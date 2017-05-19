Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
Новые подробности об игровых режимах и особенностях Destiny 2
Текст: Георгий Ядвидчук

«Это конец твоего пути». Что мы знаем о Destiny 2

Новые подробности об игровых режимах и особенностях многопользовательской игры от Bungie, показанные на мероприятии в Калифорнии.
19 мая 2017, пятница. 13:30. Киберспорт

В центре Jet Center в городе Хоторн стоит восторженный визг — здесь студия Bungie устроила мировую премьеру Destiny 2, продолжения популярного многопользовательского шутера. Фанатам показали не только видео игрового процесса стартовой миссии, но и планеты, систему кланов и классовые способности. При этом некоторые пользователи отметили, что со сцены звучал классический маркетинговый треп, а по существу за 60 минут рассказали не так-то уж и много. Представляем вам краткий конспект презентации.

Кампания

В первые минуты выступления разработчики вывели на экран два ролика. В стартовом видео рассказывается о Стражах и создании Города (последнего поселения на Земле).

Во втором видео игрокам показывают, с чего начинаются события Destiny 2. На Город нападает армия Красного легиона, которая предварительно отключила систему ПВО и уничтожила все орбитальные спутники. Армия осаждает оплот человечества, а огромный корабль присасывается к сфере, известной как Странник, нависшей над последним поселением на Земле.

После короткого вступления начинается экшн. За семь минут успевают показать новый интерфейс, способности классов, оружие (да, в Destiny 2 теперь есть миниган) и главного злодея — генерала Красного легиона Доминуса Гоула. Именно он завершает стартовую миссию кампании фразой «Это конец твоего пути».

По словам сотрудников Bungie, человечество терпит крах в попытках отстоять Город с первого раза. Они вынуждены покинуть мир, поскольку лишены силы и ресурсов. Главная задача в Destiny 2 — уничтожить Гоула и вернуть себе родной дом.

Помимо Земли игроки посетят такие планеты, как Титан, Ио и Нессус. На Земле новой областью станет European Dead Zone, которая не вошла в Destiny 1.

Классы

На презентации показали три класса со своими подвидами. Сколько их всего будет в игре, пока неизвестно.

У чернокнижника (Warlock) подкласс — Dawnblade. Ключевой способностью станет Daybreak (лечит себя и союзников в обозначенном месте).

Подкласс охотника (Hunter), как и в Destiny 1, — Gunslinger. Ультимативное умение позволит или автоматически перезарядить оружие, или накопить энергию ближнего боя.

Подкласс титана (Titan) — Striker — очень похож на своего собрата из Destiny 1. Однако и его переработали. Например, при активации главной способность Fist of Havoc можно при помощи одной кнопки сделать рывок вперед или при помощи другой совершить прыжок в определенную точку и нанести урон.

Помимо этого, в игре появятся и новые подклассы. У титана это будет Sentinel, а у охотника Arcstrider.

Оружие

Система вооружения стала более гибкой по сравнению с Destiny 1. В игре будет три слота под пушки разных типов. В первом и втором расположены автоматы, пистолеты-пулеметы (элементальное и кинетическое). В третьем — ракетница, дробовик или оружие ближнего боя (силовое).

Активности

Сражения в мультиплеерном режиме Crucible, рассчитанном на бои между пользователями, теперь проходят в формате 4 на 4. Основной фокус разработчики сделали на маленькие команды. Кроме того, в Destiny 2 появится новый режим Countdown. Подробности о нём пока не разглашаются.

В открытом мире появятся NPC, которые будут выдавать задания, не связанные с основным сюжетом. Подобного типа миссии называются приключения (Adventures). На карте также появятся места с сокровищами под названием Lost Sectors. Игрокам предстоит исследовать локацию, в конце которой будет ждать сундук и босс. И это помимо разных лайв-событий и возможностей, которые перекочуют в Destiny 2 из предыдущей части. Самое главное — больше не нужно выходить на орбиту, чтобы переключиться на понравившуюся активность.

Кланы

В игре впервые появится система кланов с уровнем прокачки, особыми наградами и возможностью изменять флаг братства по вкусу.

Для тех, кто не состоит ни в каких командах, но хочет сходить в «рейд», появится кооперативный режим Guided Games. Он позволит изучать контент высокого уровня вместе с участниками кланов.

Blizzard App

На PC игра будет распространяться через цифровой магазин Blizzard App (в прошлом Battle.net).

«Будучи фанатами Destiny, мы были счастливы узнать, что сиквел выходит и на PC, — заявил Майк Морхайм, СЕО и соучредитель Blizzard Entertainment. — Мы рады поддержать Destiny 2 в качестве первой игры, выпущенной не самой Blizzard, но на нашей платформе».

