«В дурном свете себя выставили только Virtus.pro после выхода фильма»

Reddit — о злодеях фильма True Sight, аркане на Io, первом LAN-турнире на новом патче и других событиях в Dota 2.

Темы недели

Новая неделя — новый патч

Прошлая неделя началась буквально с чистого листа. А именно с нового патча, который перевернул многое в пабе и в профессиональных играх. Разработчики убрали все таланты, сокращающие время возрождения, переработали несколько «аганимов» и добавили посохов парочке новых персонажей. Но больше всего суматохи внесло изменение карты — теперь нейтральные крипы появляются каждую минуту. Sven и без того получил серьёзное усиление, а тут ещё и «фарм» повсюду. Неудивительно, что его процент побед подскочил более чем на семь процентов.

Что пишут на Reddit по теме:

* Warlock призывает голема после смерти. Суицидишься в вышку, пушишь быстрее.

* Nature's Prophet: убирает кулдаун с телепорта. Кому вообще надо ходить?

* Dendi точно будет лучшим мидером в 7.06.

* Представьте. Твою команду стягивают под стенку, потом в RP или Black Hole. А ты просто жмешь этот Shallow Grave и спасаешь всех. Огромный потенциал.

* И к другим новостям. Alliance восстанавливают старый состав.

* Самая крутая черта Icefrog — отсутствие страха перед экспериментами и умение их откатить, если что-то не сработало. То, чему должны учиться другие разработчики.

Освободите Wings

Не обошлось на прошлой неделе и без крупных драм. Сначала отличился Китай. На китайских форумах появилось сообщение, что ACE забанила всех бывших игроков Wings за нарушение контрактов. Теперь киберспортсмены не смогут играть на местных турнирах и присоединиться к командам, которые входят в ассоциацию. Даже тренироваться с ними нельзя. На почве публичных разборок игроки Wings сначала поссорились, назвав друг друга предателями, потом помирились. Теперь осталось разобраться, что делать дальше с карьерой и что значит бан. По мнению многих китайских зрителей, это вовсе не запрет, а просто бойкот от других организаций, который может закончится в любой момент.

Что пишут на Reddit по теме:

* Скорее всего с командой теперь покончено. Неважно, под каким названием, но они вряд ли будут играть на TI7. Проблемы с доверием между игроками — это похороны для состава.

* А не может Sunsfan просто перевезти их в Америку? Думаю, немного солнышка, свежего воздуха и свободы помогут им вернуться в сильнейшую форму.

* Очень жаль ребят. Но факт в том, что китайской дотой рулит ACE. И мы ничего с этим сделать не можем.

* Как игрок и зритель из Китая, я хочу, чтобы все команды, входящие в ACE, были забанены для участия в TI7.

* Я прожил 16 лет в Китае и 16 лет в США. И в жизни в Китае есть одно правило: никогда не пытайся бороться с системой. Если система хочет тебя поиметь, она тебя поимеет. И у бывших Wings как раз эта ситуация.

* Они нарушили договор с командой и лигой. Они даже знали, что скорее всего получат бан. Грустно, что у них появились проблемы, но они пошли на это, отказавшись найти решение. Valve не должна вмешиваться, иначе у них начнутся проблемы со всеми организациями в мире. Это будет означать, что каждый игрок может жаловаться на свой контракт.

«Аркана» на Io

Когда в середине недели темпы роста призового фонда The International 7 начали спадать, Valve достала из рукава свой первый козырь — аркану на Io. В прошлом году игроки голосовали за этого персонажа ради шутки или просто надеясь развести Valve на креатив. Голосование всё равно выиграл Juggernaut, но в душе поклонников Dota 2 так и осталось желание увидеть предмет на одного из самых непопулярных героев. Теперь обладатели Battle Pass могут получить сет-компаньон для Io, достигнув 245-го уровня. Для этого нужно потратить примерно 110 долларов.

Что пишут на Reddit по теме:

* Сообщество в середине сезона: «Будет сложно побить призовой фонд TI6». Valve: «Вот на это посмотрите, задроты».

