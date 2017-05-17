«Он же игрок в доту, а не в карты». Как прошёл первый турнир по «Гвинту»

13 мая в студии ESL, расположенной в Катовице, прошёл первый турнир по карточной игре «Гвинт: Ведьмак». На соревнования привезли популярных киберспортсменов в Hearthstone, владельца Evil Geniuses Питера Дагера, который приехал веселиться, и четырёх ребят, пробившихся через отборочный этап в Америке и Европе. Рассказываем, как прошли соревнования от CD Projekt с призовым фондом $ 100 000.

Школьный учитель

Заляпанная серыми пятнами погода словно грязная простыня после стирки обычным порошком. В такой день только сидеть дома и забыть, что существует дверь. Дома здесь тоже облеплены каким-то кариесным налётом. Шахтёрский город с ужасной экологией, но живущий киберспортом. Студия ESL, окружённая зелёным забором из деревьев, находится где-то на отшибе. Пока едешь до неё от вокзала, успеваешь насмотреться на пустынные просторы и неказистые сараи рядом с огородами. Зато за высоким прозрачным забором большая территория с обезличенными зданиями на современный манер. Внутри ничем не примечательного двухэтажного дома, вытянутого как мармеладный червячок, скрыта просторная студия, оформленная под средневековую таверну.

— А можно сделать пару фотографий? — интересуется Мириам Кой, жена Эйдриана «Lifecoach» Коя, который в феврале заявил, что больше не будет играть на стримах в Hearthstone.

— Можно. Только, пожалуйста, не публикуйте листы с колодами игроков.

— Да не, мне студию показать всего лишь.

— О'кей.

Игроков привозят за полтора часа до начала открытия и первого матча. Для прессы и сотрудников CD Projekt выделена отдельная комната с пуфиками, настольным футболом и шведским столом. Игрокам дали возможность сидеть отдельно и готовиться к матчам. У всех свои распечатки с колодами, которые заранее утвердили судьи соревнований. Но сами соперники представления не имеют, кто чем играет. Поэтому участники каждый раз по-шпионски заглядывают в листы, пока готовятся. Чтобы не забивать голову глупостями, ребята сменяют друг друга за настольным футболом или возле дивана. Рядом с киберспортсменами всегда весело и шумно.

Посмотреть соревнования позвали и видных стримеров с Twitch.tv. Англичанин по имени Мэтью держится как настоящий аристократ. По нему и не скажешь, что он ведёт трансляции на Twitch.tv, а в будние дни работает в школе. Элегантный синий костюм, профессорские манеры и располагающая дружелюбность.

— Я преподаю математику и английский, обучаю детей 4-11 лет простым навыкам на компьютере в начальной школе, — рассказывает Мэтью.

— А они знают, что вы стримите «Гвинт»?

— В основном некоторые из них находят канал в YouTube, а не Twitch. 11-летние обычно спрашивают: «А у тебя есть канал в YouTube?» Но я стараюсь не говорить об этом. Простая преподавательская мудрость.

На Twitch.tv Мэтью знают под ником KingBlackToof. На канал учителя подписаны 8,5 тысячи зрителей, 15 из которых оформили платные подписки. В обычные дни Мэтью смотрят 200-400 человек. Когда он не стримит, то готовит видео для YouTube.

Турнир ещё не начался, а Мэтью рассказывает, как он мотивирован соревноваться с другими игроками. Он впечатлён студией, добротой польской компании и тем, как всё устроено. Когда всех просят пройти в студию, учитель поправляет очки и отправляется к другим приглашённым стримерам. У них своя атмосфера и места рядом с англоязычными комментаторами.

Неоправданные ожидания и провал прогнозов

На турнире CD Projekt нет оголтелых болельщиков, желающих сфотографироваться и расписаться на плакате, только свои: пресса, стримеры, разработчики «Гвинт: Ведьмак» и сотрудники ESL. Каждый человек — участник театрального процесса. Перед открытием проводят репетицию выхода. Киберспортсменов просят пройтись до сцены, когда зазвучит их фамилия. Мёртвые физиономии. Один Питер «ppd» Дагер расчехляет фирменную надменную ухмылку и проходит так, словно ему уже должны вручить приз прямо сейчас. А дальше обычный прогон всего вступления с включением ведущих, показом стартовых роликов и интервью.

За пять минут до открытия всех просят взять флажки с символикой игры, надеть короны на голову, выстроиться в две шеренги и поприветствовать участников состязания. Одобрительный гул, улыбчивые лица и взмахи рук. Чувство как будто оказался на дне рождения. Того и гляди сейчас выйдет рыжеволосая волшебница и начнёт показывать магические фокусы. Но вместо неё косплеер в костюме Гюнтера о’Дима.

Перед турниром Gwent Challenger в сообществе было расхоже мнение, что у киберспортсменов нет и шанса перед парнями, которые прошли отборочный этап. В преимущество ставили результаты в рейтинговых матчах и на квалификации, многолетний опыт в карточных играх от Magic: The Gathering до Hearthstone, как в случае с американцем Барреттом «Vishra» Госсом. Украинец Александр «ProNeo» Шпак и вовсе считался главным фаворитом. На соревнования он приехал вместе с девушкой, которая поддерживала его во время выступления.

