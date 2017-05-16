Всем «крипов» и «аганимов». Почему игрокам понравился патч 7.06

15 мая в Dota 2 вышло крупное обновление, которое должно изменить темп игры и перевернуть мету, сложившуюся на киевском мэйджоре. Новый патч игроки и комментаторы встретили исключительно положительными отзывами, найдя лишь пару упущений со стороны разработчиков. Разбираемся, чем всем так приглянулся 7.06.

Нужно больше золота

Самые серьёзные изменения в патче коснулись не героев, а крипов, как линейных, так и нейтральных. Теперь за «денай» крипа игрок получает 30% опыта. Привлечёт внимание к средней линии и лишний крип ближнего боя, который будет появляться уже с начала игры. За 15 минут это 1200 золота. Больше опыта, больше крипов — больше игроков в миду? Кто теперь даст Sumail, Dendi или No[o]ne стоять 1 на 1 и с дикой скоростью набирать уровень?

В этот раз IceFrog благоволит и тем, кто любит «пофармить» лес. Нейтралы снова будут появляться каждую минуту, но дадут чуть меньше золота и опыта. Подобным способом разработчики в патче 7.00 пытались сбалансировать увеличенное количество спаунов, но теперь всё вернулось на круги своя, как и «стаки», о которых герои поддержки благополучно забыли в прошлых версиях. Рады изменению леса будут и некоторые сильнейшие команды, собравшие в своих составах сильных «фармил». Лассе «Matumbaman» Урпалайнен даже предположил, что теперь даже им с Miracle хватит крипов на карте. Но это не точно.

После многочисленных послаблений игрокам сложной линии подкинули неприятностей. Кроме того что святилища в новом патче работают только после пятой минуты, оставлять линию и идти в лес теперь не всегда эффективно. Вражеский керри, оставшийся без присмотра на свободном фарме легко переубивает крипов и очень быстро наберет уровень.

Тебе посох и тебе посох

Aghanim's Scepter — один из тех артефактов, который легко переворачивает игру. Но сделать его действительно полезным иногда слишком сложно. В 7.06 IceFrog пересмотрел некоторые улучшения от посоха и добавил парочку новым героям.

В первую очередь игроки отметили Scepter для Bane. Теперь он даст возможность использовать Brain Sap каждые полторы секунды и не обращать внимания на иммунитет к магии. С талантом 25-го уровня (если вдруг игра затянулась) — это 500 урона каждые полторы секунды за 160 маны. Звучит как повод дать своему Bane «пофармить».

Новый посох Dazzle явно придумали, чтобы законтрить Virtus.pro и другие команды, любящие проделать красивые комбинации. Теперь саппорт с Scepter сможет дать Shallow Grave по AoE в 450. Для сравнения, радиус хроносферы Void составляет 425, Black Hole — 420. И из этих передряг вы можете спасти своих товарищей по команде.

Aghanim теперь вполне сможет заменить «саблю» на Magnus. Shockwave с посохом возвращается обратно и также наносит урон, замедляя цели. Правда, на обратном пути крипы получат только половину урона, но этого вполне хватит, чтобы быстро избавиться от волны.

Medusa с посохом подарит вторую жизнь для Mystic Snake. Эта способность не только даст хозяйке немного выживаемости, но и теперь обращает соперников в камень на 1 секунду, а за каждый отскок добавит по 0,2 секунды. Вряд ли игроки на Medusa бросятся собирать этот артефакт, но в поздней стадии удачная «змейка» в драке может перевернуть ход игры.

И ещё немного радости для саппортов. Улучшение, о котором давно просили игроки на Witch Doctor. Ультимейт с посохом теперь имеет True Strike. Так что запакованные керри с уворотами теперь вряд ли рискнут драться под «вардом».

Мы за честные драки

Талант на сокращение времени возрождения был самым спорным моментом в патче 7.0x. Lion, который на 10-м уровне вообще не сидел в таверне. Lina, впитывающая в себя весь урон и тут же возвращающаяся в драку. И ещё десяток героев, серьезно ломающих баланс в больших сражениях, потому что 6>5. Теперь всего этого не будет. Все таланты на возрождение заменены на что-то новое (и иногда слишком оригинальное).