Я ни разу не играл на Io. Но я намерен потратить $ 100 на эту штуку.

* Reddit, у нас проблемы. Они добавили карманного «рики» и «аркану» на Io. У нас больше нет дурацких идей, чтобы их спамить.

* Аркана — это куб-компаньон. Звук и эффект «релокейта» из Portal. Даже мелодии оттуда!

* Я потратил кучу денег, чтобы получить 150-й уровень ради карты, но теперь придется вкинуть еще больше.

* Помните, когда удалили шапку Ursa, потому что она не соответствует лору? Теперь у нас есть куб-компаньон.

Starladder I-League Invitational

На прошедшей неделе команды уже успели и похвастаться «арканой», и опробовать новый патч на турнире Starladder i-League Invitational. Главными звездами чемпионата стали TNC, которые первый раз играли со своим новым капитаном Тибаном «1437» Сива, а уже добрались до гранд-финала и были всего в одной карте от победы. А Team Liquid доказала, что поражение в Киеве — это небольшая оплошность. Возможно, победа на Starladder обеспечила «жидким» поездку на TI7. Но это не точно.

Что говорит Reddit:

* Типичные TNC. Обыграть серьезных противников, но ничего не выиграть.

* IG так пострадали от этого патча, особенно их стиль игры. Они не могут взять Boboka его комфортных героев.

* Рад, что СНГ-дота возвращается. VP, Vega, Empire выглядят очень многообещающе, Na'Vi начали блистать, а ещё есть Effect, Spirit.

* Newbee так нервничают на сцене. Такое ощущение, что у них есть полный план на игру, но когда что-то идет не так, они сразу сдаются.

* IceIceIce должен перейти в другую команду, уверен, у него было много предложений. Он же спину себе надорвет тащить этих ребят.

* Envy, я знаю, ты читаешь Reddit. У меня экзамен через две недели. Не мог бы ты нанять меня, а потом уволить, чтобы я хорошо его сдал? Спасибо.

* Miracle божественно отыграл на Invoker, но GH — это лучший Pudge, которого я видел за долгие годы.

True Sight и главный злодей фильма

Главной темой прошедшей недели стал фильм True Sight, посвящённый гранд-финалу The Kiev Major. Valve не стала менять концепции своих документалок: здесь снова были хорошие и плохие. Но в этот раз многим зрителям противопоставление показалось слишком нарочитым. Игроки Virtus.pro, представленные в качестве тёмной стороны, весь фильм матерятся, обсуждают, насколько они сильнее противника и ругаются друг на друга в кабинке. Пользователи Reddit не усмотрели в этом ничего плохого, это часть психологии, но киберспорстмены бросились оправдываться, акцентировав внимание на недостатках.

Что пишут на Reddit:

* Себ: «На самом деле S4 не разговаривает с игроками OG, пока они не выиграют TI». — Так вот почему у него с RTZ были проблемы с коммуникацией.

* VP выглядели очень спокойными в кабинке. Думаю, они просто старались разгорячиться перед игрой. И надеюсь, что люди не будут на них гнать за ругань. Вы будете нервничать, играя против команды, которая выиграла большинство мэйджоров, особенно в финале первого мэйджора в твоём регионе.

Мне очень жаль, что VP пришлось защищать себя из-за реакции на это видео. Люди посмотрели 30 минут переведённого текста и пытаются доказать, что они правильно поняли состояние команды.

* Ну и пусть VP злодеи. Я всегда любил злодеев.

* Мне кажется, что это еще и культурная особенность. Китайские команды были бы еще более сумасшедшими и самоуверенными.

* VP выставили настоящими злодеями, которые ругаются друг с другом и не уважают соперника. — То же самое было и с Mushi. Те, кто сейчас ноют, просто не понимают, что это фильм и ему нужна драматургия.