Алексею «Oikumena» Распопову в плюс ставили математические способности. Он, как и Мэтью, тоже учитель. Только не в школе, а в одном из крупнейших университетов Москвы. Другой россиянин — Михаил «Fion56» Ястребов — никогда профессионально не увлекался карточными играми. Однако участвовал в самых разных турнирах по MTG. В общем, компания собралась хорошая. Каждый готовился к чемпионату несколько недель, а то и месяцев. Не то что эти киберспортсмены, которые начали усердно играть совсем недавно.

Подобные претензии сложно было отнести только к Эйдриану Кою. Для Lifecoach, который перестал ассоциироваться с одним из умнейших стримеров по Hearthstone, турнир Gwent Challenger значил очень многое. На чемпионат он приехал с другом и главным помощником при подготовке к выступлению Яном «SuperJJ» Янссеном из команды compLexity и Мириам.

— Fion56, ты новичок на соревновательной сцене. Не думаешь, что у него есть преимущество перед тобой, поскольку для него это естественная среда?

— Я думаю, Trump может преподнести сюрпризы, но какого-то преимущества я не вижу.

— У-у-у-у, мне нравится это. Но что на самом деле замечательно, после того как стало известно, что ты играешь с Trump, ты обрадовался. Почему?

— Я очень долго смотрел его видео и стримы, мне они очень нравились, и я рад возможности сыграть с ним лично на LAN-турнире.

— Учитель и его ученик.

С такого предматчевого интервью начинаются соревнования. Американец оценивает свои шансы на 35%, но выдаёт такую серию, что россиянин не выходит из напряжения все пять партий. Морщится, склоняется над монитором, того и гляди туда провалится. На одну игру ушло почти два часа. В этот момент становится ясно, что турнир закончится после полуночи.

Следующие две серии заканчиваются неудачно для игроков из СНГ. Невезение и ошибки сбивают игроков с дистанции. Порой кажется, что на лице досада оставляет неряшливый отпечаток от одного внезапного поражения. А дальше всё как снежный ком. Статистика при подготовке с треском разбивается о хладнокровие. После матчей зрители удивляются: «Если это были лучшие, то почему же они так легко проиграли?» Опыт и психологическая устойчивость оказались сильнее молодости и азарта. Эйдриан «Lifecoach» Кой и Касем «Noxious» Кхиладжи проходят дальше.

15 лет в карточных играх

Не пройдёт дальше и Барретт «Vishra» Госс. Со стороны кажется, что Дагер придавил уверенность соперника одним взглядом. Голубые глаза Питера впиваются в Госса и выводят из равновесия.

— Тебе хорошо знакома соревновательная сцена, но не карточные игры. Как ощущаешь себя здесь?

Питер издаёт привычный мычащий звук, который растягивает как жвачку и выдаёт:

— Да, здесь всё немного по-другому, но в душе я настоящий участник соревнований. Я очень рад играть здесь.

— У Vishra 15-летний опыт игры в картах. Думаешь, это важно?

— Никогда о нём не слышал. Так что нет.

Если вы хоть раз читали про то, кто там с чего орёт, ведущая Мод Гарретт оживила картинку. Она так широко раскрыла рот, словно пыталась подражать зевающему льву. Только лицо не сонное, а удивлённое. Госс улыбается. Он всем своим видом пытается сказать: «Ну, нормально же общались, чего ты начал, а?». Гарретт представляет игроков друг другу и продолжает интервью. Соперник Дагера ничуть не удивился такому словесному удару в спину. Так что он продолжил соревнования в треш-токе.

— Что-нибудь изменилось?

— Нет, он же игрок в доту, а не игрок в карты.

Питер обменивается ухмылками с Госсом. Время доказать на деле, что ты лучший. Но даже здесь Дагер продолжает издеваться. То посмеётся над неудачным ходом, то эмоцию нажмёт в середине партии. Госс не стирает серьёзность с лица всё время. Но Питер продолжает насмехаться. На табло 3:1. Раздосадованный Vishra терпит поражение от чемпиона мира по Dota 2 в 2015 году и одному из лучших капитанов в истории. 15 лет опыта в карточных играх никак не помогают победить самоуверенного очкарика, который играет в киберспорт, а не в доту с картишками.

Позже Питер поблагодарит Баррета за игру и выпьет с ним пива после матчей. Своё поведение на камеру он объяснит желанием разрядить обстановку. Он приехал веселиться, а не с угрюмым лицом выдавливать из себя банальные ответы. Острить и подкалывать — в этом он профессионал.

Агент в строительной компании

Для Михаила «Fion56» Ястребова дать интервью на сцене — как пройти испытание со змеями в «Форт Бойяр». Язык не слушается, слова вязнут на губах, как хурма. Но если вчера он стоял как вкопанный и молчал, то в день турнира разговорился. Но всё равно как-то неуютно перед камерами. Немец с японскими корнями Эйдриан «Lifecoach» Кой на его фоне смотрится совсем другим. Живой, яркий, постоянно улыбающийся. Мириам сидит, поджав ноги, и завораживающе смотрит на мужа. Ей давно за 30, она мать двоих детей, а всё равно ведёт себя как девочка рядом с любимым мужчиной.

