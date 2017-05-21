Иконы мирового Counter-Strike. 10 легендарных игроков эпохи 1.6

Сильнейшие игроки мира в Counter-Strike 1.6, с именами которых связано развитие не только дисциплины, но и киберспорта в целом.

«Чемпионат» продолжает вспоминать знаковую для всего киберспорта эпоху Counter-Strike 1.6, сформировавшую черты этой индустрии в том виде, в котором она существует до сих пор. Учитывая, что история киберспорта неразрывно связана с именами легендарных игроков, мы отобрали 10 величайших киберспортсменов эпохи Counter-Strike 1.6, многие из которых стали мотивацией и вдохновением для сегодняшних звёзд.

10. Роман «Roman R.» Рейнхардт

Великий немецкий игрок Роман «Roman R.» Рейнхардт за свою долгую карьеру, которая началась в 2002 году, играл всего лишь в двух командах. Душа и сердце легендарной Mousesports покидал стан «мышек» и выступал за Alternate лишь для того, чтобы доказать всем, что немецкий Counter-Strike ещё жив.

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На памятном для всех российских фанатов киберспорта WCG 2002 Рейнхардт и его Mouz заняли третье место. С нашей M19 они так и не встретились, дважды проиграв канадцам Nerve, но тем не менее о своих амбициях заявили очень громко.

На крупных соревнованиях Roman R. побеждал дважды: в рамках CPL Spain в 2005 году, а также на ENC 2005 в составе сборной Германии. Кроме того, немец имеет по-настоящему бессчётное количество медалей разного достоинства с турниров серий WCG, ESWC, CPL и Intel Extreme Masters. Многие болельщики путали Рейнхардта с другим известным Романом – Аусдорфером. Оба они провели множество турниров бок о бок.

9. Рафаэль «cogu» Камарго

Бразилия в спортивном плане – это не только футбол и волейбол, но и киберспорт. Посмотрите хотя бы на то, как любят в Бразилии League of Legends, CS:GO и Dota 2. Безусловно, эта страна не могла не внести свою лепту в историю Counter-Strike 1.6. Самым известным киберспортсменом Бразилии уже много лет считается Рафаэль «cogu» Камарго.

Бразилия в спортивном плане – это не только футбол и волейбол, но и киберспорт. Безусловно, эта страна не могла не внести свою лепту в историю Counter-Strike 1.6.

«Пеле от киберспорта», «бразильский киллер» – как его только ни называли. Его уровень игры до сих пор считается эталонным для агрессивных снайперов, которые не сидят на одной позиции, а стараются быть мобильными и потому непредсказуемыми.

Его профессиональная карьера началась еще в 2001 году, однако к первому своему мировому золоту бразилец шёл почти 5 лет: после серии побед на национальных и региональных турнирах в 2006 году Камарго вместе с MiBR одержал победу на ESWC 2006.

Кто-то скажет, что Бразилия полна талантами, и спорить с этим бессмысленно, но всё же между уровнем cogu и его товарищей по команде всегда была пропасть.

8. Кайл «KSharp» Миллер

Старожил северо-американской сцены Кайл «KSharp» Миллер рассказывал в своих интервью, что его мечтой в киберспорте было просто выиграть CPL. Долго играть американец не планировал, но жизнь распорядилась иначе.

Мечту удалось осуществить ещё в 2002 году, когда Миллер вместе с Team 3D стал чемпионом CPL Winter, поэтому ему пришлось учиться мечтать о чём-то ещё.

KSharp отличился тем, что стал чемпионом World Cyber Games сразу в двух дисциплинах – Counter-Strike 1.6 и Counter-Strike: Condition Zero. Более того, Миллер пробовал свои силы и в профессиональной лиге по CS: Source от CGS, однако в этой дисциплине больших успехов не добился.

После гибели амбициозного проекта «киберспортивной NHL» Кайл «KSharp» Миллер закончил карьеру профессионального игрока, однако сейчас он поигрывает в CS:GO со своими приятелями по любительской команде Anonymous5.

7. Данни «zonic» Сёренсен

Великий тактик эпохи Counter-Strike 1.6, навсегда поменявший подход к подготовке профессиональных команд в этой дисциплине, Данни Сёренсен достоин отдельной истории.

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Без этого игрока любой рейтинг лучших был бы неполным. Посудите сами, он побеждал на WCG, ESWC, KODE 5, IEM, WEM, DreamHack, был капитаном и лидером национальной сборной Дании. Сейчас Сёренсен тренирует и ведёт к успеху одну из сильнейших мировых команд по CS:GO – Astralis.

6. Джордан «n0thing» Гилберт

Американец Джордан «n0thing» Гилберт сумел громко заявить о себе на CPL Winter 2007. Его команда X3O достаточно неожиданно оказалась сильнейшей в своей стране, а ведь Гилберту на тот момент было всего лишь 16 лет.

