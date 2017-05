Перебраться за океан. Легионеры в Dota 2

Новость о переезде одного из самых опытных игроков на постсоветском пространстве Андрея «Mag» Чипенко на Филиппины удивила многих фанатов. Действительно, подобные трансферы случаются не так часто, но всё же неожиданные повороты в судьбе как отдельно взятых профессиональных игроков, так и целых групп или даже команд случаются. Все самые непредсказуемые трансферы Dota 2 — в нашем обзоре.

Буквально за три месяца до старта The International 2012 швед Джонатан «Loda» Берг решил покинуть коллектив Counter Logic Gaming, который на тот момент был одним из сильнейших в Европе, чтобы примкнуть к не менее сильной сингапурской команде Team Zenith. Ко всему прочему его переход был обусловлен желанием быть ближе к своей возлюбленной Келли «kellyMILKIES» Уонг — одной из самых ярких девушек в киберспорте, известной своими выступлениями и комментаторской деятельностью в Counter-Strike 1.6, StarCraft 2 и Dota AllStars.

Для Loda этот переезд увенчался успехом: Team Zenith заняла 5-6-е место на главном турнире года, после чего Джонатан вернулся домой в Швецию, но уже не один, а с Келли. Через некоторое время она стала менеджером команды The Alliance, лидером которой был Loda. Уже на следующем чемпионате мира коллектив завоевал заветный Аегис. Джонатан обещал сделать предложение Келли, если бы шведской пятёрке удалось повторить успех и в 2014 году, но этого не случилось. Тем не менее пара не распалась и по-прежнему возглавляет The Alliance.

LGD.International — с миру по нитке

По окончании The International 2012 китайская организация LGD Gaming решила собрать интернациональный состав из игроков, представляющих разные регионы. В состав вошли россиянин Сергей «God» Брагин, датчанин Расмус «MiSeRy» Филипсен, швед Пер Андерс «Pajkatt» Олсен Лилль, канадец Тибан «1437» Сива и американец Брекстон «BraX» Паулсен. Практически год ребята жили в Китае, заслужили прямое приглашение на The International 2013, но в Сиэтле вылетели в числе первых. После турнира команду покинули God и 1437, а на их место пришли немец Доминик «Black^» Рейтмайер и сингапурец Николас «xFreedom» Лим. В конце 2014 года команда распалась. У MiSeRy и Pajkatt возникали трудности с взаимодействием в игре с Black^, а также их беспокоило небольшое количество официальных игр, в то время как европейские коллективы играли едва ли не каждый день. Это и стало основной причиной распада команды.

Доминик «Black^» Рейтмайер — путешественник-рекордсмен

За свою игровую карьеру немецкий игрок побывал уже в стольких командах, представляющих разные страны и регионы, что если завтра мы увидим его в составе какой-то аргентинской или индонезийской пятёрки — никто даже не удивится. Black^ — самый опытный легионер в Dota 2, гуру этого дела. Началось всё как раз с LGD.Int. После распада команды он единственный остался в Поднебесной, где продолжил играть сначала за CIS Game, а затем и Vici Gaming. Затем последовало возвращение на полгода в Европу, после чего Доминик перебрался в Малайзию, где защищал цвета Fnatic. Прошлой весной он пробовал свои силы в ливанской команде E-LAB, а также турецкой HWA Gaming. С сентября 2016 года Доминик живёт в Сингапуре и выступает за Team Faceless. Кроме того, в послужном списке немецкого игрока присутствует тренерская работа за корейскую MVP. Как признаётся сам Black^, ему это по душе, таким образом он не только развивает свои профессиональные качества, но и путешествует, о чём мечтал с детства. Интересно, куда занесёт судьба Рейтмайера ещё?

Джесси «JerAx» Вайникка — MVP.Hot6, Южная Корея

Мало того что Black^ сам активно разъезжает по миру, он ещё и активно агитирует за это других европейских игроков. Именно он предложил финну Джесси «JerAx» Вайникку присоединиться к MVP.Hot6. На тот момент JerAx был малоизвестным, но подающим надежды игроком, скитающимся по разного рода миксам. Как позднее признался сам Джесси, время, проведённое в Южной Корее, пошло ему только на пользу. Там он научился полностью отдаваться своему делу, стал профессионалом. Именно этот момент оказался переломным в его карьере, так как по возвращении в родную Европу он стал настоящей звездой, что подтвердил не одним выигранным трофеем.

