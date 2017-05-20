С миру по нитке, или Эволюция компендиумов The International в Dota 2

Призовой фонд The International 2017 вот-вот пробьёт отметку в $ 10 млн, благодаря продажам боевых пропусков к турниру. Для этого понадобилось чуть более двух недель, хотя ещё три года назад разработчикам удавалось собрать такую же сумму за два месяца. Как компендиум превратился из обычной интерактивной книги, вмещающей в себя набор из нескольких функций, в полноценную кладовую подарков, сокровищниц и возможностей — в нашем обзоре.

Призовой фонд The International 2017 за две недели продажи компендиума вплотную приблизился к $ 10 млн. Раньше такую сумму удавалось собирать за два месяца.

The International 2013

Краудфандинговая кампания длилась 96 дней — собрано $ 1,274,380

Первый компендиум был выпущен 7 мая 2013 года, и его стоимость, как и сейчас, составляла $ 10. Внешне он действительно выглядел как интерактивная книга, в которой можно было листать страницы, просматривая содержимое. Помимо полного доступа ко всей информации о The International, владельцы получали возможность предсказывать результаты турнира, участвовать в голосованиях, например за лучшего игрока турнира, и получать за это награды.

Конечно, этого было мало для того, чтобы заставить игроков поверить в необходимость покупки такого предмета, поэтому разработчики подогрели интерес с помощью сверхплановых целей для сообщества, по достижению которых все обладатели заветного эксклюзивного билета получали дополнительные награды. Также Valve заявила, что 25% с продаж будут перечисляться в призовой фонд турнира.

Прогресс достижений сообщества на TI3

Сообществу удалось выполнить шесть целей, за достижение которых игроки получили усилитель боевых баллов, улучшение для курьера, особый стиль интерфейса, насмешку, возможность выбрать участников для турнира 1 на 1, а также предмет качества Immortal. Последняя цель предоставляла владельцам компендиума возможность выбрать следующего героя для добавления в игру, но так и не была достигнута. Ближе к самому турниру Valve добавила красок компендиуму фэнтези-командой, карточками игроков и возможностью выбрать участников для Матча всех звёзд.

The International 2014

Краудфандинговая кампания длилась 73 дня — собрано $ 9,331,105

В следующем году Valve сорвала настоящий куш по сравнению с предыдущим турниром. Главной причиной успеха стало революционное введение системы уровней компендиума. Так, помимо целей для сообщества, каждый мог «прокачать» свой пропуск, выполняя разные задания или делая прогнозы, за что получал в награду сокровищницы, а также стили и эффекты для предметов. Но самое главное: очки можно было просто купить в магазине, и 25% от их продаж также направлялись в призовой фонд The International, что сыграло немаловажную роль в достижение отметки в $ 10 млн, за которую и полагалась последняя награда за цели для сообщества.

Главной причиной успеха в 2014 году стало революционное введение системы уровней компендиума: каждый мог «прокачать» свой пропуск, выполняя разные задания или делая прогнозы.

Каждый год интерактивная книжка имеет уникальную цветовую гамму

Новинками на этот раз стали голосование за героев, которые получат предмет редкости Arcana (сообщество проголосовало за Phantom Assassin), новое озвучание (Spectre), обновлённую модель (Faceless Void), а также набор смайликов для чата, специальный комплект внутриигровой музыки, погодные эффекты для игровой карты, статуи, баннеры для серии убийств, голосовую насмешку.

The International 2015

Краудфандинговая кампания длилась 101 день — собрано $ 16,829,613

Компендиум 2015 года оказался наименее богатым по количеству нововведений, но отнюдь не по их качеству. Среди новшеств обладатели интерактивной книги (к слову, это был последний год, когда компендиум имел форму книги) нашли лишь комплект новых вардов, конкурс видеороликов, новый стиль карты в виде пустыни, внутриигровой комментатор, комикс и редкий предмет для героя Axe. Также здесь впервые появился аналог нынешних квестов: владельцам компендиума предлагалось каждую неделю выполнить три специальных задания.

Награды за уровни в компендиуме TI5

Но настоящий фурор произвели сокровищницы, некоторые предметы из которых сейчас стоят баснословных денег. Для тех, кто изрядно опустошил свои кошельки в попытке выбить из них редкие и ультраредкие предметы, Valve подготовила специальную награду — эксклюзивную мини-копию чемпионского Аегиса в масштабе 1:5 за 1000-й уровень компендиума. Кроме того, эти игроки получили некоторые особые игровые эффекты.

The International 2016

Краудфандинговая кампания длилась 89 дней — собрано $ 19,170,460

Прошлый год стал особенным: компендиум потерял очертания интерактивной книги и преобразился в полноценный набор с огромным количеством заданий, достижений и наград. Впервые сообщество осталось без «плюшек» за целевой призовой фонд, вместо этого награды выдавались по достижении конкретных уровней боевого пропуска. Чтобы привлечь внимание тех, кто никогда не тратился на подобного рода покупки, разработчики внедрили систему сезонного матчмейкинга, по итогам которого можно было заменить свой обычный рейтинг по окончании турнира.

В 2016 году сообщество впервые осталось без «плюшек» за целевой призовой фонд, вместо этого награды выдавались по достижении конкретных уровней боевого пропуска.

На этот раз владельцев компендиума ждала полноценная линейка квестов, состоящая из трёх стезей. Выполняя задания, игроки получали боевые очки, за счёт которых и поднимали уровень своего пропуска. Также еженедельно каждый обладатель билета получал в свой актив специальные жетоны, которые можно было ставить на победу в игре, получая за это двойное вознаграждение. Важным нововведением оказались также и еженедельные боевые кубки, которые собирали сотни тысяч игроков, желающих почувствовать волнение в соревновательных играх.

Динамика роста призовых фондов

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The International 2017 Battle Pass аккумулировал практически все вышеперечисленные функции предыдущих компендиумов, а также обзавелся некоторыми новинками. Среди них — кооперативная кампания Siltbreaker, состоящая из двух актов. Именно на неё возлагают большие надежды как игроки, так и разработчики, ведь всем хочется сохранить традицию, когда призовой фонд нового турнира оказывается больше предыдущего.