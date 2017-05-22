Новая мета. Лучшие матчи Starladder i-League Invitational

21 мая в Китае завершился LAN-финал Starladder i-League Invitational по Dota 2. Первый турнир на новом патче, стартовый чемпионат сезона и проверка обновлённых и старых составов на боеспособность перед закрытием трансферного окна. Что квалификации, что сами соревнования немного затерялись в турнирном расписании, так что если вы пропустили матчи, то пора наверстать упущенное.

Team VG.J — Alliance

Когда в одном матче встречаются Бай «rOtk» Фан и Джонатан «Loda» Берг, всегда нужно ждать шоу. У них сложилась настолько богатая история противостояний, что она стала предметом для пересудов и даже мемов. И их очередная встреча тоже не подвела. Loda выживал на последних единицах здоровья, игроки прятались друг от друга и ловко уходили от атаки, а иногда радовали зрителей глупыми ошибками. И, как любая серия на старте патча, она порадовала разнообразием героев: за три карты повторился только один персонаж, Crystal Maiden.

Team Faceless — Newbee

Известно, что у Faceless совсем не складываются дела на международной сцене. На больших турнирах ей удалось выиграть только две серии bo3 — против SG e-sports и своих соотечественников из TNC. Так что в любом матче аналитики предпочитают ставить против Дэрила «iceiceice» Коха и Ко. Но когда речь зашла о выбывании с чемпионата, в Team Faceless словно проснулось второе дыхание. Да и кто ещё мог 80 минут играть с Arc Warden на позиции керри?

Vega Squadron — Newbee

Минутка гордости и радости для поклонников СНГ-сцены. Vega Squadron выступление на Starladder начала невероятно бодро. Серия против одной из сильнейших команд Китая прошла под диктовку СНГ-состава, хоть и пришлось попотеть в первой карте. Да, в решающем матче Newbee взяла реванш и не выпустила Vega из группы, но эту серию точно можно занести им в актив.

Team Liquid — Invictus Gaming

У Liquid и IG есть свои счёты. На The Kiev Major они провели потрясающую серию, в которой европейцы потерпели поражение. Это не только оставило их на 5-8-й строчке турнира, но и заставляет выложиться на полную в текущем сезоне, чтобы получить приглашение на The International. Три игры по 50 минут и дольше, неожиданные решения и сила Lone Druid с Aghanim's Scepter.

TNC Pro Team — Team Liquid

TNC на Starladder i-League Invitational сотворила маленькую сенсацию. Команда впервые играла официальные матчи со своим новым капитаном — и сразу добралась до гранд-финала. У филиппинцев невероятный процент побед против китайских команд, но им очень сложно даются матчи с западными противниками. Финал в пять карт с разными подходами и активными играми — это то, чего заслужил достойный турнир.

Бонус-трек

Помните боевой клич Йохана «n0tail» Сундштайна? Сергей «G» Брагин может заводить команду ничуть не хуже. Комментаторы даже предположили, что это кричит кто-то из зала. А зрителям стало немного жаль товарищей по команде, которые слышали это в наушниках.