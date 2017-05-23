Без роумеров, но со стаками. Чем запомнился первый турнир патча 7.06

С 18 по 21 мая в Шанхае проходил первый LAN-турнир на новом патче Dota 2 версии 7.06 — SL & i-League Invitational Season 2 с призовым фондом в $ 100 тыс. В финале встретились европейцы Team Liquid и филиппинцы TnC Pro Team. Единственный представитель СНГ-региона, команда Vega Squadron, заняла 5-е место. На основе сыгранных на турнире матчей можно делать первые выводы о том, какие герои набирают популярность среди профессионалов в новом патче, насколько важен Рошан для победы и как изменилась продолжительность игр.

Длительность игр

В момент выхода патча мнения экспертов разделилось. Одни посчитали, что средняя длительность игр уменьшится за счёт обновлённой награды за второго Рошана, сокращённого количества святынь на базе и увеличения штрафного времени за выкуп. Другие твердили о росте показателя, поскольку ежеминутное появление лесных крипов заставит команды сделать акценты в драфте на позднюю стадию игры. Расставить все точки над і в прогнозах должен был как раз SL & i-League Invitational S2.

На групповой стадии большинство матчей заканчивалось до 30-й минуты, поэтому сперва сложилось впечатление, что патч ускорил игру. Но как только команды сошлись в очных схватках в плей-офф, всё перевернулось с ног на голову. Практически все матчи были с отметкой 40+, а несколько поединков длились более часа. В итоге средний показатель длительности матча на турнире составил 41.55, что почти на три минуты больше аналогичного показателя на The Kiev Major — последнего турнира на патче 7.05.

Средний показатель длительности матча на турнире SL & i-League Invitational Season 2 составил 41.55, что почти на три минуты больше аналогичного показателя на The Kiev Major.

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Важность второго Рошана

Одним из краеугольных камней новой версии игры стал новый принцип наград за главного нейтрального монстра — Рошана: теперь Сыр можно заполучить уже после второго убийства. По статистике, этот момент в большинстве игр наступает с 25-й по 30-ю минуту. Возможность восстановить мгновенно 2500 здоровья и 1000 маны в этот период игры является крайне сильной способностью, так как с наличием Аегиса и Сыра команда по сути в совокупности получает семь жизней.

На SL & i-League Invitational S2 Рошан был убит два и более раз в 23 играх из 31. Из них в 18 матчах (78% винрейт) побеждала именно та команда, которая контролировала второго Рошана. При этом стоит понимать, что третий, четвёртый и следующие (если таковые были в игре) не всегда доставались ей же. Команды реализуют наличие Аегиса и Сыра на этой стадии игры в снос вражеских внешних строений с последствующим контролем над картой, что позволяет превосходить соперника по экономике, даже если не удается зайти к нему на возвышенность. Таким образом, даже если противнику достанутся следующие Рошаны, созданный гандикап позволит удерживать ситуацию в свою пользу.

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Стороны и камбэк-механика

Силы Тьмы одержали победу над Светом — 18 побед против 13 (58% на 42%). Интересный факт, винрейт стороны соответствует контролю Dire над логовом «камнеголового»: в 31 игре турнира было убито 72 Рошана, из которых 42 достались Тёмным (58%). Примечательно, что до финального поединка Team Liquid одержала победу на 5 из 6 карт за Dire, поэтому TnC, выиграв подброс монетки на первых трёх картах гранд-финала, не давала сопернику возможность выбрать эту сторону.

До финального поединка Team Liquid одержала победу на 5 из 6 карт за Dire, поэтому TnC не давала сопернику возможности выбрать эту сторону.

Из-за уменьшения награды за убийства и снесённые строения вернуться в игру отстающей команде стало ещё сложнее, что подтверждает и статистика турнира: лишь на одной карте команде с отставанием более 10 тыс. общей ценности удалось выиграть игру. Контроль над картой, как и раньше, является главным фактором успеха, поскольку открывает двери к большему количеству фарма. А с учётом «новой-старой» механики появления лесных крипов каждую минуту важность этого аспекта только возросла.

