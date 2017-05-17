Полное погружение. 10 наборов для морского сундука к The International 7

Два месяца назад для всех авторов Мастерской Dota 2 началась горячая пора. Valve открыла конкурс наборов для сундука Collector's Cache. Но если раньше туда просто попадали отличные сеты на разных героев, то в этот раз у сокровищницы и всего турнира появилась определённая тематика — океан и его обитатели. Авторов попросили не зацикливаться на героях «морского» происхождения, вроде Kunkka или Naga Siren, а придумать что-то оригинальное. Мы выбрали 10 интересных наборов, которые отлично впишутся в подводную карту Dota 2.

Tentacular Corsair дл Monkey King

Лихой Обезьяний король во время подготовки сокровищницы обзавёлся сразу несколькими крутыми наборами в Мастерской. Но пиратская версия больше всего подошла герою, вечно ищущему приключений. Тут тебе и осьминоги, и сундуки с сокровищами, и даже подзорная труба, чтобы лучше рассмотреть все с самого высокого дерева. А при должных усилиях аниматоров этот сет может превратиться в настоящее произведение искусства.

Sunken HMS для Tinker

Судьба этого пирата сложилась явно посложнее, чем у Monkey King. Этот Tinker носит на себе чуть ли не целый корабль и готов дать залп из всех орудий. Ракеты выпустит небольшая пушка, а ослепит отражением луча подготовленный гарпун. Набор смотрится круто и при близком рассмотрении, и в игре, но не слишком вписывается в «технологичность» самого героя. Хотя последнее время такие мелочи Valve явно не волнуют.

Scubawerk для Clockwerk

Второго техника вселенной доты решили не посвящать в пираты, а отправить покорять морские глубины. Clockwerk нарядили в плотный скафандр, наградили маской, похожей на подобный предмет для Tidehunter и снарядили гарпуном вместо гаечного ключа. Коги ему заменили опасными минами. С двумя баллонами кислорода за спиной маленький гном готов покорять глубины любого MMR.

Wyvern of the Sea для Winter Wyvern

Vici Gaming явно неровно дышат к морозным героям. Сначала Tusk, теперь сет для Winter Wyvern. За выполнение заказа китайской организации взялись Stephors и Anuxinamoon. Набор получился необычный, похожий на смесь коралла и какой-то экзотической морской твари. Кто сказал, что океан обязательно должен быть теплым?

Manta Rayder для Batrider

Ещё одна потрясающая работа от Мастерской DNADota. Этот набор приглянется любителям диснеевских мультфильмов и ярких тропиков. Конечно, имя героя намекает на то, что он должен ездить на летучей мыши, но морская тематика позволила авторам экспериментировать с ездовыми животными. Скат и окружающие его рыбки отлично впишутся в морскую атмосферу. Только… Как он будет гореть?

Abyssal Watcher для Enigma

Если одни создатели увлеклись пиратской тематикой и морскими гадами, то Yuri, автор из СНГ, решил припомнить существ мифических. Ктулху, владыка миров, спящий на дне океана, оказался идеальным прототипом для набора на Enigma. Зеленым его сделать не позволит цветовая гамма героя, а вот сочетать в себе черты человека, осьминога и дракона можно легко. А целая армия маленьких Ктулху-эйдалонов уже готова выдвигаться на «фарм» леса.

Tangaroa's Oath для Beastmaster

Кайтиаки — защитник неба, моря и земли у маори наделены большими полномочиями и огромной ответственностью. Их задача — защищать окружающую среду. Beastmaster в сете от Threepgood! выглядит как настоящий новозеландский воин. Но самой примечательной деталью этого набора стали не крюки, как у Pudge, а призываемые животные. Место кабана и сокола заняли скат и акула на маленьких ножках.

Treasure Hunter для Gyrocopter

Думаете, корабли — это только для Адмирала Kunkka? Как бы не так. Gyro в наборе от Sith Happens перебрался с привычного вертолета в огромный корабль, набитый сокровищами. Он охраняет свои богатства залпами из больших пушек, а место ракеты занял огромный молот. Таким точно надолго можно оглушить фрага.

Bohemian Summer для Mirana

Мирана и её Саган приютили у себя странное существо — крылатку, наполовину льва, наполовину рыбу. Животное росло под наставничеством кошки, так что прыгает так же легко и заменяет для своей хозяйки ездовое животное. Чешуйчатая морда и перепончатые лапы словно созданы для того, чтобы рассекать морские глубины. Набор от Anuxi как всегда проработан до самых мелочей, так что на украшениях животного и его хозяйки можно разглядеть самую мельчайшую бусинку.

Rare lobster from the depths для Nyx Assassin

Главный хит Мастерской, который очень долго держится на первых строчках популярности. Шкурка лобстера легла на модельку Nyx как родная. Он всё так же подергивает головой, шевелит хвостом и клацает клешнями. От такого милого обитателя глубин не ждёшь подвоха. Главное сразу понять, что это именно Nyx, а не элемент декора морской карты.