Баба Аня, давай! Самые знаменитые пенсионерки-стримерши

Зарабатывающие на пожертвованиях зрителей стримеры нередко придумывают себе фишки, которые позволяют им предстать в лучшем свете перед своей аудиторией. Но не нужны никакие дополнительные легенды, когда пожертвования оказываются прибавкой к пенсии. 59-летняя Анна Сандалова из Искитима, что в Новосибирской области, стримит с прибаутками и танцами. В её арсенале Counter-Strike, «Танки» и MineCraft. «Я не боюсь пробовать новые игры, – говорит пенсионерка. – Просто надо попробовать, а то опозорюсь тут перед вами играючи». Дополнительной популярности каналам бабы Ани придало общение с журналистами портала «НГС.Новости», которые смогли выяснить, как всё начиналось.

Баба Аня из Искитима

К миру игр Анну Михайловну приобщили её внуки, старшему из которых сейчас уже 18 лет. «Раньше в Dendy играли, потом перешли на Sega, компьютер. Потом уже внуки показали мне MineCraft. [Они] начали играть ещё школьниками, я их гоняла от компьютера, а раз в игру вошли – игру нельзя бросать. Внуки мне говорят: «Баба, сядь, тут надо доиграть, чтобы время не ушло». Начала доигрывать и потом сама втянулась», – рассказывает пенсионерка.

Её каналу на YouTube чуть больше года, а недавно внуки завели для неё и аккаунт на Twitch.tv.Она ещё только разбиралась в правилах стриминга, когда один из первых зрителей одарил её немалой суммой.

Мне задонатили 41 тыс. руб. Я не ожидала, вообще не верила, что так может быть. Я пошла и купила клавиатуру, наушники, мышку и продолжала стримить.

Обеспечив себя всем необходимым для игры, Анна Михайловна стала тратить донат на подарки младшему внуку. Подруги бабы Ани не знают о её увлечении играми, зато сестра с удовольствием разделяет её интересы, чтобы отдохнуть от огорода.

Пенсионерка из Искитима далеко не самая пожилая геймерша, фору ей могут дать многие «божьи одуванчики»на Западе, где видеоигры гораздо раньше стали неотъемлемой частью массовой культуры.

Рекордсменка Дорис

Самым пожилым чемпионом по видеоиграм считается американка Дорис Селф, лучшая игровая форма которой пришлась на эпоху аркадных автоматов. В далёком 1984 году в возрасте 58 лет Дорис набрала 1 112 300 очков в аркадной игре Q*bert. В то время по этому платформеру проводилось немало соревнований.

Молодые участники всерьёз не относились к миловидной бабушке, посмеивались над её желанием участвовать в турнирах, а в результате пасовали перед её хваткой.

Дорис Селф продолжала играть на аркадных автоматах вплоть до собственной гибели в автомобильной аварии в 2006 году. В своих последних соревнованиях она принимала участие в возрасте 70 лет.

Хардкорная Дорин

Англичанка Дорин Фокс пристрастилась к видеоиграм в 1980-х. В то время её не минуло повальное увлечение SuperMarioBros., которая долгое время оставалась любимой игрой. Дорин признаётся, что её интересы разделял муж, с которым они провели долгие часы за GTA. Сейчас 80-летней вдове удаётся поиграть разве что с внуком, над которым она нередко берёт верх в CallofDuty. В игре Дорин Фокс забывает о родственных связях, и любящая бабушка на время становится опасным и жестоким противником.

Жизнерадостная Ширли

81-летняя Ширли Карри освоила не только видеоигры, но и все самые популярные соцсети. Её подписчики в «Твиттере» называют Ширли просто бабушкой, а производители компьютерной периферии с удовольствием преподносят ей в подарок собственную продукцию. Первым роликом на её канале в YouTube стала видеозарисовка, не относящаяся к играм, которую Ширли выложила в 2015 году. Вскоре после этого бабушка решила залить видео своей игры в Skyrim и на следующее утро проснулась знаменитой. За одну ночь запись собрала более 11 тысяч комментариев, в которых пользователи умилялись увлечению пожилой женщины. Сейчас у неё почти четверть миллиона подписчиков и более 450 видео, посвящённых любимой игре.

Бабушка решила залить видео своей игры в Skyrim и на следующее утро проснулась знаменитой. За одну ночь запись собрала более 11 тысяч комментариев.

Ширли любит шутить, что её приобщение к видеоиграм началось в те годы, когда большинство её нынешних подписчиков ещё носили подгузники. Первой игрой, полностью завладевшей вниманием Ширли, стала Civilization 2. По мнению бабушки, видеоигры благотворно влияют на работу мозга и мелкую моторику. Многочисленные фанаты Ширли из числа её ровесников только подтверждают это.

Моложавая Кэтлин

В 2012 году все английские газеты облетела история столетней пенсионерки Кэтлин Коннел. За четыре года до этого дочь подарила ей портативную консоль NintendoDS, которая, по мнению самой Кэтлин, позволила ей сохранить ясность ума вплоть до векового юбилея. Она ежедневно запускала на приставке всевозможные головоломки и проводила за ними по два часа в сутки. К столетию по паспорту умственная активность бабушки оценивалась на уровне 64 лет, а физически она сама ощущала себя не старше 80.