Первый чемпион. Как рождалась главная легенда СНГ в Dota 2

История Данила «Dendi» Ишутина, выигравшего первый чемпионат мира по Dota 2 и ставшего примером для многих игроков по всему миру.

Если бы сообществу Dota 2 нужно было выбрать лицо игры, то Данил «Dendi» Ишутин стал бы одним из главных претендентов. Когда-то Гейб Ньюэлл назвал его самым харизматичным игроком в мире. Вечно улыбающийся львовский парень с взъерошенными волосами и тонкими чертами лица повзрослел вместе с этой игрой. За свою десятилетнюю карьеру Данил был и чемпионом мира, и главным аутсайдером турнира, но он никогда не позволял себе опускать руки.

Как воспитать киберспортсмена

Вряд ли родные Dendi могли представить, что всегда воспитывали в нём киберспортсмена. Отец, водивший Данила на рыбалку, показал ему важность усидчивости и выдержки. Мама-музыкант, посадив за пианино, подарила дота-миру одного из самых быстрых и одарённых игроков. Занятия танцами помогли Данилу свободно чувствовать себя на сцене перед многотысячной публикой. А бабушка купила компьютер.

Как и все младшие дети, свои первые игры Dendi увидел из-за спины брата. С ним они играли в Quake и Doom, открывали второй WarCraft. Но после свадьбы брат переехал и забрал с собой и компьютер. Тогда Данил сделал для себя второе открытие — рядом с домом находилось интернет-кафе.

Dendi нравились компьютерные игры, но вряд ли он посвятил бы им жизнь, если бы не трагедия в семье. Отца, который был лучшим другом Данила, забрал рак. Мальчишка пытался спрятаться от боли потери и не нашёл ничего лучше, чем уйти с головой в игры.

«Я действительно стал больше времени проводить за компьютером. Это как попытка отвлечься. Наверное, это и было начало. То, что побудило меня играть ещё больше. Может, я бы и не играл совсем, если бы не это», — рассказывал Данил в фильме Free to Play.

Dendi прошёл обычный для многих киберспортсменов путь. Сначала Counter Strike, потом WarCraft 3 с множеством карт, среди которых выделилась DotA. В WC3 он успел стать чемпионом в нескольких местных турнирах, хотя играть приходилось ночью, когда скорость Интернета была 32 kB/s.

Свою первую команду в DotA Данил собрал сам — просто написал большой пост на форуме, удивившись, что среди участников международных турниров не нашлось сборной Украины. Сейчас Dendi считает, что это был немного глупый подростковый поступок. Но тогда он получил место саппорта в украинском составе, познакомился с другими игроками и сделал первый шаг в киберспорт.

Первый чемпион

Карьера Данила — путевая карта, по которой можно изучать развитие дота-сцены в СНГ и в мире. Лучшие игроки, первые организации и турниры от местных до мировых. Он колесил по Украине, ездил в Москву, летал покорять Китай и Париж. Начав карьеру игрока в 17 лет, уже через год Dendi один за другим штурмовал чемпионаты, держась в тройке лучших.

«Я делаю это шаг за шагом. Если вижу, что выбранный стиль игры даёт результат, я продолжаю в том же духе. Я люблю рисковать, но, как и всегда, сначала рассчитываю, стоит ли результат риска. Простая математика», — объяснял свой агрессивный стиль игры Данил.

Он стал игроком, который мог всё: пойти в сложную линию на Mirana, «фармить» лес на Witch Doctor или покорять мид на Shadow Fiend или Dazzle. Он и сам уже сходу не сможет припомнить все чемпионаты и остановки, которые прошёл за несколько лет.

Команда DTS, в которой выступал Dendi, вполне оправдывала звание одной из главных сил европейской сцены. Но их основным соперником стали не шведы, американцы или ребята из России, а китайцы из EHOME, которых заслуженно называли «роботами». Соперничество началось на ESWC 2010, где DTS уступили в финале представителям Поднебесной, практически ничего не успев сделать в 29-минутной карте.

«Встретимся в следующей жизни», — передавал им привет Dendi.

Реванш удалось взять несколькими месяцами позже, в ноябре 2010 года. Тогда лучшие команды мира собрались на самый престижный турнир сезона — World Dota Championship 2010. Настоящий чемпионат мира. Нет, голливудской встречи в финале не получилось — команды столкнулись в первом же матче. Сумасшедшая игра, вошедшая в историю мировой DotA-сцены. Как Dendi на Dazzle носился по карте, как украинцы через 20 минут резвились на чужой базе и как китайцам нечем было ответить. Забрать чемпионство на том турнире не удалось, зато принципиальный соперник был сломлен. Причём на домашней сцене. Впрочем, позже их ждёт ещё одна важная встреча.

