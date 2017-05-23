Гвинтанём немножечко? Основные изменения открытого бета-теста «Гвинта»

24 мая для всех любителей пораскинуть виртуальные картишки наступит знаменательный момент: «Гвинт: Ведьмак» выйдет в открытый бета-тест. Игроков ждут новые механики, обновлённые карты, улучшенное меню и сотни премиумных карт. Рассказываем о самых важных изменениях «Гвинта» перед стартом открытого тестирования.

Награды участникам закрытого бета-теста

С запуска открытого бета-теста игра для всех начнётся с первого уровня. Но участники закрытого тестирования не останутся без наград за свои труды и успехи.

Если вы приобретали бочки за деньги, то все они вернутся в инвентарь, и их можно будет заново открыть. За каждые пять уровней, начиная с пятого, игроки получат по две бочки. Тем, кто участвовал в рейтинговых играх, достанется ещё по две бочки за каждый ранг. В дополнение к этому пользователей порадуют сезонными наградами.

Чтобы успехи не остались незамеченными, разработчики выделят участников бета-теста особыми рамками для аватара и обозначения ранга: от деревянной до платиновой.

Если вам мало и этого, то разработчики предлагают отвлечься от карточных дел и сыграть в «Ведьмак 2», который бесплатно достался всем участникам бета-теста «Гвинта».

Обновления для новичков

С 24 мая игра станет намного дружелюбнее к новичкам. В первую очередь для них серьёзно расширили обучение, превратив весь процесс в испытания с наградами. В ходе первых челленджей пользователям предложат ознакомиться с основными механиками игры, а затем покажут, как использовать колоды.

Каждое из испытаний привязано к определённому лидеру и содержит в себе три задания. В процессе игроков обучат пользоваться механиками колоды, важными комбинациями карт и разными архетипами. Наградой за прохождение всех трёх заданий станет карта лидера, которую теперь не нужно выбивать из бочек или крафтить из руды. Прохождение всех квестов займёт около 5 часов игрового времени.

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Изменились и стартовые колоды. Теперь у каждого игрока будет по 6 серебряных и 4 золотые карты. Это поможет быстрее составить достойные комбинации и начать соревноваться на равных с теми, кто участвовал в закрытом бета-тесте.

Для тех, кому сложно разобраться в описании карт, добавят всплывающие окна с подробной информацией о всех способностях юнита и эффектов. В настройках их можно будет сократить до минимального набора данных.

Изменения франций и лидеров

Сами фракции тоже претерпели серьёзные изменения. В первую очередь они потеряли свои особые способности. То есть Чудовища теперь не оставляют на столе последнюю сыгранную карту, а Скеллиге не усиливаются на единицу каждый раунд. Эти способности перешли к отдельным картам, так что внимательней следите за описаниями: Экимма теперь обладает стойкостью, а Стража Королевы, Поединщик клана Тиршак и многие другие фиолетовые карты получили усиление «ветеран», позволяющее укрепляться на единицу за раунд.

Лидер фракции в новом патче — это не просто эффект, а отдельная золотая карта, которую можно выставить на поле. Они играются в любой ряд и используют свои способности. Обратите внимание, что возможности практически каждого лидера были переработаны, а Чудовища и вовсе получили новую карту.

По планам разработчиков до конца года каждая из фракций получит по 2-3 новых лидера с особыми способностями.

Переработанная погода

Следующее крупное изменение коснулось эффектов погоды. Если раньше мороз игрался исключительно на первый ряд, а ливень – на осадный, то теперь они не привязаны к месту. Наложить туман можно и на ряд ближнего боя. Но изменениям подверглась сама работа этих эффектов. Они не сбивают до единицы здоровье всем неустойчивым к погоде юнитам, а воздействуют постепенно.

Мороз каждый ход ослабляет все карты в ряду на единицу, туман будет бить по 2 по сильнейшему юниту, а ливень – по слабейшему. Некоторые карты вроде Белого Хлада способны наложить погодный эффект сразу на два ряда.

Изменилась и карта Рассвет. Теперь Чистое небо позволит очистить от эффектов всю сторону, а Сбор уберёт их только с выбранного ряда, но в качестве бонуса даст бронзовую карту из колоды.

Этими изменениями разработчики постарались сделать погодные колоды доступными для любой фракции. Время для Скоя'таэлей на погоде?

Обновлённые карты и новые механики

Игроков, увлекавшихся карточными баталиями, в новом патче на каждом углу ждут сюрпризы. Привычные юниты получили новые характеристики, обновлённые способности или перекочевали в другой разряд.