Тал «Fly» Айзик — compLexity Gaming, США

Это сейчас мы знаем Fly как одного из лучших капитанов и стратегов современной доты, но в начале карьеры ему никак не удавалось добиться больших высот, пока он не перебрался за океан. В преддверии The International 2015 Тал улетел в Штаты, чтобы присоединиться к compLexity в надежде пробиться на главный турнир года. Ребятам удалось это сделать, и кадры неистовой радости от победы в американской квалификации в одно мгновение разлетелись по Сети. На самом турнире команда продемонстрировала очень яркую и зрелищную игру. Новые впечатления и свежие идеи побудили Тала на создание команды Monkey Business, которая впоследствии стала OG — четырёхкратным чемпионом мэйджоров.

СompLexity Gaming — шведский десант

Через несколько месяцев после того как Fly покинул американскую команду, compLexity вновь кинула взор на легионеров. Воспользовавшись распадом состава Ninjas in Pyjamas, она пополнилась трио шведских игроков: Линусом «Limmp» Бломдинома, Расмусом «Chessie» Бломдином и Симоном «Handsken» Хаагома. На протяжении года команда была одной из сильнейших в американском дивизионе, что постоянно подтверждала на международной арене, но провал в этапе «уайлд-кард» на TI6 поставил под сомнения дальнейшее желания шведов находиться в составе. Как заявлял Limmp, он жаждал выступать в более сильном коллективе, да и желание вернуться домой было очень сильным.

Роман «Resolut1on» Фоминок — Digital Chaos, США

Настоящей сенсацией для всего СНГ-сообщества стала новость о переходе лидера Team Empire в американскую команду Digital Chaos. Желание попробовать свои силы в иностранном коллективе зародилось у Романа Фоминка по завершении The International 2015, а окончательное решение он принял после неудачной попытки отобраться на The Shanghai Major. Стремление быть лучше, развиваться и достигать новых вершин позволило украинскому игроку быстро влиться в интернациональный состав DC. Это уже через полгода принесло свои плоды — второе место на The International 2016. Возможно, успешный пример Resolut1on, с которым Андрей «Mag» Чипенко долгое время играл вместе в составе Team Empire, и сподвиг его сменить обстановку.

Джимми «DeMoN» Хо — TnC Pro Team, Филиппины

В преддверии The International 2016 легенда американской сцены Джимми Хо решил использовать свой шанс пробиться на турнир в Сиэтле вместе с TnC. Тогда эта новость не особо всколыхнула дота-сообщество, ведь Джимми уже не раз мотался по миру и даже играл в Корее. Но DeMoN и его команда оставили за бортом соревнования двукратных на тот момент чемпионов мэйджора OG, заняв в итоговом зачёте 7-8-е место. Как позже признался сам игрок, в какой-то момент перед стартом турнира он разуверился в своих силах и даже размышлял над завершением карьеры, но успешное выступление вернуло его веру в успех и желание побеждать.

Из Team Secret в Team SEAcret

После каждого провального выступления Клемент «Puppey» Иванов меняет состав — об этом знают все. Но каково было удивление всех фанатов, когда Team Secret после The International 2016 представила обновленную пятёрку с тремя азиатскими игроками: Пио «MP» Ной, Чжэн «MidOne» Йек Най и Санг Дон «Forev» Ли. Это был первый опыт, когда игроки с Востока перебрались на Запад, а не наоборот. Последовали примеру также и другие участники распавшейся корейской команды MVP Phoenix. Ким «QO» Сионйоп и Ду Ёнг «DuBu» Ким присоединились к американским коллективам Wanted и Team Onyx соответственно.

Анатан «Ana» Пхам — OG, Европейский Союз

Спустя всего несколько дней после анонса от Team Secret последовали известия и от OG. «Молодая кровь готова перебраться на Запад», — говорилось в релизе обновленного состава OG. Австралиец Анатан «Ana» Пхам начинал свою карьеру в Китае, где защищал цвета Invictus Gaming, заменяя самого Луо «Ferrari_430» Феичи. В составе «Зелёных», куда его пригласил Тал «Fly» Айзик, Пхам уже успел выиграть два мэйджора. Его смело можно назвать самым титулованным легионером.

Абед «Abed» Юсоп — Team Onyx, США

Филиппины не только принимают легионеров, но и отправляют за рубеж своих игроков. Юный талант Абед Юсоп принял решение выступать за американскую команду легко и быстро, но сам переезд дался непросто. После одобрения со стороны родителей и бюрократической волокиты он перебрался в Штаты, где стал участником состава Team Onyx, ныне выступающего под тегом Digital Chaos. Вместе с этой командой он впервые поехал на мэйджор.

Как видим, в большинстве случаев смена обстановки, путём переезда в дальние страны, положительно сказывалась на карьере игроков. Так и для Андрея «Mag» Чипенко первый поединок в составе филиппинской команды Mineski завершился победой. Впереди немало турниров, и перемещение игроков из региона в регион может привести к тому, что на предстоящем The International 2017 наши фанаты будут болеть не только за команды, представляющие СНГ, но и за «своих» легионеров в составе иностранных коллективов.