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Мнение пользователей соцсетей о Quake Champions
Текст: Артём Ращупкин

DOOM на стероидах. Как обычные геймеры оценивают Quake Champions

Открытое бета-тестирование нового проекта вызывало массу обсуждений. Кто-то называет игру халтурой, а кто-то не может оторваться от неё.
17 мая 2017, среда. 12:15. Киберспорт

12 мая стартовало открытое бета-тестирование Quake Champions. Практически сразу после этого в социальных сетях разыгралась настоящая драма: одни игроки то и дело ругали новый многопользовательский шутер, так как он либо не запускался, либо вылетал, другие не могли описать своего восторога, третьи — плевались от Quake Champions, называя её халтурой. Подборка самых интересных мнений об игре — в нашем материале.

Бывший тренер Cloud 9 Алекс Пенн, просидев за игрой весь уик-энд, считает Quake Champions неидеальной, но чертовски фановой.

Профессиональному киберспортсмену вторят и обычные геймеры — Quake затягивает: «Не могу перестать играть в него».

Кто-то даже считает, что с режимом Sacrifice можно потерять несколько лет своей жизни, окунувшись в него с головой: «Настоящий хаос. Это фантастика!»

Режим Sacrifice понравился и игроку под ником travis style. Также он поделился впечатлением о персонажах игры. По мнению игрока, танки в Quake Champions выглядят предпочтительнее других за счёт своей живучести.

«О, как я скучал по тебе», — пишет Kristoffer Bergqvist об одном из персонажей Quake Champions Рейнджере.

Некоторые игроки проводят параллели между реалиями игры и окружающей действительностью. Один из пользователей обратил внимание на пресловутый «русский след»: «Даже в Quake Champions есть русский персонаж». Речь о киберклоне Visor, являющимся продуктом разработки российского ГРУ. У персонажа русский акцент и брутальные шутки.

Другой геймер пошутил над представленным в игре «однофамильцем» только что избранного президента Франции.

Нашлись и такие, для кого Quake Champions — самая настоящая халтура.

Однако далеко не все считают, что проект проигрывает в сравнении с последней DOOM. По мнению Dairy Cow, Overwatch и DOOM выглядят играми для детей на фоне брутального и быстрого «Квейка».

Редактор самого популярного на Украине онлайн-ресурса ITC.ua Сергей Светличный считает, что новый Quake не похож на Overwatch.

Sudalin сравнивает новый Quake Champions с легендарной Quake III: Arena.

На поток лестных отзывов не смогла повлиять даже заявленная разработчиками модель распространения и необходимость покупать героев за деньги.

Игра ещё не вышла, а первые гайды уже доступны в сети. Дима Науменко знает, как научиться правильно прыгать.

Однако далеко не всем игрокам удалось прикоснуться к прекрасному после запуска открытого бета-тестирования.

«Коротко о Quake Champions», — пишет на своей странице в твиттере Dellord Annihilus. А рядом представлен скриншот вечной загрузки.

Игрок на самом деле прав. Quake Champions пока выглядит сырой. Разработчикам предстоит поработать с исправлением технических багов, но есть все основания полагать, что к релизу игры всё исправят.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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