В то время как США переживала бум CS: Source, связанный с лигой CGS, Гилберт достаточно упорно играл именно в CS 1.6, и этот труд был вознаграждён очень даже престижным третьим местом на IEM III Global Challenge в Лос-Анджелесе. Начиная с этого турнира за n0thing закрепилась слава молодого и невероятно талантливого игрока. В каком-то смысле он стал примером для других представителей «новой школы», а заодно и самым популярным киберспортсменом в своей стране.

Кстати, Гилберт активно и достаточно успешно выступает и по сей день в команде Cloud9 по CS:GO.

5. Филип «NEO» Кубски

Кажется, что простой польский парень Филип «NEO» Кубски в киберспорте был всегда, хотя впервые на профессиональной сцене он вместе со своей командой Pentagram появился в 2004 году. Причём на первом своём международном лане WCG 2004 занял лишь 24-е место, не выйдя из группы. Впрочем, тот турнир проходил по CS:CZ.

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Уже в следующем году Кубски с товарищами выигрывает SEC 2005, а ещё через год – главный турнир WCG 2006. После этого карьера Филипа резко пошла вверх: были выиграны десятки престижных турниров, на которых NEO почти всегда номинировался на звание лучшего игрока.

На успехи Кубски не повлияла ни чехарда с организациями, ни даже смена дисциплины на CS:GO. До сих пор этот поляк остаётся одним из самых известных игроков в мире по Counter-Strike.

4. Патрик «f0rest» Линдберг

Эталон личного скилла в CS 1.6 – легендарный Патрик «f0rest» Линдберг. В 2005 году его команда Begrip стала триумфатором турнира WEG в Сеуле и получила огромные по тем временам призовые в размере $ 50 тыс.

Однако это было лишь начало карьеры необузданного фрагера. Перейдя в fnatic, он удачно выступил на огромном количестве профессиональных турниров, став чемпионом ENC, CPL, GameGune, IEM, SEC, Kode 5 и многих других соревнований. С 2006 по 2010 год его команда не покидала мировой топ, пять сезонов задавая тон всей киберсцене в CS 1.6.

С переходом в SK результативность Линдберга не упала. Он наконец-то стал чемпионом ESWC (победа на этом турнире не давалась ему долгие годы), а также принял участие в первом крупном турнире по CS:GO – Sound Blaster Challenge.

Перейдя в NiP, Линдберг переключился на CS:GO полностью и первое время вместе со своими товарищами оставался непобедимым в этой игре.

3. Оле «element» Моум

Имя ещё одной легенды прошлого хорошо знакомо любителям Counter-Strike по ретромувикам. Норвежец Оле «elemeNt» Моум до сих пор является, пожалуй, самым ярким киберспортсменом в своей стране, пусть его золотые времена давно прошли.

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Впервые elemeNt громко заявил о себе на CPL Summer в Далласе и на CPL Europe в родном Осло в 2002 году, выступая в составе eoLithic. Позже вместе с SK Gaming он выиграл ещё несколько турниров серии CPL, а также занял третье место на первом в истории ESWC в 2013 году.

Затем судьба бросала талантливого норвежца из одной команды в другую, поднимала его до небес (как на WEG 2005) или размазывала по асфальту (как ESWC 2007), но имя игрока записано в Зале славы мировой киберсцены.

2. Эмиль «HeatoN» Кристенсен

HeatoN – легенда далеко не только в Counter-Strike. Сложно найти любителя киберспорта, который не знал бы этого парня из NiP и SK Gaming. Он славится своим тяжёлым характером и абсолютно фантастическим мастерством.

За многолетнюю карьеру Эмиль «HeatoN» Кристенсен попробовал себя в разных дисциплинах и заработал свыше $ 350 тыс.

Более яркого старта карьеры, пожалуй, не было ни у кого. В первый же год на профессиональной сцене (это был далёкий 2001-й) Кристенсен выиграл 4 турнира престижной серии CPL, а в течение следующих двух лет – ещё 9 крупнейших чемпионатов, в том числе DreamHack Summer 2002 и WCG 2003.

Мало кто помнит, что нынешний менеджер Ninjas in Pyjamas пробовал свои силы на руководящей должности ещё в 2007 году, когда управлял европейской франшизой CGS – Stockholm Magnetik. Впрочем, свою славу он заработал как невероятно меткий стрелок и эмоциональный капитан.

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1. Абдисамад «Spawn» Мохамед

Темнокожий король CS 1.6 Абдисамад «Spawn» Мохамед начал играть в 2003 году и очень быстро стал самым популярным игроком в мире, благодаря своему неподражаемому стилю, универсальности и невероятным игровым моментам. Его неудавшийся «ниндзя-дефуз» на CPL 2005. вполне вероятно, один из самых эпичных моментов в истории Counter-Strike 1.6, как бы парадоксально это ни звучало.

Шведа можно назвать экспертом по чемпионатам CPL: за свою карьеру он выиграл четыре турнира этой серии, а также заработал ещё несколько медалей за второе и третье места. Кроме того, легендарный Spawn является чемпионом Kode 5, SEC, DreamHack и многих других престижных турниров.