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Обзор игры Prey 2017
Текст: Андрей Загудаев

Космос как предчувствие. Пять шагов к пониманию Prey

Космический хоррор Prey получился замечательной, но во многом спорной игрой. Рассказываем, как проще всего её понять и влюбиться.
18 мая 2017, четверг. 16:30. Киберспорт

Продолжаем рассказ о важных событиях, которые происходят в смежной игровой индустрии. В начале мая на прилавках магазинов появился космический хоррор Prey. Издательство Bethesda на выдало журналистам пресс-копий до выхода игры, поэтому мы публикуем своё мнение только сейчас. Учитывая, что Prey разделила публику (нам игра очень понравилась), мы решили написать не обычную рецензию игры, а составить просто путь из пяти шагов к пониманию нового произведения от Arkane Studios. Если вы пройдёте его до конца, значит вам пора бежать в магазин за игрой.

Шаг первый. Prey — это хоррор про одиночество в космосе

В Prey рассказывается альтернативная история будущего, в котором Кеннеди не погиб, а Хрущёв не стал показывать американцам кузькину мать, что привело к деловой дружбе двух государств. По сюжету вы оказываетесь на большой базе «Талос-1» (или по-советски «Клетка»), на которой завелись странные пришельцы, а почти все её постояльцы погибли. Что и как произошло на базе, вам и предстоит узнать во время прохождения.

Космос сейчас в трендах развлекательной индустрии, но это не значит, что sc-fi понравится всем. Особенно такой — медитативный, неспешный, как в Prey. В игре абсолютно гнетущая атмосфера и местами почти хичкоковское напряжение, что тоже, прямо скажем, на любителя. Поэтому Prey, простите за штамп, игра не для всех. Но тем, кто молится на «Космическую одиссею» Кубрика, не может жить без «Чужого» или книг Лема и Кларка, Prey должна понравиться.

Шаг второй. Prey — это immersive sim

Prey относится к одному из элитарных жанров игровой индустрии, так называемому Immersive Simulator, или криво, но по-русски — «симулятору погружения». Это комплексный жанр со своими законами и правилами. Например: неизменный вид от первого лица, всегда несколько путей решения внутриигровых задач, реалистичный искусственный интеллект и так далее. Immersivesim также обычно снабжаются очень высоколобыми и глубокими историями с кучей отсылок к религии, искусству, политики и многому другому. Поэтому до конца понять, что хотел (и хотел ли) сказать автор в той или иной игре, не очень понятно.

Такой набор основ подразумевает и определённый сценарий игры. Prey раскрывается, когда вы перестаёте спешить и начинаете изучать буквально каждый уголок игры. Отдельный штрих всех immersivesim — огромное количество записок, аудиофайлов, электронных писем, которые будут встречаться во время прохождения главным героем. Их ни в коем случае нельзя пропускать, ведь в них содержится не только большая часть истории, но и подсказки по прохождению. В общем, если вам нравится неспешный въедливый стиль игры, то от Prey, как и от любого другого представителя жанра, вы будете без ума.

Шаг третий. Prey — старомодная и сложная игра

Третий шаг напрямую вытекает из второго. Immersivesim — очень консервативный жанр, и изменения для осовременивания игры (кроме графики) здесь обычно не сильно приветствуются. Именно поэтому в играх подобного жанра нет кинематографических сюжетных вставок, никогда не меняется перспектива, при которой мы не только смотрим на игровой мир под определённым углом, но и чувствуем, что полностью управляем собственным героем (тот самый вид от первого лица). Условно говоря, за исключением внешнего вида, Prey — это игра без времени. При желании она могла бы выйти в таком виде и в 2005, и в 2010 годах.

Ещё один важный элемент, который намекает нам на элитарность и бескомпромиссность immersivesim’ов, — сложность игры. Ни для кого не секрет, что современные игры стали намного проще по сравнению с тем, что было даже 10-15 лет назад, не говоря о восьмибитной или шестнадцатибитной эпохах. Но Prey способна выбить дурь из современного ленивого игрока. Даже на низшем уровне сложности бывает непросто, что говорить про высшие. Но такая сложность мотивирует думать: не просто бежать напролом на монстра, а стараться использовать окружение в качестве щита, специальные способности и другие умения. Далеко не все, даже хорошие, современные игры могут похвастать этим.

Шаг четвёртый. Prey — игра «на один раз»

Prey — стопроцентно сюжетная одиночная игра. В ней нет мультиплеера, социализации и прочих штук, которые могут растягивать игровой процесс в некоторых играх на годы (например, в FIFA). По большому счёту, это одноразовая игра — перепроходить её, конечно, можно, но каких-то новых эмоций и сюрпризов во время повторного прохождения не будет. Во многом потому, что авторы в Prey запихнули столь мощную историю, что дважды получить сильные впечатления от сюжета и других вещей всё же не получится.

И в современных реалиях не каждый игрок готов платить вот за такое развлечение. Prey можно пройти за 10 часов, а можно — за 50, но это всё равно никогда не сравнится с сессиями в Dota 2 или ту же FIFA. Но если вам наплевать на продолжительность, на реиграбельность и прочие термины из игровых журналов, то Prey вам понравится.

Шаг пятый. Prey — умная игра

Это пятый и самый важный шаг навстречу любви к Prey. В игровой индустрии, так сложилось исторически, правит бал техническая сторона игр — графика, игровой процесс, внутриигровые механики и так далее. Это правильно, потому что именно в интерактивности кроется главное достоинство игр. И именно поэтому разработчики редко уделяют повышенное внимание в своих играх сценарию, контексту и другим вещам, за которые мы вообще любим искусство.

Prey — это скорее исключение из правил. Вместо с отточенными игровыми механиками тут прекрасно уживаются цитаты из Бергмана, Ницше и даже Библии. Авторы игры не стесняются расставлять по всей игре и отсылки к произведениям великих фантастов. И во многом именно контест и «второе дно» игры позволяет понять истинный смысл и замысел сюжетной части Prey. Поэтому если для вас сюжетные игры это не только стрельба и беготня, если вы мало-мальски разбираетесь в литературе, кино и прочем, то уровень Prey вас приятно удивит.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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