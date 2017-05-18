Free Wings. Как чемпионы мира не получили зарплату, но заработали бан

17 мая в социальных сетях во всех регионах появились сообщения о том, что действующие чемпионы мира бывшие игроки Wings Gaming получили пожизненный бан от китайской киберспортивной ассоциации. Для киберспорстменов это означает окончание карьеры в регионе. Затем начали всплывать подробности внутреннего конфликта между игроками, тайных предложений от EHOME и практически заговора против WIngs. Разбираемся, кто виноват в произошедшем и что теперь делать команде.

Как и почему игроки WIngs ушли из организации?

19 апреля игроки команды сообщили, что покидают организацию. Причиной стали финансовые проблемы владельца команды. В течение двух месяцев он не выплачивал киберспорстменам зарплату, постоянно переносил сроки и перестал общаться с командой в привычном формате.

«Мы обычно получали зарплату 8-го числа каждого месяца, но за тот месяц (февраль) нам не платили до 15 марта (8 марта зарплаты не было). Когда мы подписали первые контракты с клубом, то надеялись, что участвуем в создании профессионального киберспортивного клуба, тогда владелец часто к нам приезжал и общался с нами. Но после TI он ни разу к нам не зашёл, да ещё и стал задерживать зарплату, так что наши отношения испортились», — написал в блоге Чжан «y'» Юпин.

Из-за финансовых проблем игроки состава по Dota 2 решили уйти из организации и выступить на следующих турнирах под собственным названием и брендом Team Random. Владелец Wings Gaming это решение киберспортсменов не прокомментировал.

К чему это привело?

Team Random неудачно выступила на The Kiev Major, заняв 9-16-е место. 1 мая аналитик и переводчик Джек «KBBQ» Чен сообщил, что четверо игроков состава задумались об окончании карьеры.

«Команды, победившей на The International 2016, больше нет. Только один игрок останется на профессиональной сцене и будет выступать», — сообщил Чен.

Через несколько дней после этого заявления игроки Team Random разъяснили ситуацию: они планируют взять небольшой перерыв до окончания трансферного окна, чтобы решить будущее команды. На их настрое сказалось состояние здоровья Чу «Shadow» Цзэюя, а также возможное возобновление учёбы Чжана «faith_bian» Руида.

Тогда же появились первые слухи о возможных санкциях со стороны ACE (китайской киберспортивной ассоциации). По информации источников, приближенных к игрокам, они покинули организацию самовольно, не придя к соглашению с владельцем компании. Позже эти слухи подтвердил портал uuu9, опубликовав материал о том, что Wings Gaming намерена подать в суд на киберспортсменов за невыполнение контрактных обязательств.

В Китае эту информацию не восприняли всерьёз, ведь там подобные случаи обычно не рассматриваются в судебном порядке.

17 мая стало известно, что пятеро бывших игроков Wings Gaming получили пожизненный бан от ACE. О судебном разбирательстве пока ничего неизвестно.

По информации источников, приближенных к игрокам, они покинули организацию самовольно, не придя к соглашению с владельцем компании. Позже эти слухи подтвердил портал uuu9, опубликовав материал о том, что Wings Gaming намерена подать в суд на киберспортсменов за невыполнение контрактных обязательств.

Что такое ACE и каковы её полномочия?

ACE — киберспортивная ассоциация в Китае, которая позиционирует себя как орган, выступающий в защиту прав игроков. На деле организация управляет одной из самых крупных и развитых киберспортивных сцен мира. По своей сути она похожа на Футбольную Ассоциацию в Англии или KeSPA в Южной Корее. А решения внутри нее принимают менеджеры и владельцы двадцати крупнейших киберспорпортивных клубов. Больше всего влияния оказывают LGD, Newbee и IG.

Ассоциация занимается организацией собственных турниров и поддерживает молодых игроков. Новым клубам она даже предлагает финансовую поддержку с серьёзными зарплатами, помощью в аренде тренировочных баз и регистрации на чемпионатах.

ACE регулирует не только отношения между игроками и организациями, но и занимается контролем региональных турниров и квалификаций. Чтобы участвовать в местных отборах, необходимо если не состоять в ассоциации, то иметь с ней хорошие отношения.

Как пояснил владелец iG, между игроками и Wings был заключен нестандартный для ACE контракт, а сама организация так полностью и не присоединилась к ассоциации. Это серьёзно усложняло взаимодействие клубов с киберспорстменами и было «тревожным звонком».

Откуда бан и что он значит?