Киберспортивную жизнь Данила можно легко разделить на две части: без Natus Vincere и вместе с Natus Vincere. К молодой украинской организации Dendi присоединился 25 декабря 2010 года и с тех пор не снимал чёрно-жёлтую футболку «рождённых побеждать». Никто на профессиональной дота-сцене не может похвастаться таким постоянством.

Но конец 2010-го и 2011 год стали переломными не только для Данила, но и для всей истории DotA. Сначала Valve объявляют, что берут под своё крыло знаменитую соревновательную карту, превращая её в отдельную игру. Затем компания делает анонс, в который месяцами не верили ни игроки, ни обычные зрители. Чтобы показать миру своё новое творение, Dota 2, Valve планируют провести турнир, победителю которого достанется 1 млн долларов. Ещё пару-тройку лет назад игроки участвовали в чемпионатах просто ради удовольствия, а теперь им предложили за несколько дней стать миллионерами.

Natus Vincere получили приглашение на турнир как одна из лучших команд мира. Им выдали ключи от Dota 2, тренироваться особо было не с кем, а в игре было всего 46 героев. Na’Vi за время подготовки выработали два главных принципа: брать персонажей с простыми анимациями и сносить башни.

«Зачем тянуть до поздней стадии игры, если можно выиграть за 20 минут?» — резонно отметил Dendi.

Не проиграть ни одной карты в групповом этапе, легко пройтись по плей-офф, чтобы в финале снова столкнуться ними — «китайскими роботами» из EHOME. Как Dendi и обещал, он снова встретился с ними в «новой жизни», для себя и для игры. Под вопли комментаторов, западных поклонников и самих игроков Natus Vincere стали первыми чемпионами The International, выиграв матч со счётом 3:1. Данил заработал первый киберспортивный миллион, долларов — на команду и гривен — для себя.

Да, в какой-то момент ты начинаешь смотреть на цифры, ведь ты можешь выиграть целый миллион! Такого никогда не происходило в киберспорте. Но в конце концов, это такой же турнир, который ты просто хочешь выиграть, несмотря ни на что. Деньги — это мотивация, но только дополнительная. Я не чувствую от этого давления. Меня волнуют только люди, которые будут следить за мной и противники, которых нужно обыграть.

В течение следующих шести лет в составе Natus Vincere Данил сыграет в сотне чемпионатов и квалификаций. Ещё два раза он попадёт в финал The International, а в 2013 году останется буквально в нескольких минутах от второго чемпионского титула — Na’Vi уступили шведам из Alliance в самом грандиозном финале в истории дота-сцены. Dendi поставит рекорд KDA для чемпионатов от Valve и станет единственным игроком, который посещал чемпионаты мира в составе одной и той же команды. Зрители не забудут знаменитого Pudge и «китайца в минуту» против EHOME, и хуки под фонтан против TongFu при поддержке Chen от Puppey. Но сколько бы побед и поражений ни было после этого, в истории он останется как первый чемпион The International.

Часть корабля

За шесть лет в Na’Vi Данил пережил с десяток перестановок в составе и сыграл бок о бок с 20 игроками из разных стран. Они уходили и возвращались, а Dendi оставался, словно сросся с приставкой Na’Vi.

«Я стараюсь быть верным. Чувствую, как много организация сделала для меня, как она изменила мою жизнь к лучшему, и потому мне кажется, что я обязан ей. Мне здесь комфортно, я в долгу перед людьми, которые пригласили меня сюда, так что нет причин уходить. Я просто хочу играть, работать над чем-то, если я могу помочь, или просто ждать, если моя помощь не пригодится. Жаль, что сейчас никто не уважает подобную верность», — делился Dendi.

Когда к команде присоединяются игроки, о новичках всегда спрашивают у Данила. И о каждом из них он скажет что-то, что внушит надежду даже отчаявшимся поклонникам: «ArtStyle вернулся с горящими глазами и новой мотивацией», «Sonneiko играет так хорошо, что вы вряд ли можете себе это представить» и, да, «Витя — машина!». Dendi не избегает обсуждения проблем, но он всегда уверен, что любая из них преодолима, если держаться вместе. Оттого с каждым разом тяжелее смотреть, как ему приходится прощаться с товарищами по команде.

