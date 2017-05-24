Операция «Гидра» и другие приключения в CS:GO

Новые игровые режимы, карты и образы для оружия, на которые можно потратить все накопленные сбережения.

В ночь с 23 на 24 мая вышел новый патч для Counter-Strike: Global Offensive и стартовала серия игровых событий «Операция «Гидра»». Разбираемся, что такого добавила Valve, из-за чего придётся забить на работу в середине недели и достать заначку.

Кампания и монета

За 365 рублей Valve предоставляет полноценный доступ к операции. Пользователи смогут поиграть в кампанию Guardian Mission. Она состоит из 30 заданий, которые можно проходить сколько угодно раз.

Кроме того, игроки получат доступ к боевым патронам, новому кейсу, специальной монете Operation Hydra Challenge, которую можно прокачать до бриллиантового уровня, а также журнал со статистикой и таблицей результатов среди друзей.

Игровые режимы

В CS:GO появилось три бесплатных режима (Hydra Events), которые никак не зависят от покупки новой операции. Они будут меняться каждую неделю.

War Games. Режим состоит из шести других подрежимов. Первый — тяжёлая штурмовая экипировка. Всё то же самое, что и в обычной игре, только с новой броней, которую поди попробуй пробей. Покупается в меню магазина в процессе матча.

Стрельба по головам. Арена Deathmatch, где главное условие для победы — попадание в голову.

Охотники-собиратели. Необходимо убивать соперников, подбирать с них жетоны и не умирать самому. Действия каждого игрока приносят в копилку команды очки. Побеждает тот, у кого их больше.

Stab Stab Zap. Нож, электрошокер «Зевс» (Zeus) и гранаты на выбор — всё, что у вас есть. Учитесь красиво побеждать, располагая малыми средствами.

Летающий снайпер. Низкая гравитация, винтовка SSG08 и нож. Ещё один режим для прокачивания навыков снайпера.

Тренировка дисциплины. Каждый промах карается — персонаж получает урон. В этом режиме необходимо стрелять точно и без ошибок. Когда почувствуете, что всё даётся легко, усложните игру оппонентам.

Wingman. Соревновательный матч 2 на 2 на картах с одиночными бомбами на 16 раундов. В игре используется специальная группа умений Wingman.

Weapons Expert. Как только вы покупаете оружие, то не можете приобрести его снова до конца матча. Режим рассчитан на игру 5 на 5 в течение 30 раундов со специальной группой умений Weapons Expert.

Карты

Четыре новые карты и три карты, созданные сообществом: Austria, Shipped, Lite, Thrill, Agency, Insertion, Black Gold. Все они доступны при поиске матчей как в обычном, так и соревновательном режимах.

«Сопов, дай кейс»

Новая операция добавит кейс с 17 образами для оружия. Игроки уже успели пустить слюни на Oni Taiji для AWP, Hyper Beast для Five-SeveN, Hellfire для M4A1, Sugar Rush для Galil AR и другие. Но большинство из них раскритиковало набор.

Свежего контента хватает, но игроки всё равно негодуют. Проблема с читерами не решена, баланс хромает, дотерам опять везёт больше. Разработчики, пожалуйста, прекратите кормить нас сундуками и начните работать с сообществом и доводить всё до ума!