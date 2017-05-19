«Это конец твоего пути». Что мы знаем о Destiny 2

Новые подробности об игровых режимах и особенностях многопользовательской игры от Bungie, показанные на мероприятии в Калифорнии.

В центре Jet Center в городе Хоторн стоит восторженный визг — здесь студия Bungie устроила мировую премьеру Destiny 2, продолжения популярного многопользовательского шутера. Фанатам показали не только видео игрового процесса стартовой миссии, но и планеты, систему кланов и классовые способности. При этом некоторые пользователи отметили, что со сцены звучал классический маркетинговый треп, а по существу за 60 минут рассказали не так-то уж и много. Представляем вам краткий конспект презентации.

Кампания

В первые минуты выступления разработчики вывели на экран два ролика. В стартовом видео рассказывается о Стражах и создании Города (последнего поселения на Земле).

Во втором видео игрокам показывают, с чего начинаются события Destiny 2. На Город нападает армия Красного легиона, которая предварительно отключила систему ПВО и уничтожила все орбитальные спутники. Армия осаждает оплот человечества, а огромный корабль присасывается к сфере, известной как Странник, нависшей над последним поселением на Земле.

После короткого вступления начинается экшн. За семь минут успевают показать новый интерфейс, способности классов, оружие (да, в Destiny 2 теперь есть миниган) и главного злодея — генерала Красного легиона Доминуса Гоула. Именно он завершает стартовую миссию кампании фразой «Это конец твоего пути».

По словам сотрудников Bungie, человечество терпит крах в попытках отстоять Город с первого раза. Они вынуждены покинуть мир, поскольку лишены силы и ресурсов. Главная задача в Destiny 2 — уничтожить Гоула и вернуть себе родной дом.

Помимо Земли игроки посетят такие планеты, как Титан, Ио и Нессус. На Земле новой областью станет European Dead Zone, которая не вошла в Destiny 1.

Классы

На презентации показали три класса со своими подвидами. Сколько их всего будет в игре, пока неизвестно.

У чернокнижника (Warlock) подкласс — Dawnblade. Ключевой способностью станет Daybreak (лечит себя и союзников в обозначенном месте).

Подкласс охотника (Hunter), как и в Destiny 1, — Gunslinger. Ультимативное умение позволит или автоматически перезарядить оружие, или накопить энергию ближнего боя.

Подкласс титана (Titan) — Striker — очень похож на своего собрата из Destiny 1. Однако и его переработали. Например, при активации главной способность Fist of Havoc можно при помощи одной кнопки сделать рывок вперед или при помощи другой совершить прыжок в определенную точку и нанести урон.

Помимо этого, в игре появятся и новые подклассы. У титана это будет Sentinel, а у охотника Arcstrider.

Оружие

Система вооружения стала более гибкой по сравнению с Destiny 1. В игре будет три слота под пушки разных типов. В первом и втором расположены автоматы, пистолеты-пулеметы (элементальное и кинетическое). В третьем — ракетница, дробовик или оружие ближнего боя (силовое).

Активности

Сражения в мультиплеерном режиме Crucible, рассчитанном на бои между пользователями, теперь проходят в формате 4 на 4. Основной фокус разработчики сделали на маленькие команды. Кроме того, в Destiny 2 появится новый режим Countdown. Подробности о нём пока не разглашаются.

В открытом мире появятся NPC, которые будут выдавать задания, не связанные с основным сюжетом. Подобного типа миссии называются приключения (Adventures). На карте также появятся места с сокровищами под названием Lost Sectors. Игрокам предстоит исследовать локацию, в конце которой будет ждать сундук и босс. И это помимо разных лайв-событий и возможностей, которые перекочуют в Destiny 2 из предыдущей части. Самое главное — больше не нужно выходить на орбиту, чтобы переключиться на понравившуюся активность.

Кланы

В игре впервые появится система кланов с уровнем прокачки, особыми наградами и возможностью изменять флаг братства по вкусу.

Для тех, кто не состоит ни в каких командах, но хочет сходить в «рейд», появится кооперативный режим Guided Games. Он позволит изучать контент высокого уровня вместе с участниками кланов.

Blizzard App

На PC игра будет распространяться через цифровой магазин Blizzard App (в прошлом Battle.net).

«Будучи фанатами Destiny, мы были счастливы узнать, что сиквел выходит и на PC, — заявил Майк Морхайм, СЕО и соучредитель Blizzard Entertainment. — Мы рады поддержать Destiny 2 в качестве первой игры, выпущенной не самой Blizzard, но на нашей платформе».

Своё решение в Blizzard объяснили стремлением помочь Bungie не создавать отдельный сетевой клиент и ускорить процесс разработки. Destiny 2 будет пользоваться всеми функциями сервиса, в том числе и стримингом в Facebook. Из других особенностей: поддержка разрешений до 4К (3820x2160), разблокированная кадровая частота, настройка угла обзора (FOV), расширенные настройки графики, поддержка мыши и клавиатуры и игровой чат.

Полную презентацию с озвученными роликами на русском можно посмотреть ниже.

Многопользовательский шутер Destiny 2 выйдет на PS4 и Xbox One 9 сентября. На PC игра появится, по словам разработчиков, «позже».