Фарм

Напомним, что обновление версии 7.06 для Dota 2 уменьшило базовую награду за нейтральных крипов на 20%, которая теперь возрастает на 2% за каждые 7,5 минут игрового времени. Уже на первом LAN-турнире нового патча команды смогли прочувствовать разницу в общем количестве золота на команду. Для сравнения стоит посмотреть статистику выступлений Team Liquid на последних турнирах: на DAC 2017 (патч 7.04) средний общий командный показатель европейской дружины по золоту в минуту составлял 2304, на The Kiev Major (патч 7.05) опустился до 2196, а на SL & i-League S2 (патч 7.06) и вовсе упал до 2044. Причём это вовсе не значит, что «жидкие» стали хуже фармить. Аналогичная ситуация прослеживается и у других команд.

Разработчики пытаются слегка уменьшить награды золота из патча в патч. Это заставляет команды играть в два персонажа ключевых позиций, которым и полагается весь фарм на карте, в то время как роль игрока сложной линии тяготеет больше к поддержке. Естественно, все эти факторы отразились и на популярности некоторых героев.

Фото: Марк «Raven» Фаусто — лучший игрок турнира по среднему показателю KDA

Герои

Как мы знаем, больше всего на орехи от разработчиков досталось хардлайнерам, поскольку они лишились возможности восстановить здоровье и ману с первых минут возле святыни. Поэтому таких популярных ранее героев для сложной линии, как Legion Commander, Omniknight и Centaur Warrunner на турнире мы практически не увидели. Их место заняли персонажи, способные с первых минут уйти в лес: Sand King, Enigma, Dark Seer, Batrider. Также были попытки играть через Bristleback и Tidehunter, способных быстро фармить за счёт стаков древних нейтралов.

Опыт за отнятых у врага крипов, а также отсутствие активной способности святынь на первых минутах не оставляет командам другого выбора, как ставить на центральную линию стойких героев для противостояния один на один. Поэтому неудивительно, что самыми популярными на SL & i-League Invitational S2 оказались Queen of Pain, Tinker, Lina, а уязвимые на ранней стадии Invoker, Shadow Fiend и Ember Spirit потеряли свои позиции.

На позиции керри востребованными оказались герои, обладающие умением быстро расправляться с нейтралами, наносить урон по Рошану и быстро сносить вражеские строения. Лучшими кандидатами, отвечающими этим требованиям, по мнению участвующих команд, стали Troll Warlord, Sven и Lone Druid. Новый бич матчмейкинга — Sven, прибавивший к своему винрейту почти 8%, подтвердил свою мощь, выиграв 7 из 8 игр на турнире в Шанхае, поэтому после соревнований разработчики выпустили минорный патч версии 7.06b, где немного ослабили героя. К слову, попал под горячую руку и Troll Warlord.

Лучшими героями на позиции керри стали Troll Warlord, Sven и Lone Druid. Популярных ранее героев для сложной линии сменили Sand King, Enigma, Dark Seer, Batrider. Оттеснять их доверено Jakiro, Tusk, Ogre Magi, Crystal Maiden и Disruptor.

Но главное, что бросилось в глаза после предыдущего патча, — отсутствие ярко выраженных роумеров. Команды играют через сильных линейных саппортов, способных оттеснить вражеского хардлайнера и не нуждающихся в дорогостоящих артефактах. Это Jakiro, Tusk, Ogre Magi, Crystal Maiden, Disruptor. В обязанности саппортов теперь снова входит создание стаков лесных крипов.

Уже в ближайшие выходные нас ждёт ещё один международный турнир с участием мировых грандов — The Manila Masters, где свои первые игры на новом патче проведут такие команды, как Evil Geniuses и OG. Эти гуру своего дела продемонстрируют собственные взгляды на изменения в Dota 2.