Первая партия заканчивается крайне неприятно. Ястребов думал, что у Коя осталась одна карта, а на деле другая. Рассчитывал на победу, а в итоге психанул. Досадное поражение определит исход всей серии. Дальше игра у россиянина просто не пойдёт. Кой как с другой планеты. Он продолжает традицию ещё с Hearthstone тянуть до фитиля, продумывая даже самый очевидный ход и 2-3 последующие за ним.

После победы первые, что он делает, — подбегает к жене. Они целуются и уходят снимать видео для блога. Для этого у Эйдриана есть оператор, который постоянно ходит с камерой и показывает, чем живёт покерный миллионер и кумир молодёжи.

Россиянин с грустным лицом покидает чемпионат. Ястребов понимает, где и как он мог выиграть. И от этого становится ещё досадней. Шахматист с первым разрядом, участник турниров по Warhammer 40 000 за «Сестер битв», игрок на соревнованиях по MTG в формате драфт, агент в строительной компании. Единственный, кто из участников отборочных, попал в полуфинал и выиграл $ 10 000. Как бы он ни выступил в последнем матче, ему есть чем гордиться.

Злой гений

Питер «ppd» Дагер и Касем «Noxious» Кхиладжи — Лютик и Золтан, как их назовёт сообщество после полуфинала. Ничья в первой партии и переигровка. А потом ещё четыре матча в серии, где в каждой получалось на тоненького. Они не тянут до фитиля. Решительные, расчётливые, чётко понимающие, кто и что будет делать для победы. В финальной партии Кхиладжи заставляет Дагера выложиться на максимум. При счёте 41-41 последнее слово остаётся за баллистой, которая переводит очередной ничейный матч в победу. Касем выглядит настолько потрёпанным, что даже не верит в собственный триумф в первые секунды. Зато Питер не стирает радостное выражение. Для него не вылететь в первом раунде — уже хорошо.

— В полуфинальном матче всё решило одно очко. Расстроился?

— О нет, я ни капельки не расстроился. Очень рад находиться здесь. Я удивлён, что выиграл в первой серии, так что покидаю турнир с десятью тысячами долларов. Это круто. И я, и Noxious приехали сюда с одинаковым настроем на турнир и желанием показать лучшее, на что мы способны, и ты видишь, что из этого получилось. Я рад за него. Он как-то говорил, что хочет купить инвалидную коляску для кого-то из родственников на деньги с турнира. Так что я рад за него, — рассказывает мне Дагер.

— Во время матчей ты постоянно улыбался, было заметно, что получал удовольствие от игры, подкалывал постоянно Vishra. Это у тебя такая стратегия была?

— Да не было никакой стратегии. Я просто старался получать удовольствие от всего в течение недели. Я же вообще не ожидал, что выиграю.

— Мне кажется, или когда ты играешь в «Гвинт» и выбираешь героев на драфте в Dota 2, то совершаешь одни и те же движения? Между этими играми действительно так много общего?

— Драфт — как шахматная игра, где ты должен найти правильное решение исходя из того, какого героя ты хочешь взять для команды. И ты в то же время должен понимать, что возьмёт твой противник. То же самое и в карточной игре. Между ними много общего, так что да, «Гвинт» подходит мне.

В этот момент становится непонятно: это Дагер действительно так доволен, что аж светится, или пиво подействовало.

Первый чемпион «Гвинта»

Мигель «MegaMogwai» Гуерреро Леон за секунды со спокойной речи срывается на восторг, как будто кто-то выкрутил ручку громкости на синтезаторе. Его напарник за комментаторским столом Дэйн Макбирд сохраняет спокойствие на протяжении 10-часовой трансляции. Эмоциональный бразилец и более сдержанный коллега — удачное сочетание.

Эйдриан Кой и Касем «Noxious» Кхиладжи выходят на матч уставшими и изнуренными. Впереди ещё полтора часа фантастической игры. Немец складывает руки так, как будто всматривается в пиксели монитора. Игроки назовут эту позу «смотреть в туннель». Кхиладжи тоже не отстаёт в подражании. Так и сидят весь финал. Но это была ночь Lifecoach. Эйдриан провернул несколько необычных комбинаций в безнадёжных ситуациях, после которых вырвал победу.

Кой встаёт из-за стола, жмёт руку сопернику, чешет затылок и начинает о чём-то переговариваться с Кхиладжи. Два бородатых мужика радуются исходу первого турнира по «Гвинт: Ведьмак», хотя Noxious, казалось бы, нечего праздновать. Ведь кольцо победителя и $ 60 000 досталось не ему, а Lifecoach. Американец получит только $ 20 000, что тоже недурно.

Журналисты подлетают к немцу, пока тот не убежал после награждения. Но он всё равно просит дать ему минуту, чтобы поцеловаться с женой. Всё остальное потом.