Иногда кажется, что за всеми этими перестановками болельщики Na’Vi уже переквалифицировались в поклонников Dendi, но сам Данил с этим не согласен. Он не больше чем 20% команды, независимо от статистики, выигранных призовых или карьерной истории.

«Вы не можете сейчас выиграть линию. Всё зависит от выбора героев и стратегии. Вы просто справляетесь с задачей или нет. Людям давно пора начать хвалить команды, а не игроков. Лучшими будут только те игроки, которые умеют работать со своими партнёрами по команде. Каждый из нас — это только 20%, не больше и не меньше».

На мэйджоре в Маниле в середине 2016 года Natus Vincere встречались с Alliance. «Эль-класико», сколько бы лет ни прошло с того финала. Украинцы вышли победителями в очередном ярком матче.

«Dendi! Dendi! Dendi!» — скандировала толпа малайзийских поклонников в чёрно-жёлтых футболках с разрисованными плакатами. Из-за этих криков было еле слышно ведущего.

«Если вы хотите поддержать меня, кричите: «Na’Vi!». А то мне немного обидно за моих тиммейтов. Они заслужили всего этого не меньше, чем я», — с неизменной улыбкой обратился к публике Данил, показывая в сторону стоящих на сцене игроков. Название украинской команды ещё несколько минут разносилось по многотысячному залу, отвечая искренней просьбе легендарного игрока.

Наследие

«Привет, я Dendi и я классный!» — со смехом представляется он в интервью.

Если вы спросите у комментаторов или игроков, что они думают о Dendi, то никогда не услышите ничего плохого: «Отличный игрок», «легенда», «друг», «душа компании». И Данил всегда отвечает сообществу тем же.

Он танцует на сцене, шутит во время съёмок и смеётся над собой. На стримах старается говорить и на русском, и на английском, чтобы не обделять вниманием поклонников из разных стран, а с крупных турниров привозит видеоблоги о закулисной жизни. Он едет в Москву и в Перу, чтобы встретиться и сыграть с фанатами, даёт интервью даже посреди ночи и отвечает на одни и те же вопросы с улыбкой. Dendi уверен, что без поддержки публики не было бы ни игры, ни его побед, а потому он обязан поклонникам не меньше, чем ставшей родной организации.

Но киберспортивное наследие Данила не заканчивается на списке побед и имени на трофейном Аэгисе. Благодаря ему на сцене появились те, кто писал и пишет её историю. Когда-то в пабе он заметил шведа Херника «AdmiralBulldog» Анберга и предложил сыграть на замене в Na’Vi. Через полгода этот парень победил Dendi в финале TI и стал новым чемпионом мира.

По записям игр Данила учился Артур «Arteezy» Бабаев, один из лучших киберспортсменов американской сцены:

«Меня вдохновило видео на YouTube, когда Dendi стоял на линии в первой Dota. Я смотрел его, когда мне было лет 14. Тогда я сказал себе, что хочу стать лучшим в мире», — рассказывал Артур после первых крупных побед на международных турнирах.

«Я боюсь русских. А особенно Dendi», — делился сингапурец Бенедикт «hyhy» Ким, рассказывая о подготовке к очередному чемпионату.

И ещё с десяток, а то и больше, игроков профессиональной сцены из разных регионов могут гордо заявить: «Я учился у Dendi».

Начиная с конца 2014 года Natus Vincere не могут выйти из затяжного кризиса. Иногда им удаётся приподнять голову и расправить плечи, но следом идёт очередное тяжёлое поражение. Последние мэйджоры Na’Vi пропустили, а на The Interantional, возможно, придётся пробиваться через непредсказуемые СНГ-квалификации.

За это время Данил не раз слышал, что ему пора заканчивать с киберспортивной карьерой и дать дорогу юным талантам. Но Dendi добился далеко не всего. Его мечта — не просто выиграть ещё один The International, а защитить титул на следующий год. «Просто выиграть TI — это слишком просто», — шутит Данил.

В свои 27 лет он ещё не вырос из возраста игр. В жизни Dendi есть семья, которую он бесконечно любит, и игра, которой он бесконечно предан.

«Дота» — это потрясающая игра. Этого не видно со стороны, но внутри команды, когда ты общаешься, придумываешь и у тебя получается это реализовать — это нереальное удовольствие. Я бы мог выбрать любой другой путь в жизни, но я наслаждаюсь тем, что делаю. И я хочу пройти этот путь снова, подняться с самого низа».

И он хочет стоять на сцене, когда многотысячный зал снова будет разносить по аренам: «Na’Vi is back!».