Своё решение в Blizzard объяснили стремлением помочь Bungie не создавать отдельный сетевой клиент и ускорить процесс разработки. Destiny 2 будет пользоваться всеми функциями сервиса, в том числе и стримингом в Facebook. Из других особенностей: поддержка разрешений до 4К (3820x2160), разблокированная кадровая частота, настройка угла обзора (FOV), расширенные настройки графики, поддержка мыши и клавиатуры и игровой чат.

Полную презентацию с озвученными роликами на русском можно посмотреть ниже.

Многопользовательский шутер Destiny 2 выйдет на PS4 и Xbox One 9 сентября. На PC игра появится, по словам разработчиков, «позже».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Новости. Киберспорт
19 мая 2017, пятница
14:13 Vega Squadron обыграла Newbee на StarLadder i-League Invitational
13:18 Team NP получила приглашение на Zotac Cup Masters
12:08 ESL заключила соглашение с «Фейсбуком»
11:37 Александр «XBOCT» Дашкевич: я уже не играю в «Анжи»
00:26 Mousesports и Immortals пригласили на DreamHack Summer 2017
18 мая 2017, четверг
22:33 Рак Валера будет предсказывать матчи гранд-финала Wargaming.net League
22:32 Опубликован дебютный трейлер игрового процесса Destiny 2
20:05 Virtus.pro выиграла Mr. Cat Invitational
18:37 TNC Pro Team вышла в плей-офф StarLadder i-League Invitational
16:52 Piter Pokir и DoubleAim присоединились к Natus Vincere
16:39 Александр «XBOCT» Дашкевич не попал в заявку Cyber Anji на TI7
14:53 TNC Pro Team и Alliance одержали первые победы на SL i-League Invitational
13:55 Елена «mEG» Урусова: поляки экономят силы на более серьёзные мероприятия
13:24 Компания PepsiCo стала партнёром ESforce
11:58 Чжан «Faith_Bian» Руида: мы с Чжаном «y'» Юпином ведём переговоры с EHOME
11:30 Бай «rOtk» Фан: организация Wings первой поступила неверно, задержав зарплату
17 мая 2017, среда
22:33 Virtus.pro уступила BIG в стыковых матчах EPL Season 5 EU Relegation по CS:GO
20:30 Tempo Storm подписала тренера и игрока по LoL
19:28 Публичное бета-тестирование «Гвинта» стартует 24 мая
17:12 Дзюба и Вагнер Лав попали в новую команду недели в FIFA 17
17:08 Конг «StrifeCro» Шу стал игроком Phoenix1 по Hearthstone
15:36 Анонсирована Pro Evolution Soccer 2018
15:17 Hala Ares дисквалифицирована с отборов CIS Minor Championship по CS:GO
14:40 Лай «AhJit» Джай Сон стал игроком состава Fnatic по Dota 2
14:07 Арсений «ceh9» Триноженко присоединился к тренерскому штабу pro100 по CS:GO
13:53 Игроки Wings получили пожизненный бан от Китайской киберспортивной ассоциации
13:41 Melancholy одержала победу в турнире от CyberAnji по Dota 2
11:57 Blizzard добавит функцию копирования колод в Hearthstone
10:01 Team Infused подписала состав по CS:GO
09:42 Gambit Esports пропустит квалификации на ESL One Cologne 2017 по CS:GO
16 мая 2017, вторник
19:27 Team EnVyUs подписала двух новых игроков по LoL
17:28 Киберспортивная команда Comanche по Dota 2 нашла совладельца
15:47 В рамках фестиваля «Серебряный меркурий» обсудят тенденции в киберспорте
15:26 Тибан «1437» Сива присоединился к составу TNC Pro Team
13:05 Антон Черепенников: мы не будем проводить крупные турниры на Yota Arena
12:25 Призовой фонд Mid-Season Invitational 2017 достиг 1,7 млн долларов
10:16 Линкольн «fnx» Лау: это я решил уйти из состава
15 мая 2017, понедельник
20:19 Immortals отправили на скамейку запасных Линкольна «fnx» Лау
19:59 Кирилл «Likkrit» Малофеев: настало время начать новую историю
19:43 Михаил «Kira» Гармаш: у меня уже нет желания играть в M19
19:32 LAN-финал CIS Minor по CS:GO пройдёт в Москве
19:30 Alliance объявила о «переоценке» состава перед закрытием трансферного окна
18:01 В Dota 2 выпустили патч 7.06
16:17 PvPStejos и Kira покинули M19
16:07 Эйдриан «Lifecoach» Кой прекратил выступления за G2 Esports
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
© championat.com, 2000–2017