* А мне нравится, как VP грубят даже друг другу. Мне кажется, это даже улучшает их отношения, они ничего не воспринимают близко к сердцу. Из того, что я увидел, СНГ-дота — это как паб в Европе. Я даже полюбил их после этой документалки. Они злятся во время игры, как и я. А ещё Solo — великий капитан. Когда они ведут 21-5, он говорит, что это просто цифра и она не имеет значения.

* Это просто сумасшедшее давление на Solo в драфте 5 игры, а OG в это время пикали командой. Мне кажется, что именно этот моральный настрой позволил OG выиграть.

«Плевок в лицо игрокам»

Ответить за всю организацию взялся Роман Дворянкин, генеральный менеджер Virtus.pro. Он рассказал, что компания планировала сотрудничать с Valve, при необходимости просила «запикать» особо жесткие моменты, чтобы игроки не выглядели совсем уж невоспитанно. Но съёмочная группа перестала отвечать на письма. Игроков и организацию не устроило не только образ самих VP, но и то, как они противопоставлены OG. У европейской команды все гладко, они поддерживают друг друга, не накаляют обстановку, а их тренер — ангел во плоти. В конце концов, Дворянкин назвал этот фильм «плевком в лицо игрокам». Но и тут Reddit не понял возмущений.

Слово Reddit:

* Мне кажется, людей, защищающих VP от того, что её недооценили, в три раза больше чем тех, кто их действительно недооценил.

* Я не думаю, что игроки VP вели себя грубо. Когда я вижу, как они подначивают друг друга, я скорее думаю, что это группа друзей, а в этом нет ничего плохого. Я играю на EUW, я играл с сотнями русских и знаю, что они очень много ругаются, но не в плохом смысле, они также ведут себя и с друзьями. Я не удивлён, что 20-летние пацаны так друг с другом разговаривают.

* Это психологический взгляд на финал, где можно увидеть обе стороны. Конечно, можно сделать ровненький фильм, где нет победителей и проигравших, но кто будет его смотреть?

* Вот почему у s4 так мало экранного времени. Просто он единственный, кто постоянно «флеймит» партнёров по команде.

* Как по мне, так они выглядят точно также, как и во время интервью. Этот фильм даже выставил их в лучшем свете. Во время интервью они самоуверенные и высокомерные. В True Sight они такие же, но могут быть уязвимыми и сомневаться в себе.

Менеджер VP жалуется, что Valve показали его игроков в плохом ключе. Он смотрел, как они сами себя показывают на стримах?

* Как зритель, я поделюсь мнением о фрагментах с VP. Я считаю, что они очень забавные, а No[o]ne очарователен. Я ни разу не подумал, что VP — это кучка придурков. И основная часть комментариев была посвящена этому же.

* В дурном свете себя выставили только Virtus.pro после выхода фильма.

Проект недели

Портал DatDota — это лучший источник статистической информации по профессиональным играм. Но его разработчики всегда стремились сделать что-то большее, чем архив данных с рекордами по GPM и количеству убийств. На прошедшей неделе они запустили новую опцию — Dota-радио. Её смысл прост: в любое время вы можете послушать комментарии к практически любому матчу на разных языках. Идеально для любителей окунуться в эмоции крутых карт или искать ошибки у комментаторов.

Арт недели

Один из пользователей форума Reddit отправился путешествовать по Кубе. Заглянув в одну из сувенирных лавок, он обнаружил там вот такое произведение ремесленного искусства. Автор любит поиграть в Dota 2 и отлично рисует, вырезает из дерева и выжигает. У него в коллекции много разных украшений для интерьера. Так что, если окажетесь там, разыщите этого парня и передайте привет.

Момент недели

«Что ни день, то хайлайт от MidOne» — девиз последних недель на Reddit. В этот раз игрока Team Secret восхваляют за отличную игру на Invoker. А комментаторы предлагают обратить внимание на то, как ловко он меняет сферы, чтобы чуть восстановить здоровье или побольнее ударить.

Провал недели

Джеки «EternalEnvy» Мао за неделю несколько раз попадал в претенденты на главный фейл прошедшей недели, но отдадим предпочтение этому игроку из паба. Это тот случай, когда от яркого момента до провала — одна секунда.