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Пять изменений Pro Evolution Soccer 2018
Текст: Георгий Ядвидчук

C «Барселоной» только в гору. 5 изменений Pro Evolution Soccer 2018

Первая игра в серии футбольного симулятора, где разработчики кардинально изменили всё.
19 мая 2017, пятница. 19:15. Киберспорт

17 мая компания Konami анонсировала очередное продолжение Pro Evolution Soccer. ВPES 2018 так много изменений по сравнению с предыдущей частью, что про них не так-то и просто рассказывать. В Konami признают, ни в одном выпуске серии за последние 10 лет не было такого. Коротко о том, что поменялось в PES 2018.

Геймплей

Основная фишка нового PES— функция Real Touch +. Она позволяет футболистам по-разному принимать мяч грудью, головой или ногами в зависимости от высоты и скорости полёта. Кроме того, разработчики улучшили системы пробития штрафных и пенальти, дриблинга и отбора мяча. Как уверяют авторы игры, матчи в PES 2018 будут проходить в более реалистичном темпе.

Интерфейс

Разработчики улучшили пользовательский интерфейс во всех меню и режимах игры, а также добавили настоящие изображения футболистов на экран тактики и my Club.

Игровые режимы

В PES 2018 добавили кооператив. Теперь пользователям доступны матчи 2 на 2 и 3 на 3 с поддержкой локальной игры за одной консолью или компьютером. ВPES 2018 также вернулся выбор случайного матча (Random Selection Match). Изменения коснулись Master League и PES League. В этих режимах появились предсезонные игры, новая система трансферов, предматчевые интервью и сцены в раздевалке.

Графика

Визуальная составляющая PES 2018 тоже значительно изменилась. Благодаря новой системе RealCaptureосвещение во время дневных и ночных матчей, выход на поле и состояние газона будут выглядеть реалистично.

Помимо этого, Konami переработала поведение футболистов и полностью изменила технологию захвата движений. В PES 2018 можно будет увидеть новые анимации походки, поворотов и положения корпуса. В анонсе утверждается, что форма на игроках тоже сидит по-разному. Новое соглашение с командами, которые уже работают с Konami, позволит перенести на цифровые модели футболистов татуировки спортсменов.

Улучшенная PC-версия

Разработчики обещают выпустить полноценную версию для пользователей Steam. Это коснётся как графики, так и внутриигрового контента.

Премьера первого трейлера Pro Evolution Soccer 2018 состоится 13 июня во время презентации на выставке E3 2017. Также в этом месяце пройдёт киберспортивный чемпионат PES League, где разыграют призовой фонд в размере $ 200 тыс.

Футбольный симулятор Konami выйдет 14 сентября на PC, PS3, PS4, Xbox 360 и XboxOne.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Pro Evolution Soccer 2017
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