Представители Wings не подписывали контрактов с ассоциацией, так что она не могла прямо судить их взаимоотношения. Но это не мешает ей осуждать игроков со своей колокольни. Организации не могут без лишних заморочек выкупить киберспорстменов, а те позволяют себе самовольно уходить из команды. Подобные действия нарушают правила ACE.

Сильные китайского мира доты провели заочную встречу в WeChat, в которой участвовали менеджеры 20 организаций. Они приняли решение наложить бан на действующих чемпионов мира. Теперь игроки не могут участвовать в турнирах, проходящих под эгидой ACE, и вступать в другие команды, у которых заключён контракт с ассоциацией. Причём менеджер IG в блоге рассказал, что речь даже шла об исключении из ассоциации любого клуба, который выйдет на контакт с бывшими игроками Wings. А происходить всё это может без официального анонса.

Но по словам менеджера Team NP Хелены Сюй, это решение по сути не является баном.

По тому, что я вижу сейчас, это не столько бан, сколько бойкот против бывших игроков Wings со стороны других китайских организаций, — написала она на своей странице в “Твиттере”.

Что происходит внутри команды?

А теперь самая интересная часть.

Как оказалось, дружная команда Random, называвшая себя «семьей», внутри была не так крепка. Как только игроки получили «приговор» от ACE, они постарались рассказать всю историю. Получилась мыльная опера из набора постов от Ли «IceIce» Пенга и Чу «Shadow» Чжэюя в Weibo, которые сложились в неприятную картину.

Shadow в небольшом блоге рассказал, что, когда игроки покидали организацию, они понимали серьезность ситуации. Но пообещали друг другу, что «лицом к лицу столкнутся с любыми препятствиями, вплоть до бана». При этом среди киберспорстменов был уговор, что они больше не будут сотрудничать и контактировать с владельцем Wings Gaming Се Чжоуюй.

Тем временем саппорт Чжан «y» Юпин и хардлайнер Чжан «Faith_Bian» Руида получили выгодное предложение от EHOME. Чтобы оформить переход, игроки пошли извиняться перед владельцем бывшей организации и просить его подписать сделку мирно. Естественно, в тайне от своих партнёров по команде, которые были бы против этого шага.

Только опоздали y’ и Faith_Bian всего на один день. Они связались с менеджерами Wings и EHOME 14 мая, а первое совещание по вопросам игроков состоялось 13-го числа. Чтобы сгладить ситуацию, капитан бывших Wings решил отправить представителям ассоциации письмо с извинениями и признаниями вины. В нём Юпин заявил, они вдвоем собирались все уладить мирным путем, а вот shadow, iceice и bLink сопротивлялись и не хотели идти на контакт. Так что y' и Faith_Bian решили покинуть Team Random, чтобы не накалять обстановку. Чтобы избежать бана, они переезжали между семью городами в течение двух недель, пытаясь договориться с разными организациями.

Так как мы с Faith_Bian хотели максимально быстро и честно решить ситуацию, мы связались с остальными членами команды, чтобы обсудить с ними план действий. Но, к сожалению, достичь согласия нам не удалось. По этой причине я и Faith_Bian решили покинуть Team Random. Прошу вас принять мои искренние извинения! А также дать одобрение моему сотрудничеству с организацией Wings Gaming, — написал капитан команды в открытом письме к ACE.

Скриншот этого письма опубликовал у себя на странице IceIce, демонстрируя, как предательски поступили два его уже бывших партнера.

Каков итог? Команда оказалась разбита на два лагеря, все пятеро игроков получили пожизненный бан и очернённую репутацию. EHOME временно дала заднюю с предложением к y’ и Faith_Bian, опасаясь наказания от ACE и ожидая окончательного решения. iceice и Blink готовы бросаться на амбразуру, отбивая свои права, а Shadow и вовсе задумался об окончании карьеры

В последнем посте Shadow сказал, что они обговорили всё с товарищами по команде, извинились друг перед другом и наладили дружеские отношения. Ну хоть что-то закончилось хорошо.

Кто виноват?

Все.

Организация, которая не выплачивала зарплату игрокам, и ее владелец, не выходивший с ними на контакт.

Киберспортсмены, которые решили не обращаться в вышестоящую инстанцию, чтобы решить проблему. По заявлению менеджмента IG, они могли рассчитывать на защиту и даже компенсацию потерянных средство со стороны ACE. Ассоциация разрешила бы им перейти под крыло другой организация и помогла с оформлением переходов. Игроки действительно нарушили контракты и должны понести за это наказание.

