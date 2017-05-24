Санта-Барбара по-китайски. Конфликт с игроками Wings Gaming глазами ACE

23 мая запутанная история бывших игроков Wings Gaming получила продолжение. Чжан «y`» Липин и Чжан «Faith_bian» Жуйда подписали контракты с EHOME и зарегистрировались в составе команды для участия в квалификациях на The International 2017. И это несмотря на прежние заявления о пожизненном бане киберспортсменов в Китайской киберспортивной ассоциации. Позже появилось сообщение о том, что организация EHOME и её составы исключены из ACE за нарушение трансферных правил. Однако в анонсе никто не разъяснил, в чём причина этого решения и кто был его инициатором.

Free Wings. Как чемпионы мира не получили зарплату, но заработали бан Китайская киберспортивная ассоциация запретила бывшим игрокам Wings участвовать в региональных турнирах. Что делать мировым чемпионам?

Начальник отдела стратегии LGD и официальный представитель ACE Сюань Ли в интервью LiquidDota постарался описать ситуацию с точки зрения ассоциации. По его заявлению, киберспортсмены не имели права разрывать действующие контракты, а представители EHOME спекулировали неточной информацией, чтобы переманить к себе игроков.

По словам Ли, между киберспортсменами и организацией Wings Gaming было заключено два контракта. Один из них — стандартный трудовой договор, который подписывают все спортсмены в Китае. Второе соглашение оговаривало, что игроки до октября 2017 года не имеют права выступать в какой-либо команде, кроме Wings Gaming. Задержка заработной платы может быть поводом для расторжения только первого контракта.

До октября 2017 года Чжан «y`» Липин и Чжан «Faith_bian» Жуйда не имели права выступать в какой-либо команде, кроме Wings Gaming.

Игроки сами обратились в ACE, чтобы решить проблемы с задолженностями. У ассоциации есть активы, из которых она может выплатить недостающую сумму, но киберспортсмены отказались от этой возможности. Впоследствии владелец Wings Gaming отдал всю задержанную зарплату и даже предложил выплатить деньги за несколько месяцев вперёд до окончания контракта. Но игроки не приняли и этого. Они решили больше не иметь ничего общего с бывшей организацией и зарегистрироваться под новым именем Team Random.

Когда открылось трансферное окно, ACE обратилась к Wings Gaming за разъяснениями ситуации с контрактами. Владелец организации предоставил действующие соглашения и рассказал, что игроки не уведомили его о расторжении трудового контракта в отведённый срок. Ассоциация постаралась сгладить конфликт между сторонами, но киберспортсмены не пошли на контакт и не захотели разговаривать с бывшим начальством. Тогда совет ACE принял решение не принимать игроков в составы команд, пока действующие контракты не расторгнут или у них не истечёт срок действия.

Совет ACE принял решение не принимать игроков в составы команд, пока действующие контракты не расторгнут или у них не истечёт срок действия.

«В противном случае это бы никак не помогло ситуации. Если ты подписываешь игрока, должен ли ты платить за него или нет? Договор всё ещё работает или он недействителен?» — прокомментировал ситуацию Ли.

По словам представителя ACE, на протяжении всех переговоров никто не заявлял о пожизненном бане игроков. За подобные нарушения можно получить не больше года запрета, а мера наказания вообще ещё не обсуждалась советом. Как предполагает Ли, менеджер EHOME показал игрокам неполный скриншот обсуждения представителей ассоциации. В нём сообщалось, что ACE запретит киберспортсменам переходить в свои команды. Но там отсутствовала часть с пояснением, что запрет будет действовать только до окончания контрактов с Wings. Игроки испугались за свою карьеру и пошли на поводу у EHOME. Из-за этого поссорились и со своими бывшими тиммейтами, с которыми планировали участвовать в The International.

Переход Чжана «y`» Липина и Чжана «Faith_bian» Жуйда был не согласован и запрещён ACE, так что ассоциация попросила отказаться от этого трансфера. Представители EHOME решили не подчиняться требованиям альянса. «EHOME решила подписать игроков и покинуть ACE. Мы встретились с командой, согласились отпустить их и пожелали им удачи. Все игроки смогут вернуться в ассоциацию после окончания их контрактов с EHOME», — рассказал Ли.

Теперь EHOME не сможет участвовать в турнирах под эгидой ACE. Также многие составы могут отказаться от тренировок с забаненным коллективом.

Сюань Ли считает, что команда и так не показывала достаточных результатов, чтобы соревноваться на чемпионатах ассоциации. Shadow, iceice, Blink и организация Wings должны выплатить штрафы за нарушения контрактных обязательств. Игроки отдадут одну месячную зарплату, это менее $ 4 тыс. Киберспортсменам также запретят участвовать в пяти турнирах от ACE после The International 7. Если y и faith_bian решат вернуться в ассоциацию, они понесут такое же наказание. «Они не входят в ассоциацию, так что она не в состоянии наложить на них штраф», — объяснил Ли.

IceIce и Blink уже успели принести извинения организации и ACE. Оба игрока заявили, что сами были виноваты в том, что не решали проблемы официально и нарушили контракты. А о пожизненном бане со стороны ассоциации речи не шло. ACE помогла им расторгнуть контракты, и теперь они являются свободными агентами.

Организация EHOME уже попадала под санкции ACE и выходила из ассоциации. Но вряд ли такое решение пойдёт на пользу команде за месяц до квалификации на The International. А негласный бойкот бывших игроков Wings теперь может обернуться вполне официальным.