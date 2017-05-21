«Всё корабль, всё в Артстайла». Фразы, которых не хватает в компендиуме TI7

Призовой фонд The International 7 уже перевалил за 10 миллионов долларов. Valve вовсю пытается угодить поклонникам игры и киберспортивной сцены, радуя их редкими предметами и сезонными наградами. Одной из новинок этого года стали звуковые эффекты — цитаты от известных комментаторов, которые можно включить прямо во время игры. Но в список наград попали только фразы англоязычных и китайских кастеров. Предлагаем Valve исправить эту оплошность, добавив парочку знакомых фраз от представителей СНГ-сообщества. Они точно поднимут призовой фонд повыше, чем аркана на Io.

«Всё корабль, всё в Артстайла»

Начать стоит с неизменной классики. Цитата Виталия «v1lat» Волочая понадобится игрокам не только когда им захочется поиграть на Kunkka, но и когда все вражеские способности полетят в их сторону. А ещё так можно вдохновить союзников на атаку. Чем не боевой клич?

«Мидасик — это такая тонкая вещь»

Хотите оценить сборку союзника или напомнить ему о неиспользованном Hand of Midas? В этом поможет Дмитрий «Light of Heaven» Куприянов. А ещё таким образом можно оповестить своих партнёров по команде о том, что противники собираются серьёзно «пофармить».

«Это не наша игра»

Не все игры в Dota 2 даются легко. В какой-то момент ты понимаешь, что быстрее и легче сдаться, чем в который раз отбивать последний барак на базе. Монолог v1lat на TI6 был посвящён выступлению СНГ-команд, но самая важная его фраза иногда подойдёт и для любого паба.

«Доброго времени суток, дорогие друзья»

Что главное в рейтинговой игре? Правильно, позитивный настрой. Чтобы товарищи по команде с самого старта матча были в хорошем настроении, поприветствуйте их знакомой фразой Романа «Casper» Лепехина. Может, в этот раз обойдется без репортов.

«Лост, бкбшечка!»

Когда приходит время самой важной драки, каждая секунда на счету. В этот момент важно использовать все предметы и способности вовремя, ровно как Light of Heaven в матче против IG. Так что неплохо было бы поддержать своих товарищей по команде тем самым напоминанием.

Смех Каспера

Если в планах Valve побить рекорд предыдущего года, то им просто необходим этот звуковой эффект. В любой ситуации, после победы или поражения в драке, после неудачного прокаста или красивого побега включай смех Каспера. За отдельную плату можно продавать удлинённую версию для ценителей.

«Я не проигрываю мид»

Но почему мы зациклились на комментаторах? Услышав детский плач в наборе звуков, англоязычные поклонники пошутили: «Arteezy — единственный игрок, цитата которого попала в компендиум». Нужно исправить это недоразумение, нам тоже есть чем гордиться. Например, Данилом «Dendi» Ишутиным, который никогда не проигрывает мид. Вы наверняка тоже, так что об этом нужно заявить миру.

«VI KA»

Но что ж мы всё про киберспорт. Пора бы порадовать и простых работяг. Тех, кто тащит «в соляного» и делает «НЫА». Эти парни (а может, и девчонки) должны отмечать победу этим треком. Хватит буквально двух слогов: VI KA.