом от конкурентов. Мало задержек, крутые сегменты между матчами, все проходит очень гладко. Вы можете постоянно смотреть трансляцию и развлекаться. Большинство других организаторов страдают от скучных моментов и не ловят волну как PGL. Я зритель английского стрима, так что отношусь пристрастно. Похоже, они приняли неудачные решения в отношении русскоязычной студии, и они должны это исправить. Но при этом оставить то качество турниров, которое нам дали PGL. КАРТИНКА: https://dota2.ru/img/memes/2017/05/44841.jpg

«Эль класико» в Dota 2

Матчи Natus Vincere всегда собирают на стримах десятки тысяч зрителей. А когда речь идёт о поединке против Alliance, можно набрать и сотню! Каждая встреча этих команд, в какой бы форме они ни находились и за что бы ни играли, становится зрелищем, достойным внимания зрителей. И постоянно есть ощущение, что это всё немножко, но реванш за финал The International 3.

— Не могу понять, почему люди называют это «эль класико», если составы уже настолько разные? — Реал и Барса — это «эль класико» уже неизвестно сколько времени, у них тех игроков уже нет лет 50.

Я бы заплатил, чтобы посмотреть шоу-матч с оригинальными составами из гранд-финала TI3 на большом стадионе. Но для этого им нужно пройти квалификации.

— Есть ли команда, которая провалилась так же сильно? Они доминировали во времена NT и до TI3, а потом скатились. Был совсем небольшой период, когда они снова хорошо заиграли, но он прошёл слишком быстро. — Это ровно то время, когда S4 был в команде.

— Я признаю, что Na'Vi вернулась, когда они обыграют команду уровня OG и EG. Согласен, у этого состава огромным потенциал, но у них ещё и куча проблем, над которыми нужно работать.

— Игроки Alliance такие непостоянные в последнее время. Два месяца назад они практически прошли квалификацию в Киев, а теперь они снова скатились. Что происходит?

— Я так расстроился. что Na'Vi проигрывают, что отошёл покушать, когда Loda доделал вторую «бабочку» и они уже не могли убить иллюзии. Что произошло? Мне надо знать, как они выиграли. — В стиле Alliance. Закинули.

— Всегда буду любить el trashico. Что-то есть в этих командах, что делает эти серии интересными.

— Как же тяжело быть фанатом Alliance. Я всегда буду вас любить, но наши отношения становятся всё более напряжёнными, Loda. Я чуть было не «распуппеил» монитор во время этой серии.

— Na'Vi и Alliance устроили серьёзный стресс-тест серверам Valve.

Болезнь Sheever

На прошедшем стриме ведущая Йорен «Sheever» ван дер Хайен сообщила, что ей диагностировали рак молочной железы. Уже через несколько дней она отправится на химиотерапию, но ей придётся пропустить ближайшие турниры и взять долгосрочный отпуск. В это время она планирует заниматься стримами, когда ей позволит здоровье. Игроки, комментаторы, аналитики и всё сообщество выразили Йорен поддержку. Поклонники готовы оказать ей любую необходимую помощь. А на Reddit можно добавить своему аватару розовую рамку, написав слова в поддержку Sheever в статусе.

— 6х6х2 — это огромная опухоль. Sheever говорит, что всю стоимость её лечения от рака от обследования до химиотерапии (даже стоимость парика, если она потеряет волосы) покрывается ее страховкой. Ей нужно просто заплатить какой-то административный взнос в 300 евро. Тем не менее вы можете подписаться на ее канал или отправить донат с пожеланием, если хотите. Ей всё равно придётся приобрести много всего, лосьоны для кожи и пищевые добавки, чтобы справиться с побочными эффектами химиотерапии.

— Врачи дали позитивный прогноз в отношении текущей опухоли, она ушла в ремиссию. Она большая, но растет медленно. Они сказали, что есть высокий шанс, что потом рак вернётся. Сейчас Sheever ждёт результатов химиотерапии, чтобы выбрать план дальнейших действий.

— У меня чуть сердце не остановилось, когда она говорила про 33%, сделала паузу на секунду или две, а потом дополнила, что это шанс сохранить волосы. Я уж подумал, что это шанс выжить.

Sheever прекрасна и с волосами, и без. Удачи. Надери этому раку задницу!

— TotalBiscuir: Хэй, Sheever. Держись, хорошо кушай и отдыхай. Ты пройдешь лечение и вернешься в строй в ближайшее время. В доте нет кнопки «сдаться».

— Помню, когда я только начал играть в доту, я стал смотреть TI и другие про-игры. Я помню, как каждый день заходил на реддит и находил посты Sheever о том, что произошло в доте в этот день. Она была и есть огромной часть. основы и истории сцены.

— Было бы круто, если бы ее автограф остался в сундуке, даже если ее не будет на TI.

— Переименуйте Shiva's Guard в Sheever's Guard. — Или сделайте «имморталку» на Tidehunter, которая модифицирует его ультимативную атаку.