ACE, осудившая только киберспортменов, но не наказавшая владельца Wings. Еще в 2014 году портал GosuGamers опубликовал большой материал, посвященный коррумпированности ассоциации. В нем утверждалось, что ACE давно защищает скорее интересы организаций, их хозяев и инвесторов, чем самих игроков. В ситуации с Wings многие увидели конфликт интересов: владельцы LGD, IG и Newbee просто запретили своим прямым конкурентам участвовать в квалификациях на международные турниры.

Китайское сообщество, которое боится обсуждать проблемы ACE. Сейчас игрокам пришлось развесить перед глазами все грязное белье этой драмы, но до сих пор никто не решается всерьез осудить ассоциацию или выступить с протестом. Ведь можно последовать за бывшими игроками Wings и больше не попасть ни на один крупный чемпионат в Китае ни в качестве игрока, ни в качестве комментатора.

Когда игроки комментаторы боятся делать что-то или озвучивать своё мнение из страха перед “организацией”, которая должна защищать их… это грустно, — написала Келли Онг Ксяо Вей.

Что говорят в сообществе?

Сообщество не стало вникать в подробности разборок между игроками. Их волнует решение ACE о пожизненном запрете. Да, киберспорстмены нарушили договор, но должно ли наказание быть настолько суровым?

Комментатор студии RuHub Владимир «Maelstorm» Кузьминов назвал вынесенное решение «перебором».

Сотрудник Mars Media Димитрий Вэллетт, который контактирует с игроками, понадеялся, что ACE пересмотрит свое решение.

«Я просто жду, когда ACE изменят своё решение на бан на 1 год. Представить не могу, какая драма развернётся в Китае».

Менеджер Evil Geniuses Филлип Арам предположил, что срок наказания не должен превышать времени действия контрактов. После этого игроки должны иметь возможность присоединиться к другой команде и продолжить участие в местных чемпионатах.

Аналитик и переводчик Джек «KBBQ» Чен был еще категоричнее в своих суждениях и оценил все состояние региональной сцены:

«Ситуация с Wings — это страшное напоминание о том, что случится, если в китайской доте что-нибудь не изменится. Тогда подобные команды могут перестать существовать», — заключил он.

В стороне от обсуждения не остались и китайские игроки. Общее мнение выразил Бай «rOtk» Фан на своей странице в Weibo. Пока все обвиняли игроков в разрыве контрактов, они позабыли, что все началось с нарушения обязательств со стороны организации.

«Организация WIngs первой сделала неверный шаг, задержав зарплату и не постаравшись уладить проблемы как можно быстрее. Игроки Wings поступили неправильно, самовольно уйдя из команды. Они должны были решать эту проблему через ACE, чтобы ассоциация вынесла свое решение в отношении организации А после решения всех проблем, они могли бы собраться впятером и разрешить все внутренние разногласия. Но по какому праву они выдают пожизненный бан? За всю свою 6-7-летнюю карьеру я был фанатом только одной команды, и мое мнение не нуждается в объяснении. В 2016 году они защищали честь китайской доты. В этой ситуации я просто зритель, но надеюсь, что клуб решит все проблемы, а ACE им поможет», — написал Фан.

Что делать?

Действующим чемпионам мира советуют или просто ждать, пока разросшаяся драма заставит ACE пересмотреть решение, или направить жалобу на бывшую организацию. Ведь если они смогут доказать, что ушли из клуба обоснованно, то решение ассоциации будет нелогичным.

Если команда останется в том же составе или сохранит хотя бы троих игроков, то она может рассчитывать на прямое приглашение хотя бы на The International 7. Однако киберспорстмены не смогут ни тренироваться, ни играть в Китае.

Со стороны им предлагают простейшее решение: собраться впятером и уехать в другой регион. SEA или Европа — не имеет значения. Вряд ли какая-либо крупная организация откажется от возможности подписать команду, гарантировавшую себе поездку на чемпионат мира. Проблема состоит только в оформлении документов и культурной адаптации.

А ещё можно ждать, когда на проблему обратит внимание Valve. Но этого может никогда не случиться, потому что компания отдала бразды правления в регионе Perfect World и ACE.

Но если смотреть глобальнее, то Китай вплотную подошел к решению о создании объединения игроков. Настоящего, решение в котором принимают сами киберспортсмены, а не владельцы команд. Вчера об этом рассуждали Бай «rOtk» Фан, Чжан «xiao8» Нин, Чжан «LaNm» Чжишен, Рей «ELeVeN» Янвей и другие известные персоны.

Я не знаю, как обстоят дела в других профессиях, но что такого должен сделать профессиональный игрок в футбол или баскетбол, чтобы получить пожизненный бан? — спросил Чжан «LaNm» Чжишен.

«Где вообще видано, чтобы игроков банили за то, что они не получили зарплату?» — ответили ему.