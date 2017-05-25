Бэтмен против Супермена. Что нужно знать о файтинге Injustice 2

16 мая в продажу поступил эффектный файтинг Injustice 2 от создателей новейших частей Mortal Kombat с супергероями вселенной DC в главных ролях. В отличие от довольно безликой оригинальной игры, сиквел получился намного живее и интереснее. Рассказываем, что такое Injustice 2 и почему на неё стоит обратить внимание.

Injustice 2 — новый файтинг от создателей Mortal Kombat

Дилогию Injustice сделала студия NetherRealm, в которой верховодит легендарный Эд Бун — один из двух создателей сериала Mortal Kombat. Это значит, что команда собаку съела на производстве файтингов и точно знает, что нужно аудитории. И что нужно самому жанру, который находится сейчас в некотором упадке.

Injustice 2 во многом копирует идеи, темп и некоторые игровые находки из последних выпусков Mortal Kombat. Здесь такие же интерактивные арены (при желании на врага можно скинуть автомобиль или погрузчик), довольно простая, на первый взгляд, боевая система с несложными спецприёмами, а также супервпечатляющими суператаками. Их герои могут выполнять после заполнения специальной шкалы. Если в Mortal Kombat эти комбинации брали жестокостью, то в Injustice 2 во главе угла стоит эффектность. Например, Супермен в этой атаке отправляет соперника в облака и продолжает там его дубасить, Харли Квинн спускает на противника собак, Бэтмен приказывает Бэткрылу уничтожить врага и так далее. И, конечно, в Injustice 2 создатели сумели сохранить задор и ритм Mortal Kombat, поэтому следить за драками супергероев тут совсем нескучно.

Здесь можно узнать, кто круче — Бэтмен или Супермен?

А если точнее — в Injustice 2 можно столкнуть лбами почти всех знаменитых супергероев вселенной DC. Помимо знаменитостей, вынесенных в заголовок, тут есть и Джокер, и его подруга Харли Квинн, и Супергёрл, и Бейн, и много-много других популярных персонажей. Все герои при переносе с бумажных страниц сохранили свои суперспособности и характерные черты, что должно ещё сильнее понравится фанатам оригинальных комиксов. Поэтому Injustice 2 — это не просто хороший файтинг с известными героями, но и площадка, где каждый из нас сможет узнать ответы на главные вопросы мироздания, которые особенно терзали нас в школе: кто круче — Супермен или Бэтмен? А, может, Джокер? Или Флеш?

Тут есть неплохой сюжетный режим

Так называемые сюжетные режимы появились в файтингах довольно давно. Но стыдными они перестали быть только в Mortal Kombat 2009 года от той же студии NetherRealm, которая сделала и дилогию Injustice. Бун и Ко, кажется, первыми в жанре наняли более-менее пристойных сценаристов и соединили сюжетные события в историю. В итоге Mortal Kombat так понравился аудитории в том числе и благодаря сюжетной части, на которую раньше в файтингах не так сильно обращали внимание.

История в Injustice 2 — это очень быстрый калейдоскоп событий, в которых участвуют две дюжины подтянутых людей, разодетых в разноцветное трико. Вкратце завязка такова: на Землю вторгается злой андроид Брейник, главной целью которого является Супермен. Но по ходу событий положительные персонажи понимают, что смогут победить монстра только объединившись.

Сюжетная часть Injustice 2 изобилует шутками, пафосными речами, кокетливыми кривляниями Харли Квинн и длится всего шесть часов — идеальный формат, чтобы не надоесть.

В Injustice 2 много всего

NetherRealm сделала игру на совесть — игровых режимов и возможностей внутри неё действительно немало. Одно из главных отличий сиквела от оригинала — возможность улучшать своего героями дополнительными предметами экипировки. Это не только влияет на внешний вид персонажа, но и немного увеличивает его силу. Предметы можно получать почти во всех режимах, выбивая так называемые сундуки с экипировкой. У каждого оружия или предмета одежды к тому же есть уровень, только по достижении которого её сможет надеть на себя персонаж. Спорное для файтингов решение с точки зрения баланса обусловлено тем, что разработчики решили дать игрокам ещё больше дополнительных возможностей для разнообразия игры.

Также в Injustice 2 присутствует несколько разделов для одиночной игры. Например, в Мультивселенной вы сражаетесь со случайно подобранными противниками. Есть странный режим, в котором вы можете собрать команду из трёх героев и отправить её сражаться с другой тройкой, причем исход матча решит искусственный интеллект. В мультиплеере, который работает очень быстро, есть и ranked-матчи, и обычные, и там тоже можно играть усовершенствованными героями. Одним словом, Injustice 2 — это богато обставленная игра. Занятия тут найдутся всем и каждому.

Injustice 2 + киберспорт = любовь?

Сегодня выход любой соревновательной игры сопровождается слухами и пересудами о её киберспортивном потенциале, и Injustice 2 — не исключение. Насколько нам известно, NetherRealm и Warner Bros. верят в киберспортивный потенциал своего детища и совсем скоро анонсируют собственный большой турнир по игре. Сейчас же проводятся маленькие соревнования от независимых организаторов, а также анонсированы другие — например, турнир от PGL (ССЫЛКА: http://powerleaguegaming.com/injustice-2/?lang=en), который состоится в июне.

Но тут есть два вопроса. Во-первых, баланс игры. Уже на старте многие игроки выявили проблемы с некоторыми персонажами — например Дедшотом.

Во-вторых, улучшения героев, которые тоже значительно правят баланс в зависимости от того, как вы экипировали бойцов. В таком огромном разнообразии настроек игроки уже начали находить пробоины, поэтому в NetherRealm должна в ближайшее время настроить игру как следует, иначе ни о каком киберспорте не может быть и речи.

Игроки уже начали находить пробоины в огромном разнообразии настроек. Поэтому разработчикам предстоит как следует отладить игру, иначе ни о каком киберспорте не может быть и речи.

Но у Injustice 2 есть огромное преимущество — она выглядит очень эффектно. Возможно, это самый яркий и впечатляющий файтинг на сегодняшнем рынке. А ещё там можно сделать вот так: