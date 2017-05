«Я не сдамся. В жизни случаются вещи и похуже»

Алексей Ичетовкин — простой парень из Каменки. Был обычным программистом, а стал символом российского киберспорта в League of Legends.

В Германии Ичетовкин и его команда Gambit Gaming находилась в матче от финала европейской лиги LCS. Побеждаешь в полуфинале — получаешь минимум $ 25 тыс. и гарантированные билеты на чемпионат мира — 2013. Нужно всего-то обыграть Lemondogs. Всего-то? Лучшая команда летнего сезона — и сразу в полуфинале! Никто и не думал, что они вообще на что-то способны. Они скорее напоминали везунчиков, которые по счастливой случайности поставили всё на зеро и сорвали куш. «Это на один сезон», — вздыхали в Интернете. И не промахнулись с прогнозом.

Но в полуфинале «лимонные псы» разгромили лучшую российскую команду. Позор ещё тот. Правда, бывало и хуже. Матч за третье место — последний шанс. Соперник знакомый — Evil Geniuses. Сели, настроились. Только начали играть, а их сразу отправили в нокаут. После такого поражения нужно сравнивать счёт в серии и брать третью карту. Сыграть на горящем рояле «Лунную сонату» — вот что предстояло провернуть Gambit Gaming. И они исполнили. Никто из пятёрки так не радовался победе, как тогда. Они взлетели из-за компьютеров и бросились обниматься. Еле держались на ногах. Зал аплодировал стоя. Ичетовкин не выдержал и расплакался. После этого матча одни из лучших игроков Европы и EG Стефан «Snoopeh» Эллис и Питер «yellowpete» Вюппен завершили карьеру.

Алексей никогда не собирался становиться киберспортсменом. Классика жанра. Он учился в университете на программиста и работал по специальности. Но его другим увлечением были компьютерные игры. С League of Legends он познакомился в 2009 году. Сначала играл в удовольствие, потом собирал команды, пробовал себя то тут, то там. Тогда и профессионалов-то толком не было. Но прошёл год, и в Европе и в Америке появились свои любимчики, запустили первые турниры.

В середине 2011 года Ичетовкин вместе с Евгением «Genja007» Андрюшиным присоединился к команде Евгения «Darien» Мазаева. Продержались недолго. Из-за постоянных ссор, разногласий и взглядов игрокам не удалось надолго сохранить состав. Так и прыгали, как зайцы, из одной команды в другую. Всё это продолжалось до тех пор, пока руководство Team Empire не позвало к себе.

Ичетовкин, Андрюшин и Мазаев сохранили костяк. Они позвали Эдуарда «Edward» Абгаряна (GoSu Pepper тогда). Не хватало пятого. Абгарян посоветовал Данилу «Diamondprox» Решетникова, который умел играть на двух героях. Не лучший выбор выбор, но другого не было.

Казалось, что в мире появилась очередная команда «на три месяца». Но игроки сумели найти подход друг к другу. И вместо того чтобы разбрасываться претензиями, начали просто получать удовольствие и играть. Только команде стоило выиграть квалификацию на киевский турнир серии Intel Extreme Masters, как возник Дмитрий Смелый. Владелец Moscow Five хотел собирать только русские команды. И пятёрка как раз соответствовала требованиям. К тому же подвернулся такой шанс ещё раз заявить о себе. Грех не воспользоваться. Киберспортсменам предложили лучшие условия. И они отплатили тем же. Первый трофей поставили на полку спустя месяц.

M5 не просто играла в League of Legends, команда издевалась над соперником. Их оппоненты терялись и не знали, что делать. Любые решения приводили к неминуемому поражению. Доходило до того, что матч ещё не начался, а команда психологически мирилась с позором. Ну, давайте, русские, изгаляйтесь над нами. Их ненавидели. И это единственное, что было у соперников M5.

В 2012 году League of Legends в соревновательном плане находился в стагнации. Старички боялись придумывать что-то новое и довольствовались старыми наработками. Но игроки M5 стали настоящими гениями, исследователями и изобретателями в своей области, как Ринус Михелс, Альберт Эйнштейн или Юрий Гагарин. Стиль игры, который команда прорабатывала совместно с Ичетовкиным, шлифовался днями. Ребята не щадили себя и по 8-10 часов проводили за тренировками.

Триумф в Киеве обеспечил M5 приглашением на чемпионат мира по версии IEM. Приехали и, как сказал Мазаев, «всех в салат».

«Когда мы встретились с ними в Ганновере в финале [...], мы были на голову ниже их. Их стратегии опережали общие тенденции игры на два-три месяца», — рассказывал Уилльям «scarra» Ли, бывший игрок Team Dignitas.

После победы в Ганновере Ичетовкину во «ВКонтакте» написала симпатичная блондинка. Поздравляла с победой. Тот что-то сухо ответил и забыл. А спустя пару недель Алексей написал Кате сам. Он лежал с пневмотораксом в больнице и помирал со скуки. Фанаты бросили, команда тоже не горела желанием выходить куда-то. Да ещё ехать в Зеленоград. Пять дней они флиртовали друг с другом. 30 марта девушка сорвалась и поехала к нему в больницу. Первая встреча, первый поцелуй. Три месяца так сходили с ума, упиваясь любовью. Потом Ичетовкин сделал предложение. Катя сказала: да. Со свадьбой не тянули — сыграли в августе.

