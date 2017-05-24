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Анонс турнира The Manila Masters по Dota 2
Текст: Яна Медведева

Очная встреча Puppey и Envy. 5 историй The Manila Masters

Почему команды, комментаторы и зрители ждут турнира в Маниле и от кого ждать главных сюрпризов чемпионата.
24 мая 2017, среда. 15:15. Киберспорт

25 мая в столице Филиппин Маниле стартует турнир, который навёл шуму уже во время анонса. Отличное место, только лучшие команды и достойная мотивация. Рассказываем, чем The Manila Masters запомнится зрителям и за какими командами стоит следить на турнире.

Новая филиппинская надежда

Взгляды всех поклонников восточной сцены будут прикованы к Clutch Gamers. Юная команда ураганом прошлась по всем региональным квалификациям в Азии, выиграла четыре из пяти и готова к большому дебюту на международной сцене.

Мнения об этой команде мечутся из крайности в крайность. Одни считают, что Clutch легко заберутся в тройку лучших. Слишком уж легко и резво у них всё получалось на домашних турнирах. Другие скептически оглядываются на опыт прошлых «королей региона». Редко какой-то из этих команд удавалось с первого раза покорить самые высокие позиции, так что домашние результаты – не показатель. К тому же это совсем неопытные мальчишки, которых выведут на большую сцену. Тут как бы не подвели трясущиеся коленки.

Одни считают, что филиппинская команда Clutch Gamers легко заберётся в тройку лучших. Другие скептически оглядываются на опыт прошлых «королей региона».

Зато в одном все сходятся – эти ребята способны показать яркую игру с переворотами, интересными ходами и захватывающими драками. Даже если им предстоит сыграть всего два матча в Маниле, зрители их точно запомнят.

Puppey vs Envy

«Дождались!» – воскликнули все любители мемов и драматичных противостояний в мире доты. Team Secret и Team NP встретятся на одном LAN-турнире и даже имеют все шансы сыграть друг против друга.

С момента выхода того самого блога Джеки «EternalEnvy» Мао прошло немало времени, но сам игрок периодически напоминает, что ещё не все долги розданы. Клемент «Puppey» Иванов отказался участвовать в словесных баталиях, но битв игровых никто не отменял. Если Team NP и Team Secret пересекутся в сетке, то зрители будут обсуждать деньги и видеокарты, а не саму игру. Но матчи с предысторией всегда намного интересней.

«Ты хочешь узнать, кто прав, а кто нет? Давай, подерись со мной!»
Джеки «EternaLEnvy» Мао обрушился с критикой на бывшую организацию Team Secret. Ложь, мошенничество и долг в $ 29 333.

Новая мета от OG и EG

Ещё один важный старт этого турнира – первые матчи Evil Geniuses и OG на новом патче. После мэйджора у команд было время и отдохнуть, и посмотреть выступления других коллективов, и подготовить что-то новое. Тренировались ли они? Вопрос спорный. Участники Evil Geniuses разъезжались по дома и развлекали поклонников стримами, а игроки из OG хвастались фотографиями из отпусков. Но это не отменяет возможности создавать новые игровые теории и придумывать связки хотя бы на бумаге.

После мэйджора у Evil Geniuses и OG было время и отдохнуть, и посмотреть выступления других коллективов, и подготовить что-то новое. У них была возможность создавать новые игровые теории и придумывать связки хотя бы на бумаге.

Англоязычные аналитики назвали эту версию игры патчем Evil Geniuses и Liquid. Крипов на карте достаточно для фарма двух жадных кор-героев, и они могут не мешать друг другу минут 30. Да и саппортам стало чуть легче распределить обязанности. Но смогут ли «Злые гении» воспользоваться этими преимуществами, пока непонятно.

OG же в течение года показывает, что можно гнуть свою линию, несмотря на все попытки IceFrog сломать игру. Terrorblade почти не трогали, Naga Siren потеряла только немного урона от Radiance, а ослабления Alchemist эту команду мало волнуют. Теперь в лесу ещё больше крипов, чтобы Ana вернулся в игру после неудачного старта на линии, так что даже эту слабость стало легче нивелировать.

Больше, чем призовой фонд

Впрочем, мета, честь региона и старые обиды – это всё формальности. Даже $ 125 тыс., стоящих на кону, не главная награда на чемпионате. Победитель The Manila Masters гарантирует себе приглашение на The International 2017. Если, конечно, Valve не решит отправить всех в квалификации.

OG в этом отношении может не волноваться, свою путёвку команда заработала ещё в Киеве. EG и IG тоже хватит среднего места на турнире. А вот Team Secret и Newbee явно будут вгрызаться в предоставленную возможность. Только если «секретные» уже наточили зубы, да и на мэйджоре выглядели грозно, то игроки Newbee превращаются в невзрачную тень самих себя. Если им не хочется попасть в мясорубку китайских квалификаций, то пора собрать все силы и показать их сейчас.

Манила — лучший город для турниров

Каким бы ни был повод собраться в Маниле, этот город примет любой турнир с радостью. Игроки называют филиппинскую публику одной из самых благодарных и страстных во всём мире. А организаторы не боятся арендовать многотысячные арены – зрителей всё равно набьётся полный зал.

Манила принимает уже третий турнир по Dota 2, и каждый из них оказывается только лучше. Здесь тебе и фанаты с плакатами, и сикрет-шопы, и поклонницы, которые хватают Джеки «EternalEnvy» Мао за попу.

Сложно придётся только тем, кому предстоит сыграть с местными командами. Кабинки на сцене могут быть тысячу раз звукоизолированны, но и это не остановит фаната, который хочет сообщить любимым игрокам, что соперник пошёл забирать Рошана. Здесь любой игрок может почувствовать себя звездой. А зрители даже на трансляции услышат гул большого зала, потому что эти ребята не умеют смотреть матчи тихо.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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