— Может, что-то немного глупое. Вроде 24-часовой стрим от Бульдога, на котором он будет играть только на Tidehunter. И за каждую Ravage в пустоту люди будут жертвовать по 1 доллару на исследования рака груди как #sheeverstrong.

Посланец из СНГ

Этот трансферный период получился совсем скудным на драмы. Но без неожиданных переходов не обошлось. Например, Андрей «Mag» Чипенко решил перебраться в Юго-Восточную Азию и теперь играет в Mineski. Удивились поклонники не только в СНГ.

— Никогда бы не подумал, что наступит день, когда игрок из Украины или России попадет в SEA-команду. Серьёзный шаг.

— Миксы в интернациональных командах становятся такими странными. Demon и филиппинцы на TI6. Abed уехал в Америку с корейцами. Два скандинава перешли в украинскую Na'Vi. Русский саппорт и иорданский керри в CoL. А теперь СНГ-игрок в Mineski. Что за хрень? Глобализация в доте?

— Это что, конец света? А Mag нормально говорит на английском? Удачи его новой команде.

— Один из самых недооценённых оффлейнеров, всегда советую следить за ним тем игрокам, которые хотят научиться классическому «хардлайну».

— У старых составов Fnatic была проблема с языковым барьером, когда не все говорили на английском на одном уровне. А теперь для двоих игроков английский — не родной язык. Надеюсь, у них всё получится.

Компендиум для богатых

Тем, кто не следит за киберспортивной сценой, а просто играет в Dota 2, тоже было что обсудить. Некоторые игроки оказались недовольны компендиумом к The International 7. Многие интересные детали из прошлых Боевых пропусков пропали, а за первые уровни наград дают слишком мало. Чтобы получить действительно интересные предметы, нужно не только наиграть, но и вложиться денежно.

— Не обязательно в каждом Battle Pass должны повторяться все фишки из предыдущего. Это слишком большое давление на Valve, ведь они должны превзойти себя. Посмотрите, до чего дошли имморталки. Все жалуются на мелочи, которые не выпустили в этот раз, но здесь много нового: скины для вышек, звуки для чата, дабл-MMR, кампания, квесты для команд…

— А мне нравится этот Battle Pass. Мне нравятся все эти рандомные шутки, которые они добавили в этот раз. Даже если я не получу все, есть много ивентов и способов развлечься. И это единственное, что меня волнует.

Если ты потратишь 10 долларов или даже 30, ты получишь практически ничего, кроме возможности участвовать в ивентах. Но я понимаю, Valve тоже хотят заработать.

— Думаю, ещё слишком рано говорить. Но не сказал бы, что они где-то поскупились. Для меня ключевым моментом будет кампания. Если это будет что-то вроде Dark Moon, я буду разочарован. Если они выпустят что-то интересное, то останусь доволен.

— Никаких статуй, стиля интерфейса, загрузочных экранов, «аннонсеров» серий убийств. Trust of the benefactor скорее всего будет закрыт, нет погодных эффектов, меньше достижений, нет целей или задач для сообщества. Сложно поднять уровень, не заплатив, а «имморталки» разочаровали. Этот компендиум очень жадный.

— У меня 133 уровень, и я ничего не получил с этого. Мне даже ни одна редкая вещь не выпала. Всё, что я хочу, — это крутой сет на Broodmother, но и этого не получил. И да, я не могу его купить, потому что он по какой-то причине не продается. Я получил 6 нормальных сундуков (в одном из них был дубль Bristleback), которые по большей части отвратительны. И теперь мне нужно ждать -80 уровней, чтобы получить следующий сундук? Это такая шутка, Valve?

Проект недели

Наскучила обычная Dota 2, одни и те же линии и отвратительная команда? Для тех, кто хочет отвлечься на что-то другое, но не хочет искать новую игру, Pongping создали кастомную карту Super Smash Dota. Знакомых героев перенесли в пространство Super Smash Bro. Теперь они будут сражаться друг с другом как в файтинге, параллельно используя знакомые способности. Подробнее познакомиться с ней можно в Мастерской. Для игрушки уже создали Wiki-страницу с описанием героев и карт. Играть можно вдвоём, втроём и вчетвером.

Арт недели

Модельки героев во время турниров издатели продают за хорошие деньги. Один из пользователей форума решил не ждать, когда очередь дойдёт до Shadow Fiend, и не стал копить денег на покупку, а просто распечатать её на 3D-принтере.

Косплей недели

Красивые девушки в откровенных нарядах — это, конечно же, хорошо. Но ничто не сравнится с милыми собачками. Например, у этого песика неплохо получается косплеить EarthSheker.

Момент недели

Виктор «General» Нигрини — главный герой прошедшей недели. Что не матч — то хайлайт. Даже выбрать сложно, что удалось ему лучше.

Провал недели

А пока в Европе и СНГ команды показывают напряжённые игры с яркими моментами, в Америке проходит глобальное возрождение Cloud 9. Даже драки проходят по старым сценариям.