Например, Кейран в колоде Чудовищ теперь поглощает отряд из руки и усиливается на 5, а его старую способность забрал новый лидер фракции. Боевой клич теперь стал юнитом, а не эффектом, и воздействует на отряды слева по изменённой схеме. А Алхимик у Нильфгаарда в новом патче способен вскрыть отряд в обеих руках. Присциллу и Лютика теперь придётся искать среди золота, но уже с новыми способностями.

Первый раз заходя в обновлённый «Гвинт», пробегитесь внимательно по описанию любимых карт. И нелюбимых тоже. Иначе первые игры пройдут с одним ощущением: «Что за чушь здесь происходит?»

Не обошлось и без добавления новых карт в каждую из колод. Скоя'таэли обзавелись Защитником Дол Блатанна, который будет усиливаться от каждой сыгранной особой карты. Серебряная Тень у чудовищ активирует их «последнее желание» (способность при уходе в сброс), а золотой Вабьорн из колоды Скеллиге добьёт всех раненых вражеских юнитов с 2 и 1 здоровья. Нильфгаард получил ещё одну возможность подгадить противнику: Страж с силой 10 положит на верх колоды противника двух малых стражей. И ещё много новых карт с разными способностями, которые усилят существующие комбинации и создадут новые.

Появятся и несколько новых механик, с которыми лучше ознакомиться в обучении. В первую очередь каждый игрок сможет заменить по одной карте во втором и третьем раундах. Это позволит избежать моментов, когда у вас в руке оказался бесполезный юнит или эффект (например Адреналин в третьем раунде).

Некоторые карты получат броню — этот показатель не добавляется к силе юнита (то есть не прибавится к цифре, необходимой для победы), но заблокирует часть урона. Например, её получили Гончие дикой охоты и Кавалерия Врихедд. Некоторые карты Королевства Севера будут взаимодействовать с этим показателем и использовать связанные с ним эффекты.

В качестве новых эффектов появилась Засуха, которая играется золотой картой и каждый ход наносит по 1 урону всем юнитам соперника. А Раг Нар Роог устроит на половине поля противника настоящий ад с метеоритами, которые будут бить его самую сильную карту на 3 каждый ход.

Сейчас все эти обновления проходят тест, так что некоторые карты могут снова измениться к основному патчу.

Премиумные карты и новая валюта

А теперь к косметике и увеселениям. Каждая карта в обновлении получит премиумную версию с анимацией и звуковыми эффектами. Каждая из них — это маленькая 3D-сценка, которую можно посмотреть под разными углами.

Обзавестись такой красотой в своей колоде можно двумя путями. Стандартный: потратить чуть больше Обрывков на крафт. Обновленный: накопить новой валюты, Метеоритной пыли, на улучшение уже имеющейся у вас обычной карты. Пыль можно получить, как и любой другой ресурс в игре, за взятие нового уровня, ранга или ежедневные победы.

Обратите внимание, что большое количество анимированных карт на поле может замедлить работу слабых компьютеров.

Меню и настройки

И ещё пара приятных деталей, которые появятся в открытом тестировании «Гвинта». Любителям кастомизировать свой профиль дадут возможность менять аватар, рамки и демонстрировать заработанные титулы. С каждым героем придут и новые фразы для колеса чата в игре. Участники закрытого бета-теста в подарок получат особый аватар Геральта из первого «Ведьмака».

В отдельной вкладке меню игроки смогут наблюдать за своим прогрессом в уровнях и рангах. Там же можно будет узнать, какую награду вы получите за следующее повышение, что положено за 6 или 30 побед в день. Теперь стало намного легче решить, стоит ли тратить ещё часок за картишками или пойти уже спать.

Общее впечатление

Разработчики постарались максимально сгладить границу между опытным игроком и новичком. Бывалым картёжникам снова придётся собирать колоды, учиться новым механикам и набивать уровень. Но и новичков не кинули в омут с головой в сотни незнакомых карт — всему можно научиться постепенно через задания и квесты.

«Он же игрок в доту, а не в карты». Как прошёл первый турнир по «Гвинту» 10-часовой ламповый стрим, владелец Evil Geniuses, подтрунивающий над окружающими, туннельный взгляд Эйдриана Коя и его первое чемпионство.

Сколько бы опыта карточной игры у вас ни было за спиной, при виде очередной вражеской комбинации вы подумаете: «Да это же имба!» В первые дни игроки бросаются разыгрывать все карты в первом раунде и не могут остановиться, даже если колода не работает, а нужный юнит не приходит в руку. Но помните слова первого чемпиона по «Гвинту» Эйдриана «Lifecoach» Коя: «В этой игре от удачи зависит только 20%». Так что качайте скилл!