«Быть женой Алекса здорово, потому что он потрясающий человек. Быть женой киберспортсмена сложно, потому что нужно понимать, что его работа требует максимальной отдачи. Перед важными турнирами ты должна пропасть или хотя бы «не отсвечивать». Быть готовой к тому, что тренировки будут занимать всё свободное ото сна время и порой даже вместо сна. Нужно мотивировать его и показывать, что веришь в него от и до. Это очень помогает. Быть с ним и в победы, и, что важнее, — в поражения», — объясняла Ичетовкина в интервью Life.

Семья заняла первое место в жизни Алекса. Он тренировался и побеждал ради жены и будущего сына. В 2012 году M5 никогда не располагалась на турнирах ниже 4-го места. На чемпионате мира все без исключений прогнозировали их победу, но тайванцы из Taipei Assassins нащупали слабое место и выбили русских в полуфинале. Именно им было суждено стать чемпионами второго сезона League of Legends.

Победу украли, а тут ещё и скандал с Дмитрием Смелым, которого арестовали ФБР. Менеджер состава Константин Пикинер создал свою организацию Gambit Gaming, куда и перешла команда по LoL. Неприятности накапливались, как накипь в чайнике. Одна радость — 7 февраля 2013 года у Ичетовкиных родился сын Дмитрий. За старание и стремление оставаться лучшим Алекса сильно зауважают в сообществе Южной Кореи по League of Legends.

За прошлые достижения M5 разработчики Riot Games пригласили Gambit поучаствовать в первой европейской лиге. Матчи проводили в Германии. И каждую неделю игроки тратили два дня на поездки на турнир, ещё два дня находилось в студии, где проводили официальные матчи. Юношеский запал испарился. Игра перестала быть творчеством и превратилась в рутину. Киберспортсмены уставали от разъездов и ещё больше друг от друга. Когда Эдуард Абгарян оставил команду, в сообществе заговорили о конце эры.

Но Gambit держалась до последнего. Команда даже пробилась на чемпионат мира, где весь мир наблюдал за восхождением корейцев. С тех пор азиаты так и не отдали ни одного трофея Западу.

В ноябре 2013-го Эдуард вернулся. У фанатов и игроков вновь появилась надежда, что ещё немного и получится, но нет. Постоянные разъезды, отсутствие возможности часто видеться с семьей, потерянное чувство стабильности довели до того, что Алексей хотел всё бросить и снова пойти работать программистом.

«Я приходил домой, тренировался и улетал обратно. Вместе мы проводили совсем немного времени. Отношения были натянуты, что, естественно, отражалось на игре. Когда на вас влияет что-то вне игры, становится всё труднее и труднее концентрироваться. Множество вещей может отвлечь вас, например, разрыв с девушкой или усталость», — объяснял Ичетовкин.

В мае 2014-го легендарная пятёрка посыпалась окончательно. Алексей решил уйти из команды. Все сначала подумали, что это шутка или троллинг. Но игрок был серьёзен. За ним последовали Евгений Мазаев и Евгений Андрюшин. И если Alex Ich преодолел полосу препятствий, то эти два самородка пропали с радаров профессионального киберспорта.

В том же месяце Алексею удалось найти команду. Ninjas in Pyjamas сколотила крепкий состав, который сразу же начал доминировать в европейской лиге Challenger Series. Да даже старшим командам доставалось от них. Но стоило NiP разогнаться, как Эрленда «Nukeduck» Ватевик Хольма и Альфонсо «Mithy» Агирре Родригеза отстранили от выступлений за неспортивное поведение. Пришлось искать игроков на замену. Тогда-то Ичетовкин и сказал себе: «Я не сдамся. В жизни случаются вещи и похуже».

Так и случилось. В NiP сначала не помогли с оформлением визы, потом обманули киберспортсмена, задолжав ему 5 тыс. долларов, и в конце концов распустили состав.

«Я так устал бороться с тем, что я русский. Сейчас я думаю, что у российского игрока просто нет никаких шансов куда-то пробиться, кроме как на российские лиги, уровень которых не так высок.

Это полная изоляция», — писал Ичетовкин. С тех пор проблема с оформлением виз для регулярного нахождения в Европе никуда не делась.

Из-за ужесточения регламента лиги LCS и отсутствия шанса получить рабочую немецкую визу Алексей собирался всё бросить в который раз и больше времени уделять семье. Но жена отговорила. Сказала: раз уж ты начал строить карьеру в киберспорте, не бросай.

Пришлось мыкаться. Сначала в российском регионе, потом поступило предложение из Америки. Оно казалось совершенно авантюрным. На семейном совете решили: надо ехать, другого шанса может и не быть.

Ичетовкины переехали вместе с сыном. Это оказалось не так сложно из-за визы P-1, которую начали выдавать киберспортсменам на время проведения соревнований.

В США команды у Алекса менялись со скоростью речи техасских продавцов во время продажи коров. Но Алексею удалось главное — он продолжал строить карьеру вместе с семьёй, быть ближе к жене и сыну. Более титулованные клубы не хотели подписывать Ичетовкина, хотя он всем доказывал, что ещё может играть на высоком уровне. Но на горизонте появились молодые и более перспективные, а то и вовсе корейские киберспортсмены без работы. Наследие забыли. Но Майк Руфейл пригласил к себе в Team EnVyUs, предложил место на скамейке запасных и возможность регулярно стримить на широкую аудиторию.

«Я думаю, сожалеть — плохая привычка. Это опыт. Всё, что вы делаете, — это опыт, и неважно, хороший он или плохой», — говорил Ичетовкин. С этим выражением он не расстаётся по жизни. Сейчас он нашёл баланс между семьёй и карьерой. Ему не хватает только главного трофея — чемпионского кубка. И хотя аналитики давно на нём поставили крест, россиянин ещё может снять ботинок и по-хрущевски постучать по столу. We show them what ‘Domoi’ means.