Принципиальное противостояние. Лучшие матчи Natus Vincere и Team Secret

В мире есть немного команд по доте, чьи матчи из раза в раз собирают сотни тысяч зрителей. Поклонникам не важно, в какой форме находятся игроки, решит ли что-то исход серии или это просто шоу-матч. А когда встречаются две такие команды, зрительский успех обеспечен. 19 мая Natus Vincere и Team Secret разыграют европейскую квоту на один из самых ожидаемых турниров сезона, Epicenter в Москве. Перед важным противостоянием вспоминаем историю встреч составов под управлением Клемента «Puppey» Иванова и его бывшей команды.

Квалификация ESL One New York, 23 сентября 2014 года

Первая встреча между Team Secret и Natus Vincere. «Сикреты» только что прошли серьезную проверку боем против Virtus.pro и им нужно было отшлифовать результат. А Natus Vincere уже разыгралась с обновленным составом и собиралась доказать его состоятельность. На кону была не только честь и выяснения, «кто был прав» после The International 4, но и путёвка на ESL One. Победитель этой встречи обеспечивал себе поездку в Нью-Йорк, а проигравшему предстояло покорять нижнюю сетку. Тогда «рождённым побеждать» не удалось остановить разогнавшийся поезд Team Secret. Драфты и перерыв между картами заняли больше времени, чем сами игры. Слишком лёгкие 2:0 для Puppey.

Dota Pit League, 19 марта 2016 года

Между этими матчами Natus Vincere и Team Secret встречались на нескольких квалификациях, сталкивались в одной группе на The International 5, но итог всегда оставался одним и тем же — Клемент «Puppey» Иванов выходил победителем. Причём это давалось ему так легко, что поклонники Na'Vi решили, что им в ближайшее время не одолеть бывшего капитана. Надежды на Dota Pit были совсем минимальны — Team Secret только что выиграла шанхайский мэйджор и по праву могла назвать себя лучшей командой мира. Что им могли сделать Na'Vi, которые застревали на последних строчках квалификаций? Но не тут-то было! Na'Vi с тяжёлым боем вырывают победу над чемпионами мэйджора, да ещё и на LAN-финале. Можно долго рассуждать, насколько Team Secret тогда недооценили соперников, были расслаблены или планировали перестановки в составе, но это не отнимает у Natus Vincere отличной игры и первого важного результата в очном противостоянии.

SL i-League StarSeries S2, 24 июля 2016 года

Турниры за пару недель до The International всегда оставляют двоякое впечатление. Никогда не поймёшь, кто тут «не палит страты», а кто «разминается перед главным турниром года». Team Secret в обновлённом составе прошла открытые квалификации и мясорубку региональных отборов в Европе, а Natus Vincere и в финале ESL One отметилась, и на только что прошедшем The Summit показала неплохой результат. В верхней сетке борьба между командами получилась напряжённой, но победа ушла в копилку Puppey. В финале Na'Vi как будто начала турнир с чистого листа, а закончилась серия не только победой команды из СНГ, но и обнулённым счётчиком, на которым натикало почти два года без чемпионских титулов.

Квалификация Dota 2 Asia Championships, 4 февраля 2017 года

Одна из самых напряжённых и интересных серий между Na'Vi и Team Secret. Команды столкнулись в одной группе на квалификации на DAC. По большому счёту эта серия ничего не решала и была дебютной для обеих команд на этих отборах. И оттого она получилась ещё более динамичной и зрелищной, а не нервной. Каждая игра — по 40 минут и с десятками убийств по всей карте. Вторая карта противостояния стала одной из самых зрелищных за весь отборочный этап турнира, а её судьбу решила буквально одна удачная драка. В этот раз Na'Vi оказалась сильнее, но Secret отомстила своим противникам, не пустив их в плей-офф квалификации.

Квалификация EPICENTER: Moscow Season 2, 11 мая 2017 года

Последний раз Na'Vi и Team Secret встречались чуть больше недели назад в верхней сетке отборов на Epicenter. Этот матч собрал сотни зрителей в прямом эфире, а хайлайты матча на разных каналах собрали больше полумиллиона просмотров. Dendi отметился и провальными, и шикарными Reverce Polarity, MidOne засветился с крутым моментом убийства на Templar Assassin, а Khezu смог записать себе в актив ещё несколько шикарных инициаций.

Неделю назад Team Secret оказалась немного сильнее. Только вряд ли сейчас это можно считать показателем. Теперь и ставки выше, и патч другой.

Матч между Na’Vi и Team Secret пройдёт сегодня, 19 мая, и начнётся в 18:00 мск.