«Высвободите своего внутреннего гика». Кто вёл турнир по «Гвинту»

До интервью для австралийского киносайта HOYTS у актрисы Шарлиз Терон и Мод Гарретт состоялся секретный женский разговор.

— Шарлиз, в прошлый раз, когда мы с тобой разговаривали, ты сказала, что мне следовало бы заняться сексом.

— Серьёзно? Я была пьяна?

— Нет, ты была права.

Мод Гарретт — одна из самых необычных ведущих в игровой индустрии. Она начинала на канале Nickelodeon, потом работала на австралийском Channel 9 в реалити-шоу The Pursued, а в 2013-м перебралась в Лос-Анджелес, чтобы вести на радио передачу The Hot Hits. Именно ей Nintendo доверила обзор игр для консоли Wii на канале компании.

Гарретт участвовала в различных мероприятиях для EA Sports, Warner Bros Entertainment и Nintendo. Страсть к гик-культуре привела к тому, что она создала проект Geek Bomb. Там и про кино с играми расскажут, и как стать ситхом или какие коктейли можно сварганить во вселенной «Стражей галактики», а потом устроить вечеринку. Главный девиз её компании: «Высвободите своего внутреннего гика».

При этом у Мод хватает времени на различные YouTube-шоу типа AlphaBookClub, где обсуждают книги, косплей, работу и сторонние проекты, будь то BBC One или Disney. 13 мая австралийка впервые вела киберспортивное мероприятие Gwent Challenger, где разыгрывали призовой фонд в 100 000 долларов. Ей стоило появиться всего лишь раз, и она тут же понравилась зрителям. Вот что бывает, когда ты не скрываешь своего гика.