Warlock на 20-м уровне теперь может оставить на своём месте после смерти голема. Полезная возможность, когда после драки не хватает урона для сноса строений. Magnus на максимальном уровне предложили взять +500 в дальности Skewer. Можно увезти соперника так далеко, что его не будет видно на экране. А Soul Assumption у Visage сможет выбрать вторую цель в радиусе атаки.

Самыми интересными оказались новые таланты Chen, Jakiro и Io. Chen на 20 уровне теперь сможет подарить своему крипу 1000 здоровья. Между прочим, Virtus.pro уже хотели использовать его в комбинации с улучшением ультимативной атаки Clinkz, но игра закончилась слишком рано. Io вернул свой 6.78 и теперь на 25-м уровне сможет заставить соперника Tether. Теперь осталось дожить до этого момента. Ну а Jakiro перестает быть просто надоедливым драконом на поздней стадии. С талантом на 25-м уровне его ультимейт наносит чистый урон и пробивает иммунитет к магии.

А если вам мало и этого, то Nature's Prophet на максимальном уровне теперь сможет телепортироваться без перезарядки. Надеюсь, вы хорошо охраняете свою базу.

Иллюзии не пройдут

OG на прошедшем мэйджоре серьёзно досталось от хейтеров. Мол, умеют играть только гадкой стратегией через иллюзии. Успеху европейских грандов начали подражать и другие команды, заполонив иллюзорными героями официальные матчи и «паблики». Решение не заставило себя ждать.

Благодаря новой формуле теперь за убийство иллюзий на поздних уровнях можно получить чуть больше золота. Копии ещё раз лишились части урона по строениям, а иллюзии Naga Siren умирают еще быстрее. Не обошлось и без исправлений работы Radiance. Пока ему срезали только 5 урона на иллюзиях, но с чего-то нужно начинать.

Для совсем отчаявшихся появился новый способ уничтожения надоедливых копий — Dagon. Теперь он их уничтожает одним ударом.

А вот главная беда множества официальных матчей, Terrorblade просто лишился 5 скорости передвижения в «метаморфозе». Серьёзно, IceFrog? Вряд ли это помешает TB приходить на твою базу, выстраивать иллюзии полукругом и за один заход сносить вышку.

Хотя бы про одного «иллюзорника» теперь можно забыть. Очередная пачка изменений, кажется, отправила в небытие Alchemist. Бонусного золота стало ещё меньше, а улучшением стана Valve как бы намекают, что неплохо было бы подраться.

Ничего уникального

Уникальные модификаторы уже пора заносить в Красную книгу Dota 2. Их осталось так мало… А с новым патчем и того меньше! Стрелы Drow Ranger и пассивная способность Sand King теперь могут сочетаться с другими так называемыми орб-эффектами. Вместе с таким же изменением Desolator, кажется, нас ждут новые и очень опасные сборки.

Уникальные модификаторы всегда были привлекательной сложностью Dota 2, отличающей игру от других подобных. Но имели серьезный минус — не давали варьировать сборки. IceFrog явно стремится к разнообразию в меню, так что избавляется от всех ограничений.

К слову, уникальными остались только Mana break у Anti Mage, Orb у OD и Lifesteal от Morbid Mask и артефактов, в которых она является составным элементом. Как бы сказал Ярослав «NS» Кузнецов: «Мы еще на шаг ближе к League of Legends».

Balance in all things

Новый патч не зря на первый взгляд понравился практически всем. Пока читаешь описание изменений, понимаешь, что IceFrog постарался угодить каждому.

Любишь агрессию и ранние заходы на базу противника? Вот тебе улучшения для активных саппортов вроде Undying и Chen, а уже со второго Рошана можешь получить сыр. Пуш хайграунда стал проще, ведь на базах теперь всего 3 святилища.

Предпочитаешь пофармить, пока не забьёшь второго курьера артефактами? Держи лес, полный крипов и новые крутые таланты на поздних уровнях. Тебе позволяют варьировать сборки на героях за счёт новых Aghanim’s Scepter и использования разных модификаторов атак. Главное аккуратнее использовать buyback — лишняя минута без возможности выкупиться может стоить игры.

Но как бы сбалансированно ни выглядели обновления на бумаге, их раскроют только рейтинговые и официальные матчи. Посмотреть на новую мету в руках профессионалов можно будет уже на SL I-League с 18 мая. У Alliance есть шанс найти ещё парочку интересных багов.