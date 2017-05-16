Возвращение. 9 фактов о pro100, которые вы могли не знать

На прошлой неделе известный киберспортсмен Даниил «Zeus» Тесленко объявил о возрождении команды pro100. Для украинских (и не только) болельщиков этот тег означает действительно много, на «демках» и видеороликах об этой команде выросло не одно поколение киберспортсменов.

Мы вспомнили 9 интересных фактах из истории команды.

1. Начиналась харьковская команда pro100 в начале нулевых отнюдь не как коллектив по Countre-Strike. Впервые этот клановый тег использовал Quake-игрок Антон Беленисов, которые вместе с товарищами по игре был завсегдатаем местного клуба BlackDragon. Лишь несколько позже к любительскому проекту присоединилась одна из лучших городских команд по CS.

2. Иоанн «Edward» Сухарёв и Михаил «Kane» Благин в итоге стали самыми известными игроками из первого состава pro100. Даниил Тесленко, возрождающий историческую команду, присоединился лишь в 2004 году.

3. Впервые команда прогремела на всё СНГ после турнира ASUS AutumnCup 2004, где заняла третье место. Это сейчас странно вспоминать, что украинские команды были готовы довольствоваться лишь бронзой, но тогда — в золотые времена российского киберспорта — этот результат действительно был очень достойным.

4. Уже на следующем турнире самой престижной серии в нашем регионе pro100 обыграли грозных Virtus.pro в финале и заняли первое место.

5. В 2005 году команда pro100 отобралась в финальную часть турнира WorldCyberGames, которая прошла в Сингапуре. Забавно, но играть украинским киберспортсменам пришлось в Counter-Strike: Source, так как именно она была выбрана основной дисциплиной Киберолимпиады.

6. Уже в 2006 году, вернувшись в Counter-Strike 1.6, команда pro100 смогла выйти из группы WCG в итальянском городе Монца. Кстати, по иронии судьбы украинцы тогда попали в одну группу с россиянами из Virtus.pro.

7. Коллектив pro100 является трёхкратным чемпионом именно зимних турниров серии ASUS Cup. Кроме этого, они выиграли и один летний чемпионат в 2007 году.

8. Игроки Михаил «kane» Благин, Иоанн «Edward» Сухарёв и Даниил Тесленко уже после распада pro100 были приглашены выступать в Virtus.pro. Двое последних через несколько лет оказались в том самом золотом составе NatusVincere.

9. Тренером нового состава pro100 по CS:GO стал легендарный российский киберспортсмен Иван «F_1N» Кочугов, хорошо известный Даниилу Тесленко